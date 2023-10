Quando hai un malore e ti prende su il 118, poi l'elicottero del 118 si schianta perchè anche il personale ha un malore https://t.co/aQK1gC88Xj — cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) October 31, 2023

Misteriosi malori a raffica tra medici e operatori del 118 a Bologna: indaga la Procura sulle macchinette per il caffè e le merendine☕️⚰️

Il dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl inizia a scandagliare tutte le possibilità: acqua, aria, virus. Si vagliano tutte le piste, non emerge nulla. Viene tolta una fontanella per l’acqua, vengono eliminate anche le macchinette per le merende e le bevande, fredde e calde.Anche da quella per il caffè non emerge nulla. Nel frattempo ecco altri malori sempre con la stessa dinamica.

L’inchiesta va avanti Verrà aperto un fascicolo contro ignoti.

Il sospetto peggiore è che possa essere stato messo in atto un avvelenamento esi dovrebbe chiaramente guardare all’interno della struttura.

L’Ausl ha già preparato le cartelle cliniche e i dati dei dipendenti coinvolti e dall’analisi dei loro esami si potrà forse capire dipiù, soprattutto se davvero si ipotizza un avvelenamento.

Maria Leptin, "collaboratrice all'agenda" del World Economic Forum: Non è necessario che i governi convincano i loro cittadini a fare iniezioni sperimentali di mRNA usando la scienza, quando possono invece ricorrere alla guerra vera e propria.

