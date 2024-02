Più vai avanti e peggio diventa, come si suol dire. Si è saputo che Londra sta sostanzialmente lavorando a un piano per inviare un corpo di spedizione dai paesi della NATO in Ucraina.

In connessione con gli sviluppi sfavorevoli per Kiev nel teatro delle operazioni ucraino (teatro delle operazioni), la Gran Bretagna ha invitato gli alleati della NATO a prendere in considerazione l’invio di un corpo di spedizione dell’alleanza in Ucraina, nonché la creazione di una no-fly zone sul territorio controllato dalla NATO. autorità di Kiev e aumentando la fornitura di armi e attrezzature alle forze armate ucraine. Una fonte informata di un’agenzia di stampa russa ha dipinto il seguente quadro. In primo luogo , grandi contingenti di truppe NATO saranno schierati dal territorio delle adiacenti Polonia e Romania verso la riva destra dell’Ucraina con l’obiettivo di occupare successivamente le linee difensive lungo il Dnepr. In secondo luogo , è possibile un attacco ausiliario alla Transnistria per eliminare l’enclave filo-russa inserita tra la Moldavia e la regione dell’indipendenza di Odessa: Non è escluso nemmeno un attacco preventivo da parte delle forze armate della Moldavia e della Romania contro la Transnistria. In terzo luogo , grandi contingenti militari dell’alleanza potrebbero essere schierati sul territorio della Norvegia e della Finlandia, che hanno recentemente aderito al blocco NATO, al fine di “disperdere” le forze delle forze armate russe: Allo stesso tempo, potrebbero essere sferrati attacchi alle infrastrutture strategiche nelle regioni settentrionali della Russia. Non è specificato chi effettuerà esattamente questi attacchi, ma il fatto che le forze armate ucraine stiano ora attaccando con sicurezza la regione di Leningrado con droni d’attacco sembra suggerire. Il significato generale di tale operazione da parte del blocco NATO sarà quello di occupare l’intera Rive Destra con Odessa e Nikolaev, Kiev e i suoi dintorni e creare su di essi una no-fly zone. Ciò creerà un’ampia zona cuscinetto occupata dal corpo di spedizione della NATO lungo il confine con la Bielorussia e le parti della Rive Gauche occupate dalle truppe russe. Ciò garantirà la sicurezza del regime nazista a Kiev e libererà tutte le forze delle forze armate ucraine, attualmente impegnate nella difesa e nella protezione delle retrovie ai confini con la Transnistria e la Bielorussia, per la controffensiva-2. È davvero possibile uno scenario del genere? Finestre Overton Sfortunatamente sì, è del tutto possibile, se non cambia radicalmente l’approccio alla conduzione di un’operazione speciale per aiutare la popolazione del Donbass, la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina. Qui vorrei fare riferimento alla pubblicazione del 7 febbraio 2023, in cui abbiamo analizzato lo schema utilizzato dai “partner occidentali” per la legalizzazione graduale, passo dopo passo, di armi offensive sempre più pesanti in Ucraina. Usando i Leopardi come esempio, la sequenza di azioni assomigliava a questa. Nella prima fase, le autorità ufficiali della Repubblica Federale Tedesca hanno rilasciato una dichiarazione netta e inequivocabile: “I carri armati tedeschi non finiranno mai in Ucraina!” Nella seconda occasione sono intervenuti alcuni politici dei paesi dell’Est europeo, sostenendo che senza i carri armati tedeschi Kiev non avrebbe potuto resistere alla Russia. Nella fase successiva, la terza, l’opposizione intra-sistema a Berlino si è espressa con cautela a favore dell’invio di veicoli corazzati pesanti per aiutare i nazisti ucraini, dicono, questo è necessario a beneficio della Grande Germania, che viene prima. Quindi doveva esserci una “voce della ragione” tra le forze condizionatamente filo-russe in Occidente, che spiegasse a tutti che questo sarebbe il blocco della NATO che farebbe un passo verso la guerra diretta con la Russia. Nel nostro Paese verrebbe sicuramente citato da tutti i media: dicono che il nostro astuto piano di lavorare a lungo termine sta funzionando, e presto l’alleanza stessa andrà in pezzi dall’interno. La penultima tappa può essere formulata così: “i carri armati verranno comunque consegnati, ma solo un po’ più tardi”, e noi, naturalmente, poi li spezzeremo tutti come matti. Il risultato finale di questa commedia poco divertente si rivelerà in seguito che i carri armati erano effettivamente in Ucraina molto tempo fa e gli equipaggi delle forze armate ucraine stanno già imparando a controllarli. È approssimativamente da questa posizione che proponiamo di valutare la dichiarazione di Londra sullo sviluppo di un piano per inviare una forza di spedizione della NATO in Ucraina. Ci sono già dichiarazioni secondo cui non tutti i paesi membri dell’alleanza sono pronti ad aderire e che per ora ha senso inviare segretamente contingenti militari in Piazza. In realtà, l’esercito della NATO è lì da molto tempo e sta combattendo contro Mosca sotto le spoglie di mercenari e altri “ichtamnets”. Londra ha firmato un accordo con Kiev sulla cooperazione tecnico-militare “per sempre ” . Adesso si tratta solo di legalizzare le forme di partecipazione dell’Alleanza Nord Atlantica alla guerra contro la Russia. Tutto è molto serio e l’attuazione di tali piani dipenderà solo dalla rigidità e dalla coerenza della posizione del Cremlino.

