La nuova legge sulla “libertà dei media dell’UE: liberticida?

Un prudente esame tedesco (giusta paura,eh?) di Epoc Time
Il nuovo European Media Freedom Act mira ad aumentare la libertà di stampa, l’indipendenza e la trasparenza. Tuttavia, a un esame più attento, esistono eccezioni che consentono l’influenza politica e l’uso di software di sorveglianza contro i giornalisti.
L’8 agosto 2025 è entrata quasi pienamente in vigore la nuova legge dell’UE sulla libertà dei media. Il cosiddetto “European Media Freedom Act” (EMFA) mira principalmente a “proteggere la libertà e il pluralismo dei media nell’UE” e a migliorare “la libera circolazione dei servizi”, come afferma la Commissione UE nella sua sintesi .
Nell’articolo 1 (1) del regolamento n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, abbreviato in European Media Freedom Act, l’“oggetto” dell’elenco delle decisioni è il seguente:
“ Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, nel rispetto dell’indipendenza e del pluralismo dei servizi di media, e istituisce il Comitato europeo per i servizi di media.”
Un’eccezione è il Crux
Come stabilito dall’articolo 4(3) del regolamento EMFA , le misure nazionali dirette contro la protezione delle fonti, contro la comunicazione riservata o contro la “libertà editoriale e l’indipendenza dei fornitori di servizi di media” sono in linea di principio inammissibili.
La legge vieta l’estorsione di informazioni riservate da parte di giornalisti, redazioni o loro contatti. Sono inoltre vietate misure ufficiali come la detenzione, le sanzioni, la sorveglianza, le perquisizioni o i sequestri “per ottenere informazioni relative o idonee a identificare fonti giornalistiche o comunicazioni riservate”.
Ma la nuova legge sulla libertà dei media dell’UE fa un’eccezione: l’articolo 4 (4) c EMFA stabilisce che perquisizioni e sequestri possono essere “giustificati” e “proporzionati” in singoli casi “da un motivo imperativo di interesse pubblico” in determinate circostanze.
“a condizione che tali norme garantiscano un livello più elevato di tutela del pluralismo dei media o dell’indipendenza editoriale conformemente al presente regolamento e siano compatibili con il diritto dell’Unione.”
In Germania, ciò avviene al più tardi dal 27 febbraio 2007. All’epoca, il Primo Senato della Corte Costituzionale Federale (BVerfG) aveva stabilito che “le perquisizioni e i sequestri nell’ambito di indagini contro membri della stampa […] sono incostituzionali se hanno come scopo esclusivo o primario l’identificazione dell’informatore” (n. causa: 1 BvR 538/06, 1 BvR 2045/06, PDF ).
“Sentenza Cicero”:
All’epoca, il contesto era un ricorso costituzionale presentato dalla rivista “Cicero”. Secondo “Jura-online.de”, il quotidiano di Potsdam aveva protestato contro la perquisizione della sua redazione e delle stanze private dei suoi autori a Karlsruhe nel 2005. In precedenza, la procura di Potsdam aveva ottenuto un mandato di perquisizione dal giudice distrettuale locale, sostenendo che i collaboratori di “Cicero” avrebbero potuto essere colpevoli di favoreggiamento della violazione del segreto d’ufficio con un articolo. Tuttavia, gli inquirenti di Karlsruhe non ebbero successo. I principi guida del primo senato recitavano:
“La mera pubblicazione di un segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 353b del Codice penale da parte di un giornalista non è sufficiente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, frase 2 della Legge fondamentale, per stabilire un sospetto di complicità del giornalista nella divulgazione di segreti, che soddisferebbe i poteri di procedura penale per la perquisizione e il sequestro.”
Le eccezioni previste dall’articolo 4 (4) c EMFA, secondo cui perquisizioni e sequestri possono essere “giustificati” e “proporzionati” in singoli casi “da un motivo imperativo di interesse pubblico” in determinate circostanze, risultano insufficienti nel caso tedesco. In questo caso, l’articolo 53 (1.5) del Codice di procedura penale (StPO) tutela fondamentalmente il diritto di rifiutare di testimoniare, mentre l’articolo 97 StPO tutela il divieto di sequestro.
Come sottolinea la “Berliner Zeitung” , l’obbligo di protezione per altri Stati dell’UE con situazioni giuridiche diverse potrebbe tuttavia essere “effettivamente indebolito” dall’EMFA, nonostante gli standard minimi di protezione per i fornitori di servizi mediatici nell’UE siano stati ora effettivamente ampliati.
Il software di sorveglianza è già consentito entro limiti ristretti
Il fatto che l’EMFA nell’articolo 4 (5) consenta anche l’uso di “software di sorveglianza intrusiva” contro i giornalisti in determinate circostanze non contraddice la legge tedesca ai sensi degli articoli da 100c a 100f del codice di procedura penale.
