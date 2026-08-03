Il furto del pensiero

Roberto Pecchioli

Qualcuno decide che i maschi devono rasarsi i capelli ai lati e tutti corrono dal

parrucchiere, anzi dall’hair stylist. Gli stessi decidono un’ estetica che impone di tatuarsi il

corpo e la massa si tatua felice, svuotando anche il portafogli. Altri decidono che in

spiaggia donne e ragazze debbano mostrare le chiappe e, come per incanto, ecco

l’esibizione di massa dei glutei, assai utile ai produttori per realizzare con pochi centimetri

di stoffa costumi venduti a caro prezzo. La solitudine degli atomi individualisti senza eredi

vi fa star male ? Comprate un cane, o due, o più, e diventate clienti dei supermercati

specializzati nel benessere dei vostri figli surrettizi. Ostentiamo ciò che siamo, mostriamo

ogni momento della vita nel calderone ribollente dei nuovi media sociali , dimenticando

qualsiasi riservatezza, cancellando il pudore degli atti e dei sentimenti, esibendo

spensierati pezzi della vita che sempre sono rimasti celati. La chiamano trasparenza e

chissà perché è un obbligo, addirittura un valore.

L’elenco potrebbe proseguire, giustificato con parole nuove e vuote, inclusione, resilienza,

sostenibilità. La verità è che gran parte della gente – popolo non siamo più- se le beve

tutte, comportandosi esattamente come vuole il potere. Come è stato possibile

condizionare le masse sino a far perdere loro ogni coscienza, pensiero autonomo,

ragionamento critico? La risposta è complessa , ma la società dell’illimitatezza, il

materialismo più greve, l’individualismo e l’indifferenza all’altro, al raziocinio, al giudizio

personale, sono i frutti di una nuova antropologia. Un uomo senza qualità su cui regna

incontrastato un dominio corrivo volto al consumo, all’oggi senza domani, dimentico di

tutto. Se non sei al tavolo, recita un detto diplomatico, sei nel menù. Ma la maggioranza

non lo sa e comunque non gliene importa nulla, interessata solo all’immediato, ai dubbi

piaceri del consumo, progetto di vita unico etero diretto.

Spensierati cioè privi di pensiero, rubato dal sistema senza che ne accorgessimo, convinti

di essere liberi. Le libertà dei diritti senza doveri e del baccano parolaio in rete. Aveva

ragione Friedrich Schiller: l’uomo rivendica la libertà di parola perché aborre quella di

pensiero, faticoso esercizio che dà le vertigini, procura il mal di capo e genera il terrore di

non essere “come tutti gli altri” e perdersi qualcosa, la sindrome dell’uomo ridicolo (

FOMO fear of missing out). Abbiamo rinunciato al pensiero in cambio di tutto ciò che è

futile, passeggero, senza sostanza. Marcello Veneziani scrisse che l’uomo segue il vizio o la

virtù con la medesima stolida indifferenza gregaria. Dipende da ciò che i dominanti

instillano nella coscienza.

Viviamo in un’epoca di regressione, riscontrabile nel costante declino della musica, volta

ad assecondare i gusti più bassi, nell'ascesa di una letteratura e di un’arte (ciò che un

pugno di ottimati a fattura chiamano tale) stereotipata, banale, grossolana, priva di stile e

sostanza, dal linguaggio infantile e vanità prive di senso. È evidente nella degradazione

morale, che non è semplice accettazione del libertinismo (come lamentano i moralisti un

tanto al chilo) ma incapacità di discernere la natura delle nostre azioni, amputazione,

paralisi della coscienza. Assomigliamo a Bartleby lo scrivano, enigmatico personaggio di

Hermann Melville privo di spina dorsale, che si limitava a rispondere “ preferirei di no”,

omini in letargo senza qualità che si tappano le orecchie per vivere più comodamente.

Sia nel declino cognitivo provocato da musica o letteratura degradate, sia nel ritrarsi della

coscienza, assistiamo a una diminuzione della nostra umanità, alla sconfitta del pensiero,

alla delega in bianco, al rinnegamento di ogni eccellenza, di ogni giudizio personale, spesso

con fatuo orgoglio. Abbiamo regalato queste facoltà alla tecnologia, che ha cessato di essere

un'estensione del nostro corpo (una leva, una ruota, un elettrodomestico) ed è diventata

essa stessa l’ organo che svolge le nostre funzioni di base; solo che non è un organo

naturale ma un apparato artificiale che agisce usurpando quelle funzioni, un parassita

interno come la tenia. Le visioni transumaniste che immaginavano un futuro di esseri

umani trasformati in cyborg sono diventate realtà senza bisogno di impianti invasivi o

ibridazioni tra carne e macchina. Lo smartphone è l'organo che si sostituisce alle nostre

funzioni vitali senza bisogno di interventi chirurgici o mutazioni genetiche, offrendoci il

suo dolce touchscreen e il pulsante di notifiche che reclamano la nostra attenzione,

grottesca imitazione dell’ Aleph di Borges, che conteneva simultaneamente l'intero

universo.

