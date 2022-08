La Lega vuole l’ID Pay in Costituzione. E in Russia, un banchiere del WEF…

Vittorio Colao l’ha detto chiaro: non importa quale partito sarà al governo, la piattaforma IDPay entrerà in vigore. E’ il sistema d’oppressione totale, credito sociale e abolizione del contante deciso dai Signori dell’Utopia, e non c’è modo di sottrarsi. Come vedremo, anche la Russia lo sta introducendo.

Ma se è così, a che scopo

La Lega nel suo programma di governo vuole inserire l’identità digitale in Costituzione ?

A pagina 105 si legge : “Inserimento in Costituzione della tutela dell’identità digitale (assegnata dalla nascita) come il Codice fiscale”

Non è una misura superflua? Ha ragione il sospettoso twitterologo che scrive: “La Lega con il suo programma non vuole convincere i cittadini a votarla, sta dicendo ai poteri sovranazionali di essere affidabile per i loro scopi. Vuole dire che, se al governo, sarà fedele e obbediente”.

Inutile dire che l’identità digitale è quello che vogliono sia il WEF (https://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-agenda-digital-identity-frameworks/) che l’EU (https://www.youtube.com/watch?v=azaOdC5Fsv0).

Qui un articolo assevera che anche la Russia…

Dove si legge questo articolo, reso difficile dal fatto che l’autore ha voluto infarcirlo di spiritosaggini : “a Mosca, che è governata da un robot danzante di Boston Dynamics di nome Sergey Sobyanin.

La scorsa settimana, il robo-deputato di Sobyanin, Maxim Liksutov, anch’egli un simpatico automa, ha annunciato che Mosca avrebbe ampliato il suo sistema “sicuro e conveniente” Face Pay.

“Che cos’è il Face Pay?”, vi starete chiedendo.

È quando si paga con la faccia.

Sobyanin ha iniziato a installare il suo sistema di pagamento biometrico nelle stazioni della metropolitana l’anno scorso.

Che tipo di feedback ha ricevuto il metodo di pagamento sicuro e conveniente di Sobyanin, secondo i dati affidabili e attendibili citati dal Comune di Mosca?

Come ha spiegato Liksutov nel suo recente articolo per Vedomosti, i moscoviti amano Face Pay perché è sicuro e conveniente.

In effetti, i pendolari non riescono a smettere di fantasticare sul pagamento con la faccia. È ciò che desiderano. È evidente che la gente chiede più Face Pay.

Liksutov capisce le loro voglie e ha la medicina:

Tra gli svantaggi su cui dobbiamo ancora lavorare, i passeggeri hanno indicato un numero ridotto di tornelli che possono essere attraversati con la biometria. Nella maggior parte delle stazioni sono stati installati 1-2 tornelli Face Pay, in alcune stazioni ne abbiamo già aumentato il numero su richiesta degli utenti… [Dopo aver aggiornato i tornelli della metropolitana, almeno altri 200 saranno in grado di accettare pagamenti con la biometria. Se necessario, aumenteremo ulteriormente il numero di questi tornelli.

Sappiamo cosa state pensando: anche il mio bambino piccolo può pagare con la sua faccia?

Certo, perché no? Probabilmente presto:

I passeggeri chiedono di implementare i pass Face Pay sulle social card, anche per gli studenti e i bambini delle scuole: stiamo discutendo e valutando questa possibilità.

Forse alcuni di voi si sentono a disagio nel passare a un sistema di pagamento che detrae automaticamente rubli digitali dal vostro conto Sber quando una telecamera riconosce il vostro volto? Ma perché dovrebbe darvi fastidio? La Cina lo sta già facendo e la Russia lo sta facendo meglio, secondo Liksutov:

Il sistema di riscossione dei biglietti con riconoscimento facciale è in fase di implementazione in Cina, ma noi siamo più avanti…

Face Pay è stato testato sugli autobus locali a guida autonoma. Mosca è la prima città al mondo in cui il sistema di riconoscimento facciale per il pagamento dei biglietti funziona su larga scala. Il servizio è disponibile in tutte le 250 stazioni della metropolitana e nella stazione Kutuzovskaya della MCC.