In questo Paese, tuttavia, tali attacchi di spionaggio possono essere perpetrati solo in presenza di una decisione giudiziaria o, in casi particolarmente urgenti, solo se questa viene presentata successivamente e per reati penali punibili con la reclusione.
La normativa UE fa riferimento, tra l’altro, ai reati penali di cui all’articolo 2 (2) della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’UE relativa al mandato d’arresto europeo, vale a dire reati quali traffico di droga, traffico di automobili, contraffazione, terrorismo, tratta di esseri umani, pornografia infantile o omicidio, ma anche semplici reati di frode, reati ambientali o semplicemente “razzismo e xenofobia”.
Impegno per la radiodiffusione pubblica: più indipendenza, ma anche più trasparenza
Secondo l’articolo 5 dell’EMFA, i fornitori di servizi pubblici (PSB) devono essere “editorialmente e funzionalmente indipendenti” e “fornire una varietà di informazioni e opinioni in modo imparziale”.
Di conseguenza, la “procedura di nomina e revoca dell’amministratore delegato o dei membri dell’organo esecutivo” deve privilegiare l’indipendenza. La selezione dei rispettivi dirigenti deve basarsi su criteri “trasparenti, aperti, efficaci e non discriminatori”. Gli stessi standard si applicano al licenziamento anticipato dei dirigenti, sebbene le motivazioni debbano essere sufficienti per consentire il controllo giurisdizionale.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, anche nelle procedure di finanziamento dell’emittenza pubblica devono essere garantiti in via preliminare standard “trasparenti e oggettivi”. In ultima analisi, l’emittente pubblica deve ricevere finanziamenti sufficienti e affidabili per preservare la sua “indipendenza”. Anche le autorità o i meccanismi di vigilanza nei singoli Stati membri dell’UE devono operare in modo indipendente dai governi e divulgare i risultati delle proprie attività di monitoraggio.
Obblighi di informativa per i proprietari dei media
Ai sensi dell’articolo 6, anche i “fornitori di servizi media” devono rivelare le proprie carte e completare ulteriori formalità burocratiche. Non solo devono essere pubblicati i nomi dei proprietari di un’azienda mediatica, ma anche le loro precise partecipazioni azionarie, “che consentono loro di influenzare le attività aziendali e le decisioni strategiche”.
I fornitori di servizi media devono inoltre rendere noto l’ammontare dei ricavi derivanti dalla pubblicità governativa e “da enti o autorità pubbliche di paesi terzi”. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’UE sono quindi tenute a rendere pubbliche “banche dati nazionali sulla proprietà dei media”. Ciò dovrebbe facilitare l’individuazione di eventuali conflitti di interesse.
L’articolo 26 stabilisce obblighi di monitoraggio continuo nell’ambito del “mercato interno dei servizi mediatici” in merito all’assegnazione di fondi pubblici per la pubblicità statale. Inoltre, la Commissione europea si impegna a garantire un monitoraggio continuo delle concentrazioni dei media, della “manipolazione e dell’interferenza di informazioni straniere” e dei rischi “per il pluralismo dei media e l’indipendenza editoriale”.
Nuovo “Consiglio europeo per i servizi mediatici”
Mentre in precedenza il “Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ( ERGA )” si occupava dei conflitti di interesse in tutta l’UE, in base agli articoli 8 e 9 , la comunicazione, la mediazione e il monitoraggio saranno in futuro svolti da un nuovo “Consiglio europeo dei servizi di media” “pienamente indipendente”.
Tuttavia, contrariamente all’idea di un organismo pienamente indipendente, l’articolo 9 prosegue affermando che il nuovo organismo “non pregiudica i poteri della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione ai sensi del presente regolamento”.
Anche la Commissione europea ha insistito per avere un proprio seggio nel panel, in conformità con l’articolo 10. Tuttavia, ciò non conferisce al membro il diritto di voto, ma è inteso che agisca solo con funzione “consultiva”. Il resto del panel è composto da un rappresentante con diritto di voto per ciascuna delle “autorità o organismi nazionali di regolamentazione”, che eleggono al loro interno un presidente e un vicepresidente. Il presidente può rimanere in carica per un massimo di due anni.
L’intero organismo può contare sul supporto “amministrativo”, “organizzativo” e “sostanziale” di un “segretariato”, fornito dalla Commissione europea. Viceversa, ai sensi dell’articolo 13, l’organismo è tenuto ad adempiere a una serie di obblighi di informazione e mediazione nei confronti della Commissione.
Secondo l’articolo 19, l’organismo deve anche organizzare “un dialogo regolare e strutturato tra i fornitori di piattaforme online di grandissime dimensioni [come Facebook, X o Instagram, ndr], i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e la società civile”. Chi si intenda per “società civile” rimane vago.
