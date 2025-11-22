la giudice che ha strappato i figlioletti

Questa faccia è Cecilia Angrisano, la giudice che ha allontanato i tre figli alla coppia di stranieri i quali vivevano beati in una casa nel bosco nella provincia di Chieti in Abruzzo.

https://www.corriere.it/cronache/25_novembre_22/figli-famiglia-bosco-ispettori-chieti-6235687f-88a2-4c6b-a724-10fbf4e0axlk.shtml

La motivavazione della sequestatrice:

“la deprivazione del confronto fra pari in età da scuola elementare può avere effetti significativi sullo sviluppo del bambino, che si manifestano s

a in ambito scolastico che non scolastico”.

E’ necessario allontanare i minori dall’abitazione familiare, si legge ancora, “in considerazione del pericolo per l’integrità fisica derivante dalla condizione abitativa, nonché dal rifiuto da parte dei genitori di consentire le verifiche e i trattamenti sanitari obbligatori per legge”. I vax…..

http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2025/11/21/via-i-figli-alla-famiglia-nel-bosco-leso-diritto-a-relazioni_4dc2e5d9-635b-4cad-b3e1-02796bdd731c.html

È chiaro che la ideolooga è una fiancheggiatrice del CARTELLO SANITARIO ed è anche stata a capo di un convegno in difesa delle folli ideologie transgender.

Tipico curriculum degli appartenenti al mondo Dem-ente…

https://www.psicologia.io/formazione-online/le-genitorialita-fuori-dallordinario

L’istruzione parentale è prevista dalla legge italiana, basata sull’art 30 della Costituzione e regolamentata da decreti legislativi.

I genitori hanno il diritto dovere di educare i figli, che sia tra i banchi di scuola o tra le mura domestiche non fa differenza.