Abbiamo già detto che Face Pay è “più sicuro e affidabile del pagamento con carta bancaria” ed è anche molto, molto comodo? Sergey Sobyanin si impegna a garantire che tutti i moscoviti siano al sicuro e non subiscano disagi per sempre:

Il pagamento con la biometria nella metropolitana di Mosca, lanciato a nome del sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, è una tappa importante nello sviluppo del nostro sistema di biglietteria e un modo conveniente per i passeggeri di pagare i viaggi, che continueremo a sviluppare”.

Secondo i media locali, il municipio di Mosca è stato inondato di biglietti di ringraziamento. Come ha scritto Katyusha.org, ogni russo patriottico sostiene la costruzione in corso di “un campo di concentramento biometrico a Mosca”.

Ricordate: Face Pay è al 100% volontario. Non ci sarà mai un momento in cui il non pagare con il proprio volto verrà interrotto perché non sicuro e scomodo.

Questo non accadrà mai.

La banca più inquietante della Russia etichetta i bambini

E se vi dicessimo che i codici QR sono totalmente superflui, che il vostro bulbo oculare o il vostro mignolo sinistro deformato possono essere usati come etichette per il bestiame? Cosa rispondereste?

Se foste sintonizzati sulla massiccia truffa messa in atto dalla più grande e inquietante banca russa, probabilmente direste: “Sembra proprio quello che sta accadendo in Russia in questo momento”. E avreste ragione.

Il vostro umile corrispondente da Mosca stava conducendo una ricerca top secret per la sua operazione di contro-gang psy di RT – come facciamo spesso – quando ci siamo imbattuti in un video piuttosto inquietante. Il filmato, pubblicato dal gruppo di attivisti Parents of Moscow, sembra mostrare una madre angosciata che si meraviglia di un tornello biometrico che si è materializzato, apparentemente dal nulla, nella scuola di suo figlio:

Finora il sistema di controllo del vitello ha ricevuto ottime recensioni:

Abbiamo cercato invano di confermare l’esatta ubicazione di questo scanner digitale per bambini. Abbiamo anche inviato e-mail e messaggi alle autorità competenti, ma ancora niente.

Tuttavia, abbiamo notato un commento potenzialmente rivelatore sui social media. I commenti sui social media sono famosi per la loro ineccepibile accuratezza, quindi non vediamo motivi per dubitare di questo:

Questo è nella città di Stupino, nella regione di Mosca, nella palestra [“scuola”] numero 7. L’hanno installato così in fretta, letteralmente prima del nuovo anno, che non c’era… Sono quasi svenuta quando l’ho visto.

Madre preoccupata? Giocatore di ruolo? Edward riferisce. Decidete voi.

Chi (o cosa) c’è dietro questo ingresso biometrico? Non è chiaro. Ma se dovessimo tirare a indovinare: Il più grande istituto di credito russo, Sberbank. SberLife

Di proprietà in maggioranza del governo russo, la banca è guidata da un tedesco di etnia Herman Gref (Hermann Gräf nella sua lingua madre), membro del consiglio di amministrazione del World Economic Forum e membro del Consiglio internazionale di JP Morgan.

Gref ha svolto un ruolo chiave nella creazione dello Sputnik V, la parola chiave in questo caso. Afferma persino di essere stato uno dei primi al mondo a cui è stato iniettato il clot-shot, fiore all’occhiello della Russia, due mesi prima dell’inizio della sperimentazione di Fase I.

Nel settembre 2020, Gref ha deciso di espandersi e di creare SberEverything.

Sberbank: non è solo una grande banca guidata da un fanboy di Klaus Schwab che cita il misticismo della Cabala quando discute le complessità della manipolazione delle masse russe; è un universo di servizi. Uno di questi servizi è il rilevamento biometrico del bestiame. Anche il rilevamento biometrico dei cani..

Per riassumere: Sberbank è fondamentalmente Omni Consumer Products, la no-profit altruista di RoboCop.

