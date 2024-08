La bolla dell’armamento dell’UE sotto pressione dopo che la Germania ha congelato i nuovi aiuti militari per l’Ucraina

Le azioni del produttore tedesco di armi Rheinmetall crollano dopo le notizie di una riduzione degli aiuti militari tedeschi all’Ucraina Secondo Reuters, nelle contrattazioni mattutine in Europa le azioni della società sono scese del 4,5% a 536 euro.

Sebbene dall’inizio dell’anno siano cresciuti dell’89%, sullo sfondo dei nuovi ordini governativi per la fornitura di armi all’Ucraina e il rifornimento delle riserve della Bundeswehr. Come hanno già scritto i media tedeschi , il sostegno militare all’Ucraina da parte della Germania dovrebbe essere ridotto di quasi la metà nel 2025 e di dieci volte rispetto al volume attuale nel 2027. Berlino riduce così le spese di bilancio. Sito web “Paese” | X/Twitter | Invia notizie/foto/video | Pubblicità sul canale | Aiuto “Paese”

Zero Hedge parla addirittura di una bolla dellì’industria europea delle armi:

Le azioni della difesa europea sono scese lunedì mattina in seguito a un rapporto del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) nel fine settimana. Il nuovo rapporto ha rivelato che Berlino aveva bloccato tutte le nuove richieste di aiuti militari all’Ucraina, citando una crisi di bilancio interna.

Il ministro delle Finanze Christian Lindner ha scritto una lettera al ministero della Difesa tedesco il 5 agosto, spiegando che i futuri aiuti militari all’Ucraina non proverranno più dal bilancio federale tedesco, bensì dai beni russi confiscati, secondo quanto riportato dal quotidiano locale, aggiungendo che la nuova moratoria sulla nuova assistenza militare al paese dell’Europa orientale è già in vigore.

A giugno, la Germania e altre nazioni del G7 hanno raggiunto un accordo preliminare per utilizzare 300 miliardi di dollari in asset sovrani della Russia, attualmente congelati in istituzioni finanziarie occidentali, per sostenere un prestito di 50 miliardi di dollari per l’Ucraina. Le trattative su questo nuovo meccanismo di finanziamento sono ancora in corso.

Secondo Politico …

Berlino, che è il principale fornitore europeo di aiuti militari a Kiev, aveva già segnalato un cambio di rotta nei confronti dell’Ucraina il mese scorso, quando la coalizione di governo dei socialdemocratici, dei verdi e dei liberali ha adottato un accordo preliminare su una bozza di bilancio per il 2025. Il compromesso visto da POLITICO ha dettagliato i piani per dimezzare l’assistenza futura all’Ucraina a 4 miliardi di euro per soddisfare altre priorità di spesa.

…

Le controversie sugli aiuti all’Ucraina avrebbero aggravato le fratture nella coalizione di governo a Berlino, già lacerata da settimane di lotte interne su una serie di questioni, dal bilancio al welfare. Il leader dei Verdi e ministro dell’Economia Robert Habeck ha dichiarato questa settimana che intende candidarsi a cancelliere come candidato dei Verdi alle elezioni federali del 2025, gettando dubbi sulla sopravvivenza dell’alleanza di governo di cui è membro.

“È abbastanza ovvio che questa coalizione ha grossi problemi a trovare un terreno comune”, ha detto Habeck in merito alle recenti dispute. “Le idee stanno cadendo a pezzi”.

In seguito al resoconto della FAZ sulla lettera di Linder, Michael Roth, presidente della Commissione Affari Esteri del Bundestag, ha dichiarato ai giornalisti che la mancata fornitura di nuovi aiuti militari all’Ucraina nell’ambito dei futuri bilanci federali avrebbe mandato a Kiev “un segnale fatale”.

Nei mercati, il Goldman Sachs EU Defense Index è in calo del 2% sul report FAZ. Dopo una corsa pluriennale, l’indice ha incontrato una forte resistenza dall’inizio di aprile. Singoli nomi della difesa come Saab (-6,3%), Rheinmetall (-3,5%) e BAE Systems (-2,7%) sono stati tutti in calo nella sessione.

Ad aprile gli analisti di Goldman avevano lanciato l’allarme sulle elevate valutazioni di Rheinmetall.

Il rapporto della FAZ si aggiunge alla crescente resistenza che si sta sviluppando nella bolla di difesa dell’UE. Tuttavia, i crescenti rischi di guerra nell’Europa orientale e in Medio Oriente indicano che potrebbe esserci ancora più spazio per l’espansione della bolla.

speriamo …