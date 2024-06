La Cina è più grossa di quel che crede l’Occidente – e Wall Street

Un articolo dell’Asia Times di importanza capitale sulla dimensione reale dell’economia cinese, che potrebbe in realtà ssere molto più grande di quanto pensiamo generalmente. https://asiatimes.com/2024/06/whats-the-real-size-of-chinas-economy/

Il PIL PPP della Cina è davvero “solo” più grande del 25% rispetto a quello degli Stati Uniti quando l’anno scorso:

– La Cina ha generato il doppio dell’elettricità rispetto agli Stati Uniti

– ha prodotto 12,6 volte più acciaio e 22 volte più cemento

– In Cina sono stati venduti 26 milioni di veicoli, il 68% in più rispetto ai 15,5 milioni venduti negli Stati Uniti.

– I consumatori cinesi hanno acquistato 434 milioni di smartphone, tre volte i 144 milioni venduti negli Stati Uniti.

– La Cina consuma il doppio della carne e otto volte più del pesce rispetto agli Stati Uniti.

– Gli acquirenti cinesi spendono il doppio in beni di lusso rispetto agli acquirenti americani.

– I viaggiatori cinesi hanno effettuato 620 milioni di voli, il 25% in meno rispetto agli 819 milioni di voli presi dagli americani, ma i viaggiatori cinesi hanno effettuato anche 3 miliardi di viaggi sui treni ad alta velocità (e 685 milioni sui treni tradizionali), significativamente più dei 28 milioni di viaggi Amtrak.

– In qualche modo i 1.000 miliardi di dollari all’anno che gli Stati Uniti destinano alla difesa (compresi i programmi di intelligence e del Dipartimento dell’Energia) hanno causato la riduzione della Marina americana, mentre il budget di 236 miliardi di dollari della Cina ha costruito la più grande marina del mondo per numero di navi.

Un’altra statistica stimolante che non è presente nell’articolo riguarda i viaggi internazionali. Nel 2019, prima del Covid, i cinesi hanno effettuato 155 milioni di viaggi internazionali in uscita ( http://xinhuanet.com/english/2020-11/11/c_139509342.htm ). Al contrario, nello stesso anno gli americani hanno effettuato 99,7 milioni di viaggi all’estero ( https://trade.gov/sites/default/files/2023-10/2022%20US%20Resident%20Outbound%20Travel.pdf ). Quindi, considerato tutto ciò, significa che il PPP (a parità di prezzi) del PIL cinese è in realtà inferiore alla realtà?

L’autore scrive che guardare troppo ai servizi, settore terziario, indurrebbe sottovalutare il PIL cinese. Questo perché tradizionalmente la Cina calcola il PIL sulla base del sistema dei prodotti materiali (MPS) dei conti nazionali, che esclude i servizi perché li considera costi necessari della produzione materiale piuttosto che la creazione di valore reale.

I servizi sono ora inclusi nel calcolo, ma probabilmente non in proporzione al PIL statunitense.

Ciò è importante perché l’aumento del PIL statunitense è guidato in modo schiacciante dai servizi… E l’autore sottolinea l’artificialità di ciò: “Poiché i servizi necessari diventano una quota sempre maggiore delle economie occidentali, la loro crescita non sembra comportare miglioramenti percepibili nel sistema.

Gli standard di vita sono due volte migliori rispetto a quelli del 2000? Facendo un passo indietro, la è che il PPP del PIL è inteso a dare un’idea delle dimensioni di un’economia che tiene conto della differenza relativa dei prezzi locali.

Per semplificare, supponiamo di avere un’economia fatta esclusivamente di vendite di Big Mac: se costano due volte meno nel paese A rispetto al paese B, ma nel paese A vengono venduti tanti Big Mac che nel paese B, allora il loro PIL PPA è lo stesso.

E se guardiamo alle dimensioni dei rispettivi gruppi a reddito medio in entrambi i paesi, la fascia di reddito medio cinese (famiglie che guadagnano tra 100.000 e 500.000 RMB all’anno) era già di circa 400 milioni di persone nel 2017, che sembra essere l’ultimo numero accurato che abbiamo. per questo ( https://china-briefing.com/news/china-middle-class-growth-policy-and-consumption/ ). Questo rispetto a circa 130 milioni di persone negli Stati Uniti ( https://statista.com/chart/29889/people-aggregate-income-by-income-class/ ). E non penso che le persone nella fascia di reddito medio cinese possano permettersi cose significativamente inferiori rispetto alle persone nella fascia di reddito medio americana, ai prezzi locali in Cina.

Se guadagni, ad esempio, 200.000 RMB all’anno in Cina, l’equivalente di circa 30.000 dollari, potresti ad esempio probabilmente vivere lo stile di vita di qualcuno che guadagna 100.000 dollari all’anno negli Stati Uniti, dato che le cose sono molto più economiche in Cina, e che ottieni ulteriori benefici dallo Stato (come l’assistenza sanitaria gratuita per gran parte della popolazione). Basta guardare il prezzo delle auto: auto di qualità simile sono infatti 3 volte più economiche in Cina rispetto agli Stati Uniti. Quindi potrebbero esserci circa 3 volte più persone in Cina in grado di permettersi livelli di vita simili a quelli della classe media a livello locale rispetto agli americani negli Stati Uniti…

Il che potrebbe suggerire che il PPP del PIL potrebbe in effetti essere sottostimato. In ogni caso, è davvero stimolante. Più di ogni altra cosa solleva la questione di come misuriamo le economie e del perché gli attuali calcoli del PIL siano tutt’altro che perfetti.

Nell’Occidente anglo si comincia a nutrire qualche dubbio : vuoi vedere che la cosca perdente siamo noi?

Anche Niall Ferguson, lo storico più fanaticamente filo-occidentale e filo-coloniale in circolazione (quello che difende abitualmente l’impero britannico: https://independent.co.uk/voices/commentators/niall-ferguson-what-the-

Lo stesso vale per la Russia, ora quarta porenza mondiale:

https://x.com/ElGusty201/status/1803184298385625584

“Quando un uomo con le sanzioni incontra un uomo con le materie prime, l’uomo con le sanzioni è un uomo morto”

Seguirà articolo de Ferguson: