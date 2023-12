Immagini dal genocidio (che in tv non vedrete)

Mentre i Tg all’unisono dedicano lunghi servizi a Navalni… Qui sotto resti ormai scheletrici e in decomposizione di palestinesi dopo che gli israeliani hanno lasciato Beit Hanun, Gaza – immagini volontariamente sfocate

cittadini palestinesi rapiti dalle forze israeliane a Gaza erano contrassegnati con numeri di serie sulle maniche. Vale la pena notare che molti detenuti sottoposti a questo sistema di identificazione sono morti sotto tortura.

Palestinian citizens kidnapped by Israeli forces in Gaza were marked with serial numbers on their sleeves. It is worth noting that many detainees who were subjected to this identification system died under torture. pic.twitter.com/C1gYrHiPVB — Quds News Network (@QudsNen) December 26, 2023

Ex ostaggi di Gaza hanno detto a Quds News Network: I soldati israeliani ci hanno arrestato nelle nostre case, tra le nostre famiglie. Hanno costretto due giovani a indossare le uniformi delle Brigate Al Qassam, hanno appiccicato loro dei cani e hanno registrato video per diffonderli, sostenendo falsamente che fossero combattenti Qassam.

Former Gaza hostages told Quds News Network: Israeli soldiers arrested us from our homes, among our families. They forced two young men to wear Al Qassam Brigades uniforms, set dogs on them, and recorded videos to spread them, falsely claiming they were Qassam fighters.… pic.twitter.com/NrB3bCwiKE — Quds News Network (@QudsNen) December 26, 2023

Nonostante la legge israeliana sulla censura sui giornalisti incorporati nelle forze israeliane a Gaza, un fotoreporter israeliano ha caricato numerosi video che documentano le forze israeliane a Gaza che istituiscono un campo di detenzione illegale in uno stadio. Il filmato mostra i cittadini, compresi bambini e donne, nudi e bendati. I video sono stati montati in modo autentico con una colonna sonora gioiosa e allegri soldati israeliani.

Despite the Israeli censorship law on embedded journalists within the Israeli forces in Gaza, an Israeli photojournalist uploaded numerous videos documenting Israeli forces in Gaza establishing an unlawful detention camp in a stadium. The footage shows citizens, including kids… pic.twitter.com/azUwdM6A09 — Quds News Network (@QudsNen) December 26, 2023

La relatrice delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi, Francesca Albanese, ha affermato lunedì che il genocidio a Gaza sta avendo luogo con il permesso del mondo, simile a quanto accaduto in passato a Srebrenica e in Ruanda.

Massacro in classe: i sopravvissuti affermano che Israele ha giustiziato innocenti in una scuola di Gaza

Via: Mohamed Zaanin – Al Jazeera

Jabalia (Quds News Network) – Nelle aule sono stati ammucchiati cadaveri al posto dei libri. Fori di proiettile butteravano alcuni muri. Altri furono carbonizzati, apparentemente dal fuoco.

Le famiglie sfollate si stavano rifugiando nella scuola Shadia Abu Ghazala, gestita dalle Nazioni Unite, a ovest del campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, quando i soldati israeliani sono entrati nell’edificio. Quello che seguì fu un massacro, secondo i testimoni e le famiglie delle persone uccise nell’assalto di inizio dicembre.

Video e immagini ottenuti da Al Jazeera mostrano corpi scoperti il ​​13 dicembre ammucchiati all’interno della scuola. Da allora, i sopravvissuti all’attacco e i familiari delle vittime, tornati a scuola per cercare i propri cari, si sono fatti avanti per raccontare l’orrore di quei momenti.

Testimoni hanno riferito che diverse persone, tra cui donne, bambini e neonati, sono state uccise dalle forze israeliane mentre si rifugiavano all’interno della scuola.

Il padre di una delle vittime ha detto che stava dormendo con la moglie e i sei figli quando i soldati israeliani “hanno improvvisamente preso d’assalto” la scuola.

“Sono entrati nell’aula in cui ci trovavamo e hanno sparato direttamente sui presenti senza pronunciare una parola”, ha detto.

“Mi hanno impedito di parlare, fare domande o commentare qualsiasi cosa, e ogni volta che provavo a parlare con loro mi mettevano a tacere”, ha ricordato.

L’uomo ritiene che gli sia stato poi ordinato di lasciare la scuola a causa della sua “vecchiaia”.

“Hanno espulso circa 20 persone dalla scuola, li hanno spogliati dei loro vestiti e li hanno interrogati”, ha detto.

“Sparato direttamente”

Il filmato mostra tracce di sangue e resti degli effetti personali delle vittime che erano con loro prima di essere uccise, mentre i proiettili avevano perforato le pareti dell’aula dove sono stati trovati i corpi.

La sorella di Saeed Jumaa era tra le persone uccise insieme al marito e ai figli.

Jumaa ha detto di essere riuscito a tornare per controllare i suoi parenti nella scuola diversi giorni dopo, quando le forze israeliane se ne sono andate, ma è rimasto “scioccato nello scoprire che tutti quelli che erano presenti erano stati giustiziati in modo brutale”.

“Nella stanza c’erano il marito di mia sorella e accanto a lui i loro figli Maysara e Ahmed. Mia sorella nell’angolo stava abbracciando i suoi figli rimasti”, ha detto Jumaa.

Le forze israeliane li hanno uccisi “sparando contro di loro a bruciapelo”, ha detto. I loro corpi erano “gonfi e pieni di vermi”, ha aggiunto.

Secondo Jumaa, i soldati israeliani avevano “scritto qualcosa in ebraico” sul volto di suo nipote.

“Non ne capivamo il significato e avevamo fretta di seppellirli giorni dopo perché i loro corpi si erano decomposti”, ha detto.

Un altro testimone che ha trovato i corpi nelle aule ha detto che non c’erano segni di un attacco missilistico o di proiettili all’interno delle aule, aggiungendo che le vittime sono state “colpite direttamente” dalle truppe di terra.

In totale, almeno sette corpi sono stati ritrovati all’interno di tre diverse aule. Quattro erano in una stanza, due nella seconda stanza e uno nella terza.

Decine di palestinesi sfollati sono stati uccisi negli attacchi israeliani contro le scuole di Gaza, di cui almeno tre a Jabalia.

Almeno 50 persone sono state uccise in un attacco alla scuola di Al Fakhoura il mese scorso. Un attacco aereo alla scuola Abu Hussein pochi giorni dopo uccise almeno 30 persone.

Secondo le Nazioni Unite, dall’inizio della guerra quasi 1,9 milioni di persone su un totale di 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono state sfollate nella Striscia.

Le scuole gestite dall’UNRWA sono diventate rifugi sovraffollati per migliaia di palestinesi sfollati. Molti credevano che la designazione ONU di questi edifici li avrebbe tenuti al sicuro dal costante bombardamento israeliano.

Secondo funzionari sanitari palestinesi, gli incessanti attacchi di Israele hanno ucciso più di 20.000 persone a Gaza dal 7 ottobre. La maggior parte delle persone uccise sono bambini e donne.