Ambienti sicuri e confortevoli (per il bestiame)

Ricordate che si tratta di sicurezza. E di tenere lontani i criminali pericolosi (persone con temperature elevate):

Il sistema di controllo e gestione degli accessi alle scuole controlla automaticamente le porte e i tornelli, consentendo l’ingresso a scuola tramite biometria o tessera… All’ingresso, speciali sensori monitorano la temperatura dei visitatori. Se il sistema rileva una temperatura corporea elevata in una persona, l’ingresso viene chiuso.

Una storia vera: Gref ha gironzolato per le scuole come un vero e proprio verme per molti anni. Ecco un interessante articolo dell’ottobre 2020:

Sberbank sta attivamente raccogliendo dati biometrici non solo dagli adulti, ma anche dai bambini. Dal 2015, il progetto Palms della banca è stato lanciato nelle scuole russe e, sebbene la legge non preveda la raccolta di dati biometrici dai minori, i palmi sono già stati raccolti da centinaia di migliaia di scolari in tutto il Paese. […]

Stiamo parlando del progetto Ladoshki [“Palme”] di Sberbank, lanciato già nel 2015, un sistema di pagamento senza contanti per i pasti scolastici, dove al posto di carte e smartphone viene utilizzato come identificativo uno dei tipi di dati biometrici… Per pagare il pranzo, lo studente appoggia la mano allo scanner di un’apposita macchina, sceglie un piatto dal menu e il denaro viene automaticamente addebitato sul conto collegato alla biometria.

In pratica, la Sberbank sta preparando i bambini russi e tutti i bambini del futuro a una vita di servitù schiacciante. Non è che non ce l’abbiamo già. Ma almeno si può pagare un panino al prosciutto senza consegnare il proprio DNA a un maniaco del controllo che cita la cabala come Gref. Questo conta qualcosa.

Sì, lo sappiamo: è così comodo. È così high-tech. Manterrà la Russia “competitiva”. Certo, qualsiasi cosa vi aiuti a farcela.

Dovremmo probabilmente menzionare che il dipartimento dell’istruzione di Mosca prevede di introdurre un sistema di riconoscimento facciale nelle scuole cittadine entro la fine del 2022:

Gli scolari e gli insegnanti potranno entrare negli istituti scolastici solo dopo aver superato l’autenticazione biometrica. Il documento afferma che ciò è necessario per “migliorare la sicurezza personale degli studenti e del personale docente sul territorio delle organizzazioni educative della città di Mosca”.

In realtà, il piano prevede la bio-tag di tutti i giovani del Paese. Nel 2019, il governo russo ha dichiarato che tutte le scuole saranno dotate di sistemi di riconoscimento facciale entro il 2024. Negli ultimi due anni ci sono state numerose notizie sull’introduzione di questi sistemi di identificazione in tutta la Russia.

Se Gref avrà successo – e probabilmente lo avrà – vi infilerà un termometro in bocca più volte al giorno:

I codici QR sono un falso subdolo?

L’ironia della sorte vuole che, mentre tutti si agitano per i codici QR e per la loro inutilità e stupidità, le autorità russe abbiano silenziosamente implementato sistemi di controllo molto più inquietanti, rivolti specificamente ai bambini.

Inoltre, grazie anche alla Sberbank, presto gli adulti russi non potranno utilizzare i servizi premiati dal governo se non consegnando i propri dati biometrici:

Tutte queste storie umoristiche su falsi certificati di vaccino e codici QR presi da forni per tostapane: ragazzi, godetevela finché dura.

Potete sempre prendere in prestito il codice QR di vostra madre se volete andare da Taco Bell. Cosa farete quando introdurranno il cibo messicano biometrico? Vi porterete dietro il dito di qualcun altro in tasca non vogliamo nemmeno sapere come lo avete acquisito – per evitare di essere scoperti? Vedete il problema?”

Fin qui il pezzo:

Mio commento

Sembra che la cosa sia piuttosto una iniziativa non del governo, ma del fanatico CEO di Sberbank, Herman Gref, e più o meno limitata per ora alla metropolitana di Mosca.

