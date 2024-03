In USA l’economia va così  bene che..

Che Biden falsifica i dati, come nella vecchia URSS

Ricordiamo che nel mercato del lavoro mondiale reale USA, il 2024 è stato un anno di licenziamenti devastanti…

Everybuddy: 100% della forza lavoro Wisense: 100% della forza lavoro CodeSee: 100% della forza lavoro Ramoscello: 100% della forza lavoro Twitch: 35% della forza lavoro Roomba: 31% della forza lavoro Bumble: 30% della forza lavoro Farfetch: 25% della forza lavoro Fuori sede: 25% della forza lavoro Hasbro: 20% della forza lavoro LA Times: 20% della forza lavoro Ricchezza invernale: 20% della forza lavoro Finder: 17% della forza lavoro Spotify: 17% della forza lavoro Buzzfeed: 16% della forza lavoro Levi’s: 15% della forza lavoro Xerox: 15% della forza lavoro Qualtrics: 14% della forza lavoro Wayfair: 13% della forza lavoro Duolingo: 10% della forza lavoro Rivian: 10% della forza lavoro Washington Post: 10% della forza lavoro Snap: 10% della forza lavoro eBay: 9% della forza lavoro Sony Interactive: 8% della forza lavoro Expedia: 8% della forza lavoro Business Insider: 8% della forza lavoro Instacart: 7% della forza lavoro Paypal: 7% della forza lavoro Okta: 7% della forza lavoro Charles Schwab: 6% della forza lavoro Docusign: 6% della forza lavoro A rischio: 6% della forza lavoro EA: 5% della forza lavoro Motional: 5% della forza lavoro Mozilla: 5% della forza lavoro Vacasa: 5% della forza lavoro CISCO: 5% della forza lavoro UPS: 2% della forza lavoro Nike: 2% della forza lavoro Blackrock: 3% della forza lavoro Principale: 3% della forza lavoro Citigroup: 20.000 dipendenti ThyssenKrupp: 5.000 dipendenti Best Buy: 3.500 dipendenti Barry Callebaut: 2.500 dipendenti Steakhouse nell’entroterra: 1.000 Northrop Grumman: 1.000 dipendenti Pixar: 1.300 dipendenti Perrigo: 500 dipendenti

Ma secondo i dati forniti dal governo…

Il numero di richieste americane di sussidi di disoccupazione per la prima volta la scorsa settimana è sceso a 209.000 (rispetto ai 218.000 previsti) con il numero NSA crollato a 200.000…

Come è possibile, vi chiederete… beh, lasciate che vi mostriamo come… Lo Stato di New York sostiene che i suoi sussidi di disoccupazione sono crollati la scorsa settimana. New York ha rappresentato il 99,75% della variazione settimanale delle richieste iniziali in tutti gli Stati Uniti, come mostrato di segu.ito…

Continuing Claims è stato uno shitshow, con una massiccia revisione al ribasso di 112.000 persone nell’ultima settimana, da 1.906 milioni a 1.794 milioni. Questa è la quinta revisione settimanale al ribasso consecutiva delle richieste continuative…

Come promemoria, se dubiti dell’accuratezza dei dati dell’amministratore Biden, ecco cosa dicono i verbali più recenti del Federal Open Market Committee (organismo della Federal REserve)

“Sebbene le recenti tendenze prima dell’incontro fossero state notevolmente positive, i funzionari della Fed hanno ritenuto che alcuni dei recenti miglioramenti “riflettessero movimenti idiosincratici in alcune serie”.

Anche loro non se la bevono…

Ma il Progresso americano avanza travolgente su altre strade:

Il ballo deii Vampiri sui bambini

Il New York Magazine ha una nuova storia di copertina, scritta dalla scrittrice trans Andrea Long Chu:

Una straordinaria eloquenza a a sostegno dell’idea che i bambini debbano avere un’assoluta capacità politica

“Dobbiamo essere pronti a difendere l’idea che, in linea di principio, tutti dovrebbero avere accesso alle cure mediche che cambiano sesso, indipendentemente dall’età, dall’identità di genere, dall’ambiente sociale o dalla storia psichiatrica.

L’anno scorso i repubblicani hanno presentato centinaia di progetti di legge che vietano l’assistenza sanitaria per i minori che affermi il genere, vogliono limitare la partecipazione dei bambini trans allo sport e costringerebbero le scuole a lasciare gli studenti ai loro genitori. (Stanno rivolgendo sempre più lo sguardo agli adulti.) Circa la metà di tutti i giovani transgender – circa 140.000 bambini e adolescenti – vivono ora in uno stato in cui i minori non hanno, o potrebbero presto non avere, alcun accesso legale alle cure per l’affermazione del genere. A chi dovrebbero rivolgersi? Il New York Times pubblica regolarmente articoli che mettono in risalto i pericoli della medicina di genere giovanile; l’autrice di Harry Potter sta proiettando con ansia su di loro le sue paure di violenza sessuale dall’altra parte del mare. Il pubblico crede sempre più che ciò che i ragazzi chiamano genere sia in realtà solo un disturbo : depressione, ansia, autismo, disfunzioni familiari, pressione dei coetanei o social media, ognuno dei quali – per non parlare dell’imbarazzo universale della pubertà stessa – sono spiegazioni migliori del perché un bambino potrebbe mettere in dubbio la propria identità.

. L’abolizione completa delle norme sarebbe un “compito impossibile”, osserva tristemente Chu, ma ciò non preclude la loro “reimmaginazione collettiva” da parte di un’alleanza di vittime intersezionali che lavorano per un paradiso libero da “sistemi oppressivi”, che ovviamente includono famiglia.

Il nichilismo di questa”proposta” è anche il tema principale che l’antropologo francese Emmanuel Todd affronta nel suo libro “La sconfitta dell’Occidente”.

Questo accademico profetico ora prevede la sconfitta dell’Occidente (archiviato) – New York Times, 9 marzo 2024

La leadership americana sta fallendo: questo è l’argomento di un nuovo eccentrico libro che da gennaio è in cima alla classifica dei best-seller francesi. Si chiama “La Défaite de l’Occident” (“La sconfitta dell’Occidente”). Il suo autore, Emmanuel Todd, è un celebre storico e antropologo che nel 1976, in un libro intitolato “The Final Fall”, utilizzò le statistiche sulla mortalità infantile per predire che l’Unione Sovietica era destinata al collasso.

…

.. Todd crede che alcuni dei nostri valori siano “profondamente negativi”. Presenta la prova che l’Occidente non apprezza la vita dei suoi giovani. La mortalità infantile, il parametro rivelatore che lo portò a predire il collasso sovietico mezzo secolo fa, è più alta nell’America di Biden (5,4 per mille) che nella Russia di Putin – e tre volte più alta che nel Giappone del Primo Ministro Fumio. Kishida.

Anche se il signor Tod non giudica le questioni sessuali, lo è invece su quelle intellettuali. L’incapacità di distinguere i fatti dai desideri lo stupisce ad ogni svolta della guerra in Ucraina. La speranza americana all’inizio della guerra che la Cina potesse cooperare in un regime di sanzioni contro la Russia, aiutando così gli Stati Uniti a perfezionare un’arma che un giorno sarebbe stata puntata contro la stessa Cina, è, per Todd, un “delirio”.

Todd aveva parlato dell’incapacità di distinguere i fatti dalla finzione, che è anche alla base del transgenderismo, durante un’intervista a Le Figaro. Dalla sua traduzione inglese:

D: Con il tempo non sei diventato un po’ reazionario?

Sono stata cresciuta da una nonna che mi ha detto che, sessualmente parlando, tutti i gusti fanno parte della natura, e io sono fedele ai miei antenati. Quindi, LGB, benvenuto. Per T la questione trans è un’altra cosa. Naturalmente le persone interessate devono essere tutelate. Ma la fissazione delle classi medie occidentali su questa questione ultra-minoritaria solleva una questione sociologica e storica. Stabilire come orizzonte sociale l’idea che un uomo possa davvero diventare donna e una donna un uomo è affermare qualcosa che è biologicamente impossibile, è negare la realtà del mondo, è affermare il falso.

La trans ideologia è quindi, a mio avviso, una delle bandiere di questo nichilismo che oggi definisce l’Occidente, questa spinta a distruggere non solo le cose e le persone ma la realtà. Ma, ancora una volta, qui non sono affatto sopraffatto dall’indignazione o dall’emozione. Questa ideologia esiste e devo integrarla in un modello storico. Nell’era del metaverso non posso dire se il mio attaccamento alla realtà mi renda un reazionario.

La negazione intenzionale della realtà, così come è attualmente praticata in Occidente, non è un fenomeno nuovo. È la base del neoconservatorismo da cui è passato al lato progressista […].