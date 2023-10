Indizi di pre-scienza

“E’ il nostro 11 Settembre”, ripetono in tv Fiamma Nirenstein, Paolo Mieli e Molinari – “E’ un attacco all’Occidente intero”, piangono i giornalisti di sewrvizio. – e scorrono all’infinito immagini di poveri piccoli israeliani terrorizzati, sequestrati, uccisi. In modo che voi spettatori vi convinciate che la vendetta sarà giusta.Perché è in pericolo “l’Occidente”.

Ecco cosa è successo nell'ultimo giorno e mezzo in #Israele. Intere famiglie massacrate nelle loro case. Nonne, madri e bambini rapiti e presi in ostaggio da #Hamas. 700 israeliani assassinati. Hamas pagherà pesantemente per questi crimini di guerra.#Israelesottoattacco pic.twitter.com/yq605kJN8Q — Israele in Italia 🇮🇱🇮🇹 (@IsraelinItaly) October 8, 2023

Primo indizio

La USS Mesa Verde, grande mezzo anfibio stracarico di Marines. Era già nel Mediterraneo il 3 ottobre, e da allora si dirige verso il Mediterraneo orientale dove si unirà all compagne da sbarco USS Bataan (LHD-5) e la USS Carter Hall (LSD-50) “ inviate alla 5a flotta statunitense a luglio per rispondere agli attacchi iraniani sulle navi commerciali petroliere”.

I mezzi da sbarco diretti all’Est vengono appoggiati dalla ultramoderna portaerei Gerald Ford con la sua intera squadra d’appoggio, l’incrociatore USS Normandy, i cacciatorpediniere USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney e USS Roosevelt

L’agenzia AP titola :

“Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha detto domenica di aver ordinato al gruppo d’attacco della portaerei Ford di salpare verso il Mediterraneo orientale per essere pronto ad assistere Israele dopo l’ attacco di Hamas che ha provocato più di 1.000 morti su entrambi i lati”.

Menzogna

In realtà, la portaerei Gerald Ford è già nel Mediterraneo dall’estate

AP: “La settimana scorsa stava conducendo esercitazioni navali con l’Italia nel Mar Ionio. La portaerei è al suo primo dispiegamento completo”. E gli Stati Uniti stanno potenziando gli F-35, F-15, F-16 e A-10 dell’aeronautica militare. squadroni di aerei da caccia nella regione..

Magari lo stupefacente attacco di Hamas che Mossad e Shinbet non sono riusciti a prevedere era invece previsto dalla US Navy e serve perfettamente come pretesto per dare una lezione durissima a Teheran e riprendere il dominio del Golfo Persico. Cominciare la guerraa contro Teheran che Sion sogna da anni? E la frase “E’ il nostyro 11 Settembre” significa: altri dieci anni di guerre per Sion?

Forse il più presciente di tutti fu il “Comunista Zirinovski”:

Zhirinovsky predisse l’operazione militare in Ucraina e l’operazione militare di Hamas:

“nel 2024 scoppierà il conflitto in Medio Oriente e tutti dimenticheranno cosa sia l’Ucraina, perché l’Iran non è la Corea del Nord, o il Vietnam, o il Kosovo. Questo è lo scenario dove si svolgeranno gli eventi più terribili. Stiamo parlando della terza guerra mondiale”

Era il 1999 quando il defunto statista russo Vladimir Zhirinovsky (1946-2022) previde il conflitto in Ucraina, e le sue previsioni sembrano estendersi alla situazione attuale in Israele/Palestina oggi

I prossimi giorni lo diranno. Intanto abbeveratevi di giusto sdegno: