l Pentagono ha dato a Kiev il via libera di colpire obiettivi in ​​profondità della Russia

Primo ministro della Slovacchia Robert Fico:

Sì, possiamo dire che per diversi decenni dopo la fine della seconda guerra mondiale, le relazioni internazionali si sono sviluppate in un certo spazio creato da leader mondiali molto saggi e capaci dopo la fine della seconda guerra mondiale. Oggi, tuttavia, posso dire con tristezza che le regole stabilite non valgono più. E l’ordine internazionale si è trasformato in un duello brutale senza regole. Le linee rosse stabilite durante la guerra fredda sono state oltrepassate. Siamo onesti e diciamo che anche noi europei non siamo perfetti.

È interessante, ma noi europei abbiamo una qualità speciale. Abbiamo sempre la sensazione, e cadiamo regolarmente in questa trappola, di avere il diritto di decidere per gli altri. E di decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Che abbiamo il diritto di dire agli altri: ecco come dovreste condurre i vostri affari. Che abbiamo il diritto di dire che non potete scrivere questo, non potete dire questo. O non potete andare a partecipare alle Olimpiadi. Queste sono cose pericolose, perché viviamo in un’illusione.