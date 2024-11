Il governo Scholz collassa mentre scioperi di massa paralizzano il paese guida della UE

Non è una buona giornata per l’establishment. Solo poche ore dopo la clamorosa sconfitta di Kamala Harris e dei Democratici, che ha inaugurato Trump come presidente per la terza volta e ha dato ai Repubblicani una vittoria schiacciante al Congresso, la coalizione di governo a tre partiti della Germania, che era stata sull’orlo del collasso per mesi, è implosa mercoledì sera dopo che il Cancelliere Olaf Scholz ha annunciato che licenzierà il Ministro delle Finanze Christian Lindner a causa delle persistenti divergenze sulla spesa e sulle riforme economiche, una mossa che apre la strada a elezioni anticipate a fine marzo.

Il licenziamento espelle il Partito Liberale Democratico (FDP) di Lindner, fiscalmente conservatore, dalla coalizione in difficoltà, costringendo Scholz a chiedere un voto di fiducia che, a suo dire, si terrà il 15 gennaio. Se Scholz perde quel voto, il che è praticamente certo, si terranno elezioni anticipate entro marzo.

Il crollo del governo tedesco è avvenuto solo poche ore dopo la netta vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi, un risultato che ha sconcertato i leader politici tedeschi, che contano sulla potenza militare americana per la difesa del loro Paese e temono che le politiche tariffarie di Trump possano ostacolare l’industria tedesca.

“Cari concittadini, avrei voluto risparmiarvi questa difficile decisione, soprattutto in tempi come questi, in cui l’incertezza cresce”, ha affermato Scholz, considerato il cancelliere tedesco più debole degli ultimi decenni, in una dichiarazione alla cancelleria.

Ma le spaccature all’interno della coalizione si sono rivelate troppo grandi da superare. Intrappolati nel mezzo di una battaglia impossibile, Lindner e il suo conservatore FDP hanno insistito affinché il governo tedesco rispettasse rigide regole di spesa e tagliasse le tasse, anche se i suoi partner della coalizione di sinistra volevano mantenere la spesa sociale e dare impulso all’industria tedesca attraverso stimoli economici.

“Troppo spesso il ministro Lindner ha bloccato le leggi in modo inappropriato”, ha affermato Scholz in una dichiarazione. “Troppo spesso si è impegnato in meschine tattiche politiche di partito. Troppo spesso ha tradito la mia fiducia”.

Scholz ha affermato di aver offerto a Lindner un accordo per creare un fondo di emergenza per aiutare l’Ucraina, che sarebbe stato esterno al bilancio ordinario della Germania, ma Lindner ha rifiutato di partecipare a tali espedienti fiscali che hanno portato il Regno Unito a ridefinire di recente la natura del “debito”.

“Olaf Scholz ha fallito a lungo nel riconoscere la necessità di un nuovo risveglio economico nel nostro Paese”, ha affermato Lindner. “Ha minimizzato a lungo le preoccupazioni economiche dei nostri cittadini”.

Come riporta Politico, l’FDP è il partito più piccolo della coalizione e attualmente ottiene solo il quattro per cento dei consensi, al di sotto della soglia necessaria per entrare nel parlamento tedesco, il che significa che i suoi leader stanno meditando di rompere la coalizione per salvare il loro futuro politico.

I colloqui di crisi nella coalizione formata dal Partito Socialdemocratico di Scholz, dai Verdi e dal Partito Liberale Democratico di Lindner erano giunti al culmine dopo che l’FDP aveva pubblicato un documento in cui chiedeva riforme economiche liberali, difficili da accettare per gli altri due partiti.

Il recente documento politico di Lindner, trapelato ai media la scorsa settimana, chiedeva tagli alle tasse e una riduzione delle politiche climatiche per stimolare la crescita economica: entrambe posizioni che mettono il partito in contrasto con i partner della sua coalizione.

Al centro dei disaccordi all’interno della coalizione c’era l’adozione del bilancio 2025 da parte del parlamento, nel quale è necessario colmare un divario di almeno 2,4 miliardi di euro, e potenzialmente molto di più, nonché un accordo sulle misure per rilanciare l’economia malata del paese.

La crisi di governo arriva nel momento peggiore possibile: la vittoria di Trump, che prevede l’imposizione di tariffe significative sulle esportazioni tedesche, dovrebbe mettere una forte pressione sulla più grande economia europea. Un’analisi del German Economic Institute (IW) stima che una nuova guerra commerciale potrebbe costare alla Germania 180 miliardi di euro nei quattro anni di mandato di Trump.

In Germania molti speravano che la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane di ieri avrebbe costretto la coalizione a restare unita, nonostante il timore che il presidente entrante avrebbe messo a dura prova la più grande economia europea, prendendo di mira la sua importantissima industria automobilistica in una guerra commerciale.

Tuttavia, alla fine, neanche la minaccia incombente di Trump è stata sufficiente a far sì che i partiti in conflitto mettessero da parte le loro divergenze.

Intuendo che l’economia sta per andare da male a molto peggio, martedì scorso – in mezzo alla crescente preoccupazione per l’imminente crollo della più grande economia manifatturiera dell’UE – il gigantesco sindacato tedesco IG Metall ha lanciato scioperi nelle industrie metalmeccaniche ed elettriche della nazione nel tentativo di ottenere salari più alti. Secondo il tabloid Bild, i dipendenti hanno iniziato a lasciare il lavoro durante il turno di notte, anche nello stabilimento Volkswagen nella città di Osnabruck, dove i lavoratori temono che l’impianto possa essere chiuso.

Altrove, circa 200 dipendenti del produttore di batterie Clarios hanno scioperato ad Hannover, nella Bassa Sassonia, portando torce e bandiere sindacali, ha scritto il giornale.

Nel frattempo, a Hildesheim, nella Bassa Sassonia, circa 400 dipendenti, tra cui quelli di Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff e ZF CV Systems Hannover, avrebbero interrotto le attività.

Si prevedono proteste anche negli stabilimenti BMW e Audi in Baviera. Il lavoro verrà interrotto in tutta la nazione nel corso della giornata, ha scritto il tabloid.

“Il fatto che le linee di produzione siano ora ferme e gli uffici vuoti è responsabilità dei datori di lavoro”, ha affermato il negoziatore e direttore distrettuale di IG Metall Thorsten Groger, citato da Deutsche Welle.

IG Metall chiede un aumento salariale del 7% rispetto all’aumento del 3,6% in un periodo di 27 mesi offerto dalle associazioni dei datori di lavoro, a causa dell’inflazione alle stelle. Le aziende definiscono tali richieste irrealistiche.

Gli scioperi di massa giungono mentre la Volkswagen ha annunciato lunedì che avrebbe chiuso “almeno” tre dei suoi dieci stabilimenti in Germania, licenziato decine di migliaia di dipendenti e ridimensionato gli stabilimenti rimanenti nel paese. Le misure fanno parte di una spinta al taglio dei costi, ha affermato in precedenza il conglomerato. Oliver Blume, amministratore delegato del Gruppo VW, ha citato un “ambiente economico difficile” e “una competitività in calo dell’economia tedesca” come fattori alla base della decisione.

L’Associazione tedesca dell’industria automobilistica ha lanciato l’allarme lo scorso anno: il Paese sta “perdendo drasticamente la sua competitività internazionale” a causa dell’impennata dei costi energetici.

Un recente sondaggio dell’associazione dell’industria automobilistica VDA ha ipotizzato che la riorganizzazione dell’industria automobilistica tedesca potrebbe comportare la perdita di 186.000 posti di lavoro entro il 2035, circa un quarto