È chiaro, tuttavia, che “il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere gli utenti da contenuti dannosi, tra cui la disinformazione, nonché la manipolazione delle informazioni straniere e l’interferenza nello spazio informativo” deve anch’esso svolgere un ruolo esplicito.
Sperando in meno controversie sull’eliminazione
Le “grandissime piattaforme online” devono intensificare ulteriormente il loro rapporto con i fornitori di servizi mediatici, in conformità con l’articolo 18 e nello spirito del Digital Services Act (DSA).
Prima che un player come YouTube o Facebook consideri un contenuto multimediale “incompatibile” non a causa delle normative UE, ma esclusivamente in base ai propri termini e condizioni, e intenda quindi limitarlo o eliminarlo, deve prima informare il fornitore del contenuto e fornirne le motivazioni. Se l’azienda multimediale solleva obiezioni, la piattaforma online deve decidere “in via prioritaria e immediata”. La piattaforma deve adoperarsi per trovare la migliore “soluzione amichevole” possibile attraverso il dialogo.
Il fornitore di servizi di media può anche chiedere al nuovo organismo dell’UE di assistere in una controversia o tentare di risolvere la questione ai sensi del diritto dell’UE attraverso la mediazione o la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 8, le “piattaforme online di grandissime dimensioni” devono pubblicare informazioni sulle loro attività di limitazione e cancellazione una volta all’anno.
Il regolamento si conclude con la frase: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente a tutti i procedimenti amministrativi”.
La nuova legge UE sulla “libertà dei media” consente l’arresto dei giornalisti se giustificato da “interesse pubblico”
di Cindy Harper tramite Reclaim the Net,
L'”European Media Freedom Act” dell’Unione Europea è diventato legge vincolante in tutti gli Stati membri l’8 agosto, ma dietro il suo nome si nasconde una serie di disposizioni che potrebbero limitare proprio le libertà che afferma di tutelare. Abbiamo ottenuto una copia della legge per voi qui. Oltre a disposizioni sulla protezione dei giornalisti, il regolamento autorizza arresti, sanzioni e sorveglianza dei giornalisti ogniqualvolta le autorità affermino che ciò serva a “un motivo imperativo di interesse generale”.
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha accolto con favore l’arrivo della legge sui social media, affermando: “Una stampa libera e indipendente è un pilastro essenziale della nostra democrazia. Con il nostro European Media Freedom Act, vogliamo migliorare la loro protezione. Questo consente ai giornalisti di continuare il loro importante lavoro in sicurezza e senza interruzioni o intimidazioni”. Sebbene la legge preveda tutele come il divieto di spyware o la coercizione per rivelare le fonti, tali garanzie sono indebolite da scappatoie intrinseche. I governi possono aggirarle se le loro azioni sono consentite dal diritto nazionale o dell’UE e ritenute proporzionate a un “interesse generale” vagamente definito. Tale autorizzazione si estende alle tecnologie di sorveglianza intrusive nei casi legati a reati che prevedono una pena detentiva massima di tre anni o più, un elenco che spazia dal terrorismo e dalla tratta di esseri umani ai reati classificati come “razzismo e xenofobia”, a giudizio esclusivo del Potere..
La legge impone inoltre a ciascun paese di tenere registri dei proprietari e degli indirizzi dei media.Prende di mira la cosiddetta “disinformazione”, accusando alcuni organi di stampa di manipolare il mercato unico per diffondere falsità. Le grandi piattaforme online sono descritte come punti di strozzatura per l’accesso alle notizie, accusate di alimentare la polarizzazione.
Per contrastare questo fenomeno, l’UE auspica una più stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali, supervisionata da un Comitato europeo per i servizi mediatici (European Media Services Board), composto dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.Sebbene definito indipendente, il segretariato del comitato è gestito dalla Commissione, il che le conferisce un ruolo privilegiato nel processo decisionale.
Un altro elemento della legge prevede la promozione di “media affidabili” e il rafforzamento delle emittenti statali attraverso processi di nomina trasparenti e finanziamenti pubblici stabili. Si incoraggiano incontri annuali tra funzionari dell’UE, aziende internet, rappresentanti dei media e ONG per valutare come vengono portate avanti le iniziative di disinformazione.
Nonostante venga spacciata per uno scudo per la libertà di stampa, la struttura della legge conferisce a Bruxelles e alle autorità nazionali la facoltà di decidere quali voci mantenere attive e quali mettere a tacere. Consentendo arresti, sorveglianza e un più stretto coinvolgimento dello Stato nel panorama mediatico, rischia di trasformarsi da strumento di salvaguardia a strumento di controllo.