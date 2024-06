Che sia questo il motivo strategico dello sterminio di bagnanti a Sebastopol? Gli americani lo hanno apertamente firmato; contano di provocare Putin ad una reazione “eccessiva” in modo da provocare la emergenza necessaria per sospendere il voto? Essendo l’elezione di Donald certa?

Questo scopo, per folle che sia, intravvede in un curioso articolo di Politico (praticamente, la CIA) da cui emerge che #Trump prevede di nominare, in caso di vittoria nel novembre 2024, un’amministrazione “molto più anti-NATO” di quella che aveva nel 2016 Vento di panico tra i falchi della NATO che ammettono che “Trump e i responsabili intorno a lui non si lasceranno ingannare ancora una volta”!

In un recente intervento, Trump ha detto che la vera ragione della guerra in Ucraina è la volontà di Biden di consentire a Kiev l’ingresso nella Nato; – che durante la sua presidenza la cosa è stata fuori discussione e che la Russia è stata costretta ad attaccare per colpa di Biden.

Con il nuovo capo Mark Rutte, la NATO spera di rendere “a prova di Trump” l’alleanza

L’amministrazione Biden ha avuto la meglio quando il primo ministro olandese uscente Mark Rutte si è assicurato il sostegno di tutti i 32 alleati della NATO per la massima carica politica dell’alleanza.

Sebbene il segretario generale della NATO sia spesso descritto più come un segretario che come un generale, ex funzionari della NATO e diplomatici statunitensi hanno affermato che l’alleanza potrebbe aver bisogno di Rutte per essere pronto alla battaglia se Donald Trump riconquisterà la presidenza a novembre.

La questione che incombe sul vertice dei leader della NATO del mese prossimo – che si terrà a Washington dal 9 all’11 luglio – è se Rutte sarà all’altezza del compito.

Rutte, la cui politica di centrodestra in Europa lo collocherebbe a sinistra rispetto a molti democratici tradizionali, è noto per il suo pragmatismo, la sua abilità nel costruire coalizioni e le sue convinte opinioni transatlantiche. Ma il suo approccio discreto e di buon senso potrebbe renderlo più adatto a lavorare con il presidente Joe Biden rispetto a Trump, che a un certo punto ha minacciato di ritirare gli Stati Uniti dall’alleanza e che ha ripetutamente rimproverato gli alleati europei per le loro magre spese per la difesa. .

“Avere un eccellente costruttore di coalizioni – che è ciò che fa la NATO, ottenere il consenso per un’organizzazione – è positivo per la NATO”, ha affermato Ivo Daalder, che ha servito come ambasciatore americano presso la NATO durante l’amministrazione Obama. “Ma nessuno sarà in grado di gestire un’alleanza destinata a essere distrutta da un presidente che non è interessato né a essere gestito né a gestire un’alleanza”.

Trump ha avuto solo pochi incontri individuali con Rutte durante la sua presidenza, e molti dei suoi ex diplomatici in Europa hanno affermato di non poter parlare della relazione tra i due uomini. Ma quando i due leader si incontrarono, l’approccio pratico di Rutte nei confronti di Trump fece notizia .

Durante un incontro bilaterale alla Casa Bianca nel luglio 2018, Trump ha tentato di dire ai giornalisti che il risultato sarebbe stato “positivo” anche se gli Stati Uniti e l’UE non fossero riusciti a raggiungere un accordo commerciale. Rutte interruppe rapidamente Trump.

“No”, intervenne Rutte, con una risata e il suo sorriso caratteristico. “Non è positivo. Dobbiamo trovare una soluzione”.

Gordon Sondland, che è stato ambasciatore di Trump presso l’Unione Europea,

ha detto a POLITICO che Rutte “ha avuto una storia con lui di reagire quando pensa che Trump abbia torto, e lo fa bene in faccia”.”Penso che sia molto rinfrescante per Trump”, ha aggiunto.

La campagna di Trump ha rivelato poco finora su come si avvicinerebbe alla NATO sotto Rutte, dicendo solo che Trump “ripristinerà la pace e ricostruirà la forza e la deterrenza americana sulla scena mondiale”.

Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg ha tentato di gestire il proprio rapporto con Trump attraverso una politica di pacificazione , anche apparendo su Fox News per dare credito a Trump per aver contribuito ad aumentare la spesa per la difesa dei paesi membri.

“Penso che il rapporto tra Trump e la NATO, compreso il Segretario generale, sarà molto peggiore nel secondo mandato rispetto al primo – ed è stato terribile nel primo, anche se Stoltenberg ha trascorso tutto questo tempo cercando di trovare un modo per Trump si comporterà bene con la NATO”, ha detto Daalder.

Fabrice Pothier, che è stato capo politico dell’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen, ha affermato che Stoltenberg è riuscito a convincere Trump a considerare la NATO come la sua azienda e che l’ha aiutata a far crescere le entrate. Ma Pothier ha avvertito che la strategia potrebbe non funzionare ancora.

“Sono semplicemente scettico sul fatto che la NATO a prova di Trump e le relazioni transatlantiche a prova di Trump riescano a risolvere il problema”, ha detto Pothier. “Trump, e alcune persone intorno a lui, non si lasceranno ingannare una seconda volta”.

Kay Bailey Hutchison, che ha servito come ambasciatore presso la NATO sotto Trump, ha detto che l’ex presidente ascolterà i suoi segretari di Stato e di difesa e che il suo rapporto con l’alleanza potrebbe essere determinato da chi nominerà a quelle posizioni.

Daalder ha affermato che è possibile che Trump nominerà un maggior numero di scettici della NATO ai vertici amministrativi se vincesse a novembre – a differenza del suo primo mandato, quando Trump scelse più “persone tradizionalmente pro-alleanza” per ruoli di alto livello nella difesa e nella sicurezza nazionale.

“Se Ric Grenell è segretario di Stato o se, Dio non voglia, Jared Kushner, a loro non importa, non capiscono e non vogliono capire la NATO”, ha aggiunto Daalder.

Anche Stoltenberg ha avuto bisogno di un confronto con la realtà durante un incontro martedì con la commissione per le relazioni estere del Senato.

Durante l’incontro, il senatore Ted Cruz (R-Texas) ha interrotto Stoltenberg affermando che tutti i 32 membri della NATO – compresi gli Stati Uniti – sostengono l’adesione di Kiev all’alleanza.

“Ho espresso la realtà che moltissimi americani, me compreso, credono che l’adesione dell’Ucraina alla NATO sarebbe un grave errore”, ha detto Cruz a POLITICO. “E ho notato l’ovvio, ovvero che tra circa cinque mesi avremo le elezioni presidenziali.

“Se Donald Trump venisse rieletto presidente, penso che sia estremamente improbabile che il presidente Trump sosterrebbe l’adesione dell’Ucraina alla NATO”, ha aggiunto Cruz.

Indipendentemente dalla politica transatlantica di Trump, gli osservatori di lunga data della NATO non si aspettano che Rutte adotti l’approccio conciliante del suo predecessore. Se Trump vincesse, Daalder ha detto che si aspetta che Rutte si concentrerà sull’unificazione degli europei nella NATO.

Rutte ha già mostrato segnali che potrebbe aver bisogno di fare più compromessi di quelli che vorrebbe per mantenere unita l’alleanza. Durante un incontro di lunedì con il primo ministro ungherese Viktor Orbán, Rutte ha promesso di esentare l’Ungheria dalla partecipazione agli sforzi della NATO per aiutare l’Ucraina in cambio del sostegno di Budapest alla sua candidatura a segretario generale.

“Penso che nel momento in cui diventerai segretario generale, dovrai diventare un po’ più flessibile”, ha detto Pothier. “Devi essere disposto a mettere più acqua nel tuo vino perché rappresenti 32 alleati, quindi devi essere ancora più un costruttore di coalizioni”.

Ma Daalder ha sottolineato che anche la flessibilità di Rutte potrebbe avere i suoi limiti, soprattutto quando si tratta di Trump.

“Rutte farà tutto ciò che è meglio per l’alleanza”, ha detto Daalder. “Questo potrebbe non significare in alcun modo cercare di essere più vicino al presidente degli Stati Uniti che non è interessato ad essere più vicino alla NATO”.

Indipendentemente dai litigi interpersonali, la realtà è che gli Stati Uniti rimangono uno dei maggiori contribuenti al bilancio dell’alleanza – un paese senza il quale, secondo Pothier, l’alleanza semplicemente “non può operare”.

“La NATO non è nulla senza gli Stati Uniti”, ha detto Pothier. “Chi te lo dice, il contrario, sta prendendo in giro se stesso”.

E a Londra, nelle prossime elezioni, sta crescendo Nigel Farage , che hagià superato il 20 per cento nei sondggi, e

ha dichiarato venerdì di ritenere che l’invasione russa dell’Ucraina sia stata “provocata” dall’espansione verso est dell’Unione Europea e della NATO.

“Abbiamo provocato questa guerra!” È a causa dell’espansione dell’UE e della NATO! La guerra è il risultato diretto! »