Il telefono cellulare, diventato il nostro organo più prezioso, si comporta come un cancro

che divora le nostre vite. Lo fa in senso letterale, rubandoci una parte crescente del tempo

senza causare angoscia o esasperazione, ma un senso narcotico di benessere. Nell’ allegra

inconsapevolezza con cui cediamo i beni più preziosi – tempo e pensiero- cessiamo di

essere umani. La consapevolezza del trascorrere del tempo – tempus fugit – è stata, in ogni

epoca passata, lo stimolo costante a dedicare la vita alle imprese più nobili, oltreché un

implacabile censore dell’ apatia. Misteriosamente, lo smartphone, l’organo che ci divora, è

riuscito a ridurre drasticamente le nostre vite rubandoci molte ore ogni giorno senza che ce

ne avvedessimo, attraverso un brillante inganno. Ha mascherato la nostra abulia in

attivismo maldestro, facendoci credere di soddisfare le nostre curiosità (che invece

alimenta), di risolvere i nostri bisogni (ma crea solo bisogni superflui), di semplificare le

procedure più complesse mentre le moltiplica e le complica. Così colma il vuoto che ha

creato.

Ma la tecnologia divora le nostre vite in modi ancora più insidiosi. Avanzano i deficit

cognitivi che l'uso compulsivo della tecnologia ci sta infliggendo, compromettendo la

nostra capacità di concentrazione e riducendo le nostre sinapsi neuronali. Effetti che si

moltiplicano con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che impone una delega completa del

pensiero, esonera dal giudizio critico e dal discernimento morale, atrofizza le facoltà

mentali. E’ la funzione che fa l'organo: se non viene più utilizzato si indebolisce mentre

l'apparato artificiale che lo sostituisce diventa ipertrofico. Che ci piaccia o no, la tecnologia

ci sta già trasformando – con il nostro consenso , poiché chi tace acconsente – in una

specie regredita, distinta dalla specie sapiens.

Sin qui i fatti, brutali, generalmente non creduti poiché l’uomo respinge le verità

sgradevoli. L’uomo derubricato a individuo – l’esito del liberalismo e del materialismo-

infatuato di progresso, è stato privato di radici. Senza storia, senza limiti, è solo volontà

sommata a diritti. E’ la secolarizzazione compiuta: muore Dio e si spegne l’idea di natura

umana, resta solo l’individuo che rivendica, pretende, esige, dominato dagli istinti, dagli

impulsi, dalle pulsioni . I dominanti lo sanno e ci riempiono di diritti che si volgono in

altrettante dipendenze.

Il mezzo più potente che hanno a disposizione, dopo aver piegato ai loro obiettivi

psicologia, neurologia, scienza e tecnica, è la pubblicità, indistinguibile dalla propaganda.

Il gatto e la volpe. Pubblicità per plasmare l’homo consumens volto alla soddisfazione

dell’immediato, insensibile alla voce dell’anima, deprivato della coscienza. Da un secolo la

pubblicità è diventata scienza, il sapere umano il cui compito è mentire nell’interesse del

potere plutocratico, come ammisero brillanti teorici, Edward Bernays, Walter Lippman e

altri. Della pubblicità non si può dire male; è un intangibile tabù postmoderno: paga tutto e

tutti, alimenta il PIL, diffonde una visione generale dell’esistenza che ha scacciato lo

spirito, il pensiero, l’autonomia morale dell’homo sapiens. E’ il vettore della moda, ossia di

ciò che vale oggi e deve essere seguito sino a nuovo ordine, la cornucopia che sparge,

generalizza, impone valori e disvalori, abitudini e comportamenti. E’ il tubo aspirante che

trasferisce risorse dal basso verso l’alto.

E’ mezzo e messaggio del Dominio. Con falso sorriso ti dice: tu devi fare ed essere ciò che io

ti impongo a nome dei miei mandanti. Paga sport, politica, intrattenimento, spettacolo,

cultura, mezzi del suo messaggio esistenziale. In una parola, dirige le nostre vite. A nostra

insaputa, poiché ci ha rubato pensiero, autonomia, giudizio. Decide il bello e il brutto, il

bene e il male. E’ il pifferaio magico della postmodernità, Mefistofele che compra l’anima

di Faust, lo spartito obbligatorio delle nostre vite, il pastore che ingrassa il gregge per

consegnarlo ai lupi. Pensa e sceglie al posto degli schiavi sazi e addormentati; animali

dopo il pasto. La sua vittoria più impressionante è che l’uomo depensante –

collaborazionista al servizio del nemico invasore- non ha più i mezzi, le parole, i principi, la

volontà per ribellarsi. Ai superstiti resta il ruolo della sentinella di Isaia: a che punto