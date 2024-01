Il premier ungherese non “ha bloccato gli aiuti” militari a Kiev, come dicono i media su imbnbeccata della dittatura UE, e per cui la UE si preparava a distruggere economicamenteil paese.

Il leader ungherese vuole che il blocco distribuisca pagamenti annuali a Kiev piuttosto che una infornata da 50 miliardi di euro

Denes Erdos

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato di aver proposto un accordo di compromesso con l’UE, in base al quale l’Ucraina riceverebbe un trasferimento annuale di aiuti economici anziché un impegno di 50 miliardi di euro (54,2 miliardi di dollari). Tuttavia, Bruxelles intende ancora “ricattare” Budapest, ha affermato.

Giovedì i leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di un pacchetto di aiuti economici all’Ucraina della durata di quattro anni e del valore di 50 miliardi di euro, attinti dal bilancio collettivo del blocco. Orban è l’unico leader dell’UE che si è impegnato a opporsi al pacchetto, e il Consiglio dell’UE ha risposto elaborando piani per sabotare l’economia ungherese, come ha riportato domenica il Financial Times.

Lunedì, parlando con la rivista francese Le Point, Orban ha dichiarato che l’Ungheria ha presentato un'”offerta di compromesso” al Consiglio. Questa prevede che gli aiuti all’Ucraina vengano distribuiti ogni anno dopo un voto unanime degli Stati membri, senza alcuna modifica al bilancio del blocco – che è stato concordato tre anni fa e non includeva un impegno quadriennale di 50 miliardi di euro per Kiev.

–“Innanzitutto, non sappiamo cosa accadrà nei prossimi tre o quattro mesi in Ucraina”, ha spiegato Orban. “In secondo luogo, nessuno sa se gli americani parteciperanno o meno al gioco, se oggi o dopo le elezioni presidenziali americane del novembre 2024.

“Terzo: chi ha fatto il conteggio? Chi ha fatto i calcoli? Perché proprio 50 miliardi di euro? Non sappiamo esattamente a cosa corrisponda questo importo”, ha continuato, aggiungendo che il blocco non dovrebbe impegnarsi in un pacchetto di aiuti quadriennale di queste dimensioni quando la situazione politica dell’Unione potrebbe essere radicalmente modificata dalle elezioni europee di quest’estate.

Orban ha dichiarato di aver presentato questa proposta al Consiglio prima che l’apparente piano di siluramento dell’economia ungherese fosse divulgato dal Financial Times. L’articolo, a suo dire, può essere interpretato come la risposta di Bruxelles alla sua offerta di compromesso.

Secondo il quotidiano, il Consiglio intende trattenere gli aiuti dell’UE all’Ungheria per scoraggiare gli investimenti esteri, indebolire il fiorino ungherese e far crescere la disoccupazione. Una “strategia che cerca esplicitamente di minare l’economia di uno Stato membro segnerebbe un nuovo passo importante per il blocco”, ha osservato il Financial Times.

Un portavoce del Consiglio ha rifiutato di confermare o smentire l’esistenza del piano, dicendo al giornale che non commenta le fughe di notizie.

“Non veniamoda un asilo”, ha detto Orban a Le Point. “Se il Financial Times pubblica un documento che descrive in dettaglio… un ricatto nei nostri confronti, possiamo essere certi che esiste”.

“È una sorta di manuale del ricattatore”, ha proseguito. “È importante che gli europei capiscano che gli Stati membri, se non sono d’accordo su questioni come la guerra, la migrazione, il genere, subiscono immediatamente una reazione imperialista da parte di Bruxelles”.

L’Ungheria ha già affrontato minacce simili da parte di Bruxelles: all’inizio del mese la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato ai legislatori che circa 20 miliardi di euro di fondi destinati a Budapest rimarranno bloccati finché Orban non liberalizzerà le sue politiche conservatrici in materia di migrazione e di questioni LGBTQ.

Se gli altri 26 Stati membri dell’UE dovessero rifiutare di accettare il suo accordo di compromesso, Orban non ha detto se manterrà o abbandonerà il suo veto sul piano da 50 miliardi di euro.

