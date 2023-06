Il copresidente dell’OMS chiede di “dare priorità alle misure che possono limitare le libertà individuali”.

Questo tizio copresidente, che si chiama dottor Abdullah Assiri, medico saudita, dice:

“Il mondo ha bisogno di altri mandati legali, come il trattato sulle pandemie, per affrontare una particolare pandemia qualora dovesse verificarsi, e lo farà”, ha dichiarato Assiri. “La definizione delle priorità delle misure che possono limitare le libertà individuali, l’ordine e la condivisione delle informazioni, delle conoscenze e delle risorse e, soprattutto, la fornitura di risorse per la risposta alle pandemie sono necessarie durante una pandemia. I mezzi per attuare queste misure semplicemente non sono disponibili in questo momento”.

Procede dunque l’imposizione del Trattato Pandemico, con cui l’OMS di Bill Gates assumerà la sovranità sanitaria sugli Stati se accade una nuova plandemia . “ e lo farà”, assicura il Saudita: ovviamente lo scopo è quello di inoculare la totalità della popolazione con il mRNA.

Verrà utilizzato il metodo del terrore televisivo ancora una volta. Mi domando se questo titolo sia un’esercitazione, visto che viene un po’ troppo presto e un po’ troppo in periferia, in Sicilia.

Così com’è è un titolo sostanzialmente falso,come ammette il sommario stesso: “l’elevato incremento” è dovuto a una “rilevazione sottostimata” della settimana precedente fatta da questo Dasoe, che è il dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute.

Se la settimana precedente hai detto che ci sono stati 2 casi, e nella settimana dopo sono 4, puoi sparare un terrorizzante “aumento del 100%!”… se nella settimana precedente hanno “sottovalutato”i casi erano in realtà 3, l’aumento non fa il titolo… Restando che le cifre assolute di contagi sono bassissime: 13 ogni 100 mila abitanti.

Perché è stato scelto il titolo per far paura? Qual è lo scopo? Chè poi, a voler sottilizzare, se nonostante la popolazione sia stata vaccinata in massa c’è un “aumento del 118 per cento” in una settimana, sarebbe la prova – la conferma – che il vaccino è inefficace, non prevenendo la diffusione dell’epidemia.

E questo avviene mentre

Il coronavirus Covid-19 è stato “rilasciato intenzionalmente” dagli Stati Uniti a Wuhan, in Cina, con l’obiettivo di innescare una pandemia globale per aumentare l’accettazione pubblica dei vaccini, ha affermato un uomo d’affari statunitense specializzato in revisione dei brevetti.

David Martin, il presidente fondatore della società di gestione patrimoniale M Cam, ha dichiarato in un vertice internazionale sul Covid organizzato dal Parlamento europeo a Bruxelles all’inizio di questo mese che gli Stati Uniti sono responsabili della produzione di entrambi i coronavirus che causano i focolai di sindrome respiratoria acuta grave – o SARS – nel 2003 e la pandemia di Covid-19 negli ultimi tre anni.

La terza edizione del vertice ha visto la partecipazione di relatori dai sostenitori dell’anti-blocco al mondo accademico medico per discutere della risposta globale alla pandemia. I relatori fanno luce sulla possibilità che il coronavirus che ha causato la pandemia sia stato creato dall’uomo, invece che naturale.

Nel suo discorso, Martin ha dichiarato: “La pandemia che abbiamo affermato di aver avuto luogo negli ultimi anni non è avvenuta dall’oggi al domani. In effetti, la pandemia molto specifica che utilizza il coronavirus è iniziata in un momento diverso”.

Ha detto che nel 1965 gli scienziati hanno scoperto il coronavirus come modello di un agente patogeno, un agente che causