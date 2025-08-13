La nuova legge sulla “libertà dei media dell’UE: liberticida?

La nuova legge UE sulla “libertà dei media” consente l’arresto dei giornalisti se giustificato da “interesse pubblico”

di Cindy Harper tramite Reclaim the Net,

L'”European Media Freedom Act” dell’Unione Europea è diventato legge vincolante in tutti gli Stati membri l’8 agosto, ma dietro il suo nome si nasconde una serie di disposizioni che potrebbero limitare proprio le libertà che afferma di tutelare. Abbiamo ottenuto una copia della legge per voi qui. Oltre a disposizioni sulla protezione dei giornalisti, il regolamento autorizza arresti, sanzioni e sorveglianza dei giornalisti ogniqualvolta le autorità affermino che ciò serva a “un motivo imperativo di interesse generale”.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha accolto con favore l’arrivo della legge sui social media, affermando: “Una stampa libera e indipendente è un pilastro essenziale della nostra democrazia. Con il nostro European Media Freedom Act, vogliamo migliorare la loro protezione. Questo consente ai giornalisti di continuare il loro importante lavoro in sicurezza e senza interruzioni o intimidazioni”. Sebbene la legge preveda tutele come il divieto di spyware o la coercizione per rivelare le fonti, tali garanzie sono indebolite da scappatoie intrinseche. I governi possono aggirarle se le loro azioni sono consentite dal diritto nazionale o dell’UE e ritenute proporzionate a un “interesse generale” vagamente definito. Tale autorizzazione si estende alle tecnologie di sorveglianza intrusive nei casi legati a reati che prevedono una pena detentiva massima di tre anni o più, un elenco che spazia dal terrorismo e dalla tratta di esseri umani ai reati classificati come “razzismo e xenofobia”, a giudizio esclusivo del Potere..

La legge impone inoltre a ciascun paese di tenere registri dei proprietari e degli indirizzi dei media. Prende di mira la cosiddetta “disinformazione”, accusando alcuni organi di stampa di manipolare il mercato unico per diffondere falsità. Le grandi piattaforme online sono descritte come punti di strozzatura per l’accesso alle notizie, accusate di alimentare la polarizzazione.

Per contrastare questo fenomeno, l’UE auspica una più stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali, supervisionata da un Comitato europeo per i servizi mediatici (European Media Services Board), composto dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Sebbene definito indipendente, il segretariato del comitato è gestito dalla Commissione, il che le conferisce un ruolo privilegiato nel processo decisionale.

Un altro elemento della legge prevede la promozione di “media affidabili” e il rafforzamento delle emittenti statali attraverso processi di nomina trasparenti e finanziamenti pubblici stabili. Si incoraggiano incontri annuali tra funzionari dell’UE, aziende internet, rappresentanti dei media e ONG per valutare come vengono portate avanti le iniziative di disinformazione.

Nonostante venga spacciata per uno scudo per la libertà di stampa, la struttura della legge conferisce a Bruxelles e alle autorità nazionali la facoltà di decidere quali voci mantenere attive e quali mettere a tacere. Consentendo arresti, sorveglianza e un più stretto coinvolgimento dello Stato nel panorama mediatico, rischia di trasformarsi da strumento di salvaguardia a strumento di controllo.