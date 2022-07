La Cia può rendere un’arma il tempo meteorologico? Cerca di farlo dal 2009.

The Guardian

Uno scienziato statunitense di primo piano ha espresso preoccupazione per il fatto che i servizi di intelligence stiano finanziando la ricerca sui cambiamenti climatici per scoprire se le nuove tecnologie potrebbero essere utilizzate come potenziali armi.

Alan Robock, climatologo presso la Rutgers University nel New Jersey, ha invitato le agenzie governative segrete a essere aperte sul loro interesse per un lavoro radicale che esplora come alterare il clima mondiale.

Robock, che ha contribuito ai rapporti per il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), utilizza modelli informatici per studiare come gli aerosol stratosferici potrebbero raffreddare il pianeta come fanno le massicce eruzioni vulcaniche.

era preoccupato per chi avrebbe controllato tali tecnologie che alterano il clima se si fossero rivelate efficaci, ha detto all’American Association for the Advancement of Science a San Jose.

La scorsa settimana, la National Academy of Sciences ha pubblicato un rapporto in due volumi sui diversi approcci per affrontare il cambiamento climatico. Uno si è concentrato sui mezzi per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera, l’altro sui modi per cambiare le nuvole o la superficie terrestre per farle riflettere più luce solare nello spazio.

Il rapporto concludeva che, sebbene fossero necessari progetti di ricerca su piccola scala, le tecnologie erano così lontane dall’essere pronte che la riduzione delle emissioni di carbonio rimaneva l’approccio più praticabile per frenare i peggiori estremi del cambiamento climatico. Un rapporto della Royal Society nel 2009 ha formulato raccomandazioni simili.

Il rapporto da $ 600.000 è stato in parte finanziato dai servizi di intelligence statunitensi, ma Robock ha affermato che la CIA e altre agenzie non hanno spiegato completamente il loro interesse per il lavoro.

“La CIA è stata uno dei principali finanziatori del rapporto delle National Academies, quindi questo mi rende davvero preoccupato su chi avrà il controllo”, ha detto. Altri finanziatori includevano la Nasa, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e la National Oceanic and Atmospheric Administration.

La CIA ha istituito il Centro sui cambiamenti climatici e la sicurezza nazionale nel 2009,

una decisione che ha suscitato aspre critiche da parte di alcuni repubblicani che l’hanno vista come una distrazione dalle preoccupazioni terroristiche più pressanti. Il centro è stato chiuso nel 2012, ma l’agenzia ha affermato che continuerà a monitorare le conseguenze umanitarie dei cambiamenti climatici e l’impatto sulla sicurezza economica degli Stati Uniti, anche se non da un ufficio dedicato.

Robock ha detto di essere diventato sospettoso del coinvolgimento delle agenzie di intelligence nella scienza dei cambiamenti climatici dopo aver ricevuto una chiamata da due uomini che affermavano di essere consulenti della CIA tre anni fa. “Hanno detto: ‘Stiamo lavorando per la CIA e vorremmo sapere se qualche altro paese stesse controllando il nostro clima, saremmo in grado di rilevarlo?’ Penso che stessero anche pensando in fondo alla loro mente: ‘Se volessimo controllare il clima di qualcun altro, potrebbero rilevarlo?'”

Ha risposto che se un paese volesse creare una nuvola stratosferica abbastanza grande da cambiare il clima, sarebbe visibile con satelliti e strumenti a terra. L’uso del tempo come arma è stato vietato nel 1978 dalla Convenzione sulla modifica ambientale (Enmod) .

Alla domanda su come si sentiva riguardo alla chiamata, Robock ha detto che era spaventato. “Avevo appreso di molte altre cose che la CIA aveva fatto che non seguivano le regole. Pensavo che non fosse così che venivano spesi i soldi delle mie tasse”, ha detto. La CIA non ha risposto alle richieste di commento durante il fine settimana.

Gli Stati Uniti si sono dilettati nella modifica del clima prima dell’introduzione di Enmod. All’inizio degli anni ’60, i ricercatori del Project Storm Fury hanno seminato temporali con varie particelle nella speranza di diminuire il loro potere distruttivo. Un processo simile è stato adottato durante la guerra del Vietnam, con nuvole seminate sul sentiero di Ho Chi Minh nel tentativo di rendere la principale rotta di rifornimento per i fanti del Vietnam del Nord troppo fangosa per essere superata.

“Penso che questa ricerca dovrebbe essere aperta e internazionale, quindi non ci saranno dubbi sul fatto che questa tecnologia verrà utilizzata per scopi ostili”, ha affermato Robock.

… ha espresso preoccupazione per l’apparente interesse dei servizi di intelligence statunitensi per la geoingegneria.

La geoingegneria si propone di combattere il cambiamento climatico rimuovendo l’anidride carbonica dall’atmosfera o aumentando la riflettività della terra – con le nuvole o persino con la polvere spaziale [come vuole Bill Gates] – per ridurre il calore del sole.

Alan Robock, che ha studiato il potenziale impatto di un inverno nucleare negli anni ’80, ha lanciato l’allarme per il finanziamento parziale da parte della CIA di un rapporto dell’Accademia nazionale delle scienze sui diversi approcci alla lotta al cambiamento climatico e per il fatto che la CIA non ha spiegato il suo interesse per la geoingegneria.

Armare il tempo non è una novità. I documenti del governo del Regno Unito hanno mostrato che, 99 anni fa, una delle sei prove presso la stazione militare sperimentale di Orford Ness nel Suffolk ha cercato di produrre nuvole artificiali, che, si sperava, avrebbero ingannato le macchine volanti tedesche durante la prima guerra mondiale.

[…] l’inseminazione delle nuvole divenne una realtà nel 1967/8 quando l’operazione Popeye degli Stati Uniti aumentò le precipitazioni di circa il 30% su parti del Vietnam nel tentativo di ridurre il movimento di soldati e risorse nel Vietnam del Sud.

Negli ultimi anni, il programma di ricerca HAARP dell’esercito americano ha seminato una tempesta di teorie su come questa struttura segreta dell’Alaska abbia manipolato i modelli meteorologici con le sue indagini sulla ionosfera. Se HAARP avesse davvero così tanto successo, probabilmente non chiuderebbe quest’anno .