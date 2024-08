Il “naufragio”:  lavoro interno, o dito di Dio?

Mike Lynch, il naufragato al largo delle coste siciliane, era strettamente coinvolto nei servizi di sicurezza.

Lynch ha fondato Autonomy nel 1996. La loro specialità era il riconoscimento delle impronte digitali. Questo è trattato nella maggior parte della stampa, poiché la società è stata al centro del suo recente processo per frode negli Stati Uniti. Tuttavia, ciò che non è trattato tanto è la società che ha finanziato in seguito: Darktrace.

Darktrace è stata fondata nel 2013 come azienda leader nel campo dell’intelligenza artificiale informatica ed è stata creata per prevenire la perdita e il furto di dati da parte di “minacce interne”.

È stata creata in risposta alle fughe di notizie di Bradley Manning su Wikileaks ed è stata fondata pochi giorni dopo che la prima delle rivelazioni di Edward Snowden è stata pubblicata da The Guardian. Era particolarmente interessata a fermare le fughe di notizie in stile Wikileaks.

Il finanziamento iniziale è stato fornito da Invoke Capital, un fondo di investimento tecnologico specializzato guidato da Lynch.

“Darktrace è l’azienda leader mondiale nel campo dell’intelligenza artificiale informatica e creatrice della tecnologia di risposta autonoma.

La sua IA autoapprendente è modellata sul sistema immunitario umano e utilizzata da oltre 3.500 organizzazioni per proteggersi dalle minacce al cloud, alla posta elettronica, all’IoT, alle reti e ai sistemi industriali.

Ciò include minacce interne, spionaggio industriale, compromessi dell’IoT, malware zero-day, perdita di dati, rischio della supply chain e vulnerabilità infrastrutturali a lungo termine”.

Darktrace è nota per l’assunzione massiccia di ex spie ed è stata fondata quando Lynch ha mediato un incontro tra ufficiali del GCHQ e matematici di Cambridge. L’azienda si vanta di avere nel suo staff ex membri dell’MI5, MI6, CCHQ, CIA, NSA e FBI.

(Per GCHQ leggere :https://it.wikipedia.org/wiki/Government_Communications_Headquarters)

Uno dei co-fondatori era Stephen Huxter, una figura di spicco del “cyber defense team” dell’MI5 che divenne amministratore delegato di Darktrace.

Darktrace in seguito nominò Dave Palmer, che aveva lavorato all’MI5 e al GCHQ, come direttore della tecnologia, mentre John Richardson OBE, direttore della sicurezza, ebbe una lunga carriera nella “sicurezza e intelligence del governo del Regno Unito” lavorando sulla “cyber defense” . – Fonte, http://declassifieduk.org

Sir Jonathan Evans, ex direttore generale dell’MI5, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Darktrace in un ruolo consultivo nel 2013. L’ex ministro degli esteri Amber Rudd ha fatto lo stesso nel 2020.

È interessante notare, come nota a margine, che uno dei principali investitori in Darktrace è Vitruvian Partners. Il vicepresidente e consulente per la sicurezza informatica di Vitruvian Partners è Alexander Arbuthnot. Sua madre è Lady Emma Arbuthnot, il magistrato capo di Westminster che ha supervisionato il procedimento di estradizione contro Julian Assange.

Ma il profilo di Darktrace è tale che l’amministratore delegato Nicole Eagan ha accompagnato il primo ministro David Cameron in visita ufficiale a Washington DC per discutere della politica di sicurezza informatica con l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Sono stati mesi piuttosto intensi per Darktrace nel 2024. Ad aprile è stato annunciato che Darktrace sarà acquistata dalla società di private equity statunitense Thoma Bravo in un accordo del valore di 5,32 miliardi di dollari (4,25 miliardi di sterline).

A giugno, Lynch e il suo coimputato Stephen Chamberlain sono stati dichiarati non colpevoli al loro processo per frode e cospirazione.

Chamberlain ha lavorato con Lynch in Autonomy come Vice President of Finance e in seguito è diventato COO di Darktrace. Entrambi se ne sono andati nel 2018 quando sono state presentate le accuse.

Chamberlain è quello moto dopo essere stato investito da un’auto sabato. 48 ore dopo, lo yacht di Lynch affondò al largo della Sicilia.

Tra i dispersi in Sicilia c’è anche il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer. Bloomer era stato un altro direttore di Autonomy insieme a Lynch, Chamberlain e Sushovan Hussain, attualmente incarcerato. Tra gli altri registi figurano Jonathan Spira, ora alla JP Morgan, Daniel Levy, famoso per il Tottenham, e il professor Frank Kelly di Cambridge. Tuttavia, il nome di un ex direttore salta all’occhio: Richard Pearle, ex assistente segretario alla Difesa degli Stati Uniti per gli affari strategici globali

MB – La teoria del complotto, così cogente, deve però rispondere a una domanda: chi è stato? Quale paese antagonista dei servizi anglo dispone di un sistema così sofisticato di provocazione di uragani puntuali a comando? Da poter colpire a volontà in qualunque parte del mondo, dal Lago Maggiore al largo di Palermo? L’iran? Non scherziamo.

Restano quindi due possibilità: o un “lavoro interno” condotto da servizi occidentali contro questi esponenti di servizi anglo per ragioni indecifrabili, oppure “il dito di Dio”. Il che, in fondo, sarebbe anche più significativo.