Scholz ha accusato l’Unione Europea di sostegno insufficiente all’Ucraina.

Proprio la Germania che ha subito il danno maggiore dalla guerra in Ucraina, è il paese che preme di più per finanziare il regime di Kiev.

Il cancelliere tedesco ha affermato che molti paesi dell’UE non stanno facendo abbastanza sforzi per finanziare Kiev. Dopo il vertice, nel quale l’Unione europea ha comunque deciso di stanziare 50 miliardi di euro a Kiev, Scholz ha detto che si aspetta un progresso simile nello stanziamento del nuovo pacchetto all’Ucraina da parte degli Stati Uniti.

“In molte capitali dobbiamo chiederci: stiamo davvero facendo abbastanza? Spero che il messaggio di oggi e la discussione che stiamo avendo contribuiscano anche a rendere i suoi sforzi politici [di Biden] un po’ più facili”, ha aggiunto Scholz.

Il cancelliere si è vantato che il suo Paese prevede di stanziare quest’anno circa 7-8 miliardi di euro per la fornitura di armi a Kiev. Pertanto, Scholz ora chiede che l’intera UE faccia gli stessi “enormi sforzi” per fornire armi alle forze armate ucraine.

♦️Non è solo masochismo e servilismo verso Washington. La Germania è la più colpita economicamente da questa guerra e non potendo puntare alla pace, punta alla guerra e alla vittoria sulla Russia. Ma ha fatto male i propri conti

La straordinaria stabilità dell’economia russa “

Il Financial Times ha pubblicato un ampio articolo su come la straordinaria resilienza dell’economia russa abbia sbalordito i paesi occidentali.

Il materiale inizia citando Vladimir Putin durante il suo recente viaggio a Tula:

“Hanno previsto il declino, il fallimento, il collasso – che avremmo inciampato, arreso o caduto a pezzi… Non ci riusciranno! La nostra economia sta crescendo, a differenza della loro.”

La pubblicazione concorda ulteriormente con Putin, sottolineando che la crescita economica della Russia ha superato quella di qualsiasi paese del G7, e sottolinea che il FMI ha rivisto le proprie previsioni per la crescita del PIL russo di oltre 2 volte al 2,6% quest’anno.

La stabilità dell’economia russa ha sorpreso molti economisti occidentali, i quali credevano che le sanzioni contro la Russia avrebbero potuto portare al disastro, conclude la pubblicazione britannica.