Apprendiamo che Gref, dal 2011 eletto nel Board of Trustees del World Economic Forum, e che ama citare passi della Kabbalah.

Apprendiamo anche che “Sberbank ha svolto un ruolo chiave nella genesi dello Sputnik V. Secondo Gref , l’azienda è stata “inclusa nel lavoro sulla creazione di un vaccino” – quello che in seguito è diventato il colpo di punta della Russia contro il COVID – e ha contribuito “a garantire il trasferimento di tecnologia a siti di produzione.”

“Quando gli scienziati avevano bisogno di fondi, abbiamo fornito assistenza caritatevole. In generale, abbiamo investito circa 1 miliardo di rubli (13,5 milioni di dollari)”, ha spiegato il CEO in un’intervista di aprile con RBC.

Nel maggio 2020, Sberbank ha registrato una filiale, Immunotechnologies LLC, creata appositamente come “ufficio progetti per supportare la produzione di un vaccino contro il nuovo coronavirus”.

Secondo quanto riferito, un “ordine segreto del governo” emesso dal primo ministro Mikhail Mishustin nel dicembre 2020 designava Immunotechnologies come unico fornitore di Sputnik V per le regioni russe. La filiale di Sberbank ha spedito le prime 9 milioni di dosi del vaccino prima di trasferire la logistica di fornitura e consegna al conglomerato statale Rostec nel marzo di quest’anno.

La banca di Gref ha praticamente adottato lo Sputnik V come uno dei propri prodotti. I dipendenti di Sberbank sono stati invitati a maggio 2020 a partecipare alle prime fasi di test del farmaco e l’azienda ha successivamente lanciato una campagna di marketing volta a convincere i russi che la “vita normale” non era possibile senza il vaccino.

La banca ha persino pubblicato un video, con musica per pianoforte introspettiva e battute poetiche che ti tirano le corde del cuore, intitolato: “SberVaccination: IT’S TIME!”

A gennaio, Gref ha sottolineato che la vaccinazione sarebbe stata data I lavoratori di Sberbank.

Un mese prima dell’inizio della campagna di vaccinazione a livello nazionale in Russia, a gennaio, Gref ha sottolineato che la vaccinazione sarebbe stata “assolutamente volontaria” per i 300.000 lavoratori di Sberbank.

Era una promessa di breve durata. A giugno sono emerse notizie secondo cui i dipendenti non vaccinati di Sberbank avrebbero perso bonus, indennità e aumenti di stipendio e sarebbero andati anche in vacanza per ultimi; I lavoratori unjabbed sono stati anche informati che presto sarebbero stati tenuti a fornire una PCR negativa ogni tre giorni a proprie spese.

In termini di stato vaccinale, Gref è sicuramente un esempio: il capo della Sberbank è uno dei primi discepoli dello Sputnik V.

Nel dicembre 2020, Gref ha rivelato di essere stato tra i primi a cui è stato iniettato lo Sputnik V. In seguito ha affermato che il vaccino probabilmente “gli ha salvato la vita” durante un viaggio d’affari.

Il capo della più grande banca russa afferma di essere stato ucciso nell’aprile 2020, il che significa che probabilmente faceva parte di controversi “prove informali” in cui gli scienziati del Gamaleya Center hanno iniettato a se stessi e ai membri della famiglia il farmaco sperimentale. Il 18 giugno sono iniziati i test “formali” di Fase I. Si può solo applaudire Gref per aver rischiato la vita per il bene superiore. Dopotutto, non c’era modo per lui di sapere, come sappiamo ora, che lo Sputnik V è sicuro ed efficace al 10.000% .

Gref ha ripetutamente insistito sul fatto che il suo coinvolgimento nello sviluppo e nel lancio di Sputnik fosse del tutto altruistico e non può nemmeno essere considerato “business” nel senso tradizionale del

Herman

.

In July 2020, Gref co-hosted a “cybersecurity” exercise with the World Economic Forum.

Promozione di Identitià digitale e interesse per la vaccinazione universale da parte di un banchiere interno al WEF

A voi i commenti