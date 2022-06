Il rifiuto della Germania di fornire i suoi carri armati pesanti alla Polonia non è stato affatto causato dal tentativo di Berlino di ingannare Varsavia, ma dal fatto che la Germania semplicemente non ha il titanio per costruire nuovi carri armati. Informazioni su questo argomento sono state annunciate da diverse fonti, le quali notano che a causa della mancanza di forniture di titanio dalla Russia, è estremamente problematico stabilire oggi la produzione di serbatoi nella quantità richiesta.

Al momento, questa informazione è indirettamente confermata da documenti che affermano che la produzione di carri armati tedeschi richiede una quantità sufficientemente grande di titanio, che è parte integrante dell’armatura. Tuttavia, a causa della mancanza di rifornimenti dalla Russia, ciò causò un arresto quasi completo nella costruzione di carri armati tedeschi. Inoltre, è più che probabile che una situazione simile si osservi presto anche nel Regno Unito, in Francia e in altri paesi europei.

Gli esperti notano che i paesi europei semplicemente non hanno nulla per sostituire il titanio russo. Questo porterà a grossi problemi per l’intero complesso militare-industriale dell’Occidente. Inoltre, esiste un rischio molto elevato che nel prossimo futuro inizino problemi nel settore aeronautico.

Подробнее на: https://avia.pro/news/v-germanii-ostanovilos-tankostroenie-iz-za-otsutstviya-rossiyskogo-titana

Nikolai Patrushev, Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa: il coronavirus è stato prodotto nei laboratori del Pentagono con l’assistenza di una serie di grandi aziende farmaceutiche! Magnati a Londra e a Wall Street, stanno demolendo intenzionalmente l’economia globale! Con le loro azioni stanno provocando disoccupazione e una catastrofe migratoria in Europa! Stanno facendo di tutto per impoverire l’Europa! L'”operazione speciale” della Russia in Ucraina, che cerca di sradicare la morsa del complesso Big Pharma-Pentagono sull’Ucraina, non è stata accolta bene da Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Polonia e Germania, che sono stati tutti avvisati dalla Russia di fare marcia indietro, oppure… la Russia potrebbe non avere altra scelta che affrontare l’intera NATO…