La brogliocrazia americana

Election Integrity scopre che la California ha perso 10,9 milioni di voti per posta nel voto di midterm 2022



Un gruppo per l’integrità elettorale ha affermato che 10,9 milioni su un totale di 22,1 milioni di schede che erano state inviate per posta agli elettori registrati durante le elezioni di medio termine del 2022 sono andate “non contabilizzate”, secondo un rapporto del 18 gennaio.

” Le pratiche di voto per corrispondenza hanno un gap informativo insormontabile “, ha affermato lunedì la Public Interest Legal Foundation (PILF). “Il pubblico non può sapere quante schede sono state ignorate, consegnate a cassette postali sbagliate o addirittura trattenute al destinatario corretto da qualcuno allo stesso indirizzo”.

cane da guardia ha pubblicato il rapporto di due pagine ( pdf ) che descrive in dettaglio ciò che ha definito “i fallimenti” delle prime elezioni di voto di massa per posta in California dopo l’approvazione dell’Assemblea Bill 37 (AB 37), che richiede che le schede vengano inviate automaticamente a tutti elettori registrati attivi in ​​tutto lo stato. Il disegno di legge, convertito in legge dal governatore Gavin Newsom nel settembre 2021, rende permanenti per tutte le elezioni le votazioni per posta, una pratica implementata nelle elezioni generali del 2020 in concomitanza con la pandemia di COVID-19.

La California ha più elettori registrati di qualsiasi altro stato. Tuttavia, le sue politiche di voto per posta, tra le più espansive della nazione, hanno portato alla “scomparsa all’ora di chiusura dei seggi” di un gran numero di schede elettorali, mostrano i dati del PILF.

“Dopo aver tenuto conto dei voti dei seggi elettorali e delle schede respinte nel novembre 2022, erano rimaste in sospeso più di 10 milioni di schede, il che significa che i funzionari elettorali non sanno cosa sia successo loro”, si legge nel rapporto di mercoledì.

“È giusto presumere che la maggior parte di questi sia stata ignorata o alla fine eliminata dai destinatari previsti. Ma, con le elezioni per posta di massa, possiamo solo supporre cosa sia successo”, ha continuato.

Oltre alla quasi metà delle schede elettorali non contabilizzate, i dati mostrano che 9,8 milioni sono stati accettati, oltre 120.000 sono stati respinti e 1,4 milioni sono stati contati dai centri elettorali di persona.

Il Golden State, che è stato una roccaforte democratica per oltre due decenni, ha inviato più di 22,1 milioni di voti ai suoi elettori registrati, quasi il 47% democratici e il 24% repubblicani, durante le elezioni del 2022. Una vittoria del GOP in California il 16 novembre ha concesso al partito uno scarso controllo della Camera degli Stati Uniti.

Voto per corrispondenza rifiutato

Il PILF, dopo aver scoperto che i funzionari elettorali in California avevano rifiutato 226.250 schede per corrispondenza durante le elezioni primarie e generali del 2022, ha sostenuto che il passaggio al voto per corrispondenza ha privato i diritti degli elettori.

Secondo il rapporto, lo stato rifiuterebbe le votazioni per corrispondenza principalmente per nove motivi, tra cui firme non corrispondenti o mancanti e doppio voto quando un dichiarante esprime un voto sia di persona che per posta, che si è verificato 813 volte negli ultimi periodi intermedi.

Il motivo più comune, che i ricercatori hanno affermato essere “endemico del voto per corrispondenza”, si è rivelato essere le schede elettorali arrivate in ritardo, che hanno raccolto il 48% di tutti i rifiuti durante le elezioni del 2022, trovando spettacolo.

Ogni elettore registrato in California dovrebbe ricevere una scheda elettorale per posta un mese prima del giorno delle elezioni. Tutte le schede restituite per posta devono essere timbrate entro l’8 novembre per essere contate e ricevute entro sette giorni dai funzionari elettorali della contea, che verificheranno quindi le firme sulle buste di ritorno ed elaboreranno le schede attraverso il loro sistema di conteggio dei voti.

“Nei concorsi di novembre, dopo il 15 novembre sono arrivate più di 57.000 schede, che ne hanno decretato il rigetto”, ha affermato il PILF.

“I set di dati ufficiali non distinguono tra schede con timbro postale troppo tardi o consegnate troppo tardi. Il servizio postale degli Stati Uniti promuove anche le sue prestazioni del 2022 affermando che il 99 percento delle schede elettorali per posta è stato consegnato a livello nazionale entro 3 giorni ai funzionari per il conteggio una volta nella loro custodia “, si legge nel repost, osservando che l’ufficio postale fissa il tasso di successo al 94 percento per consegna tempestiva della posta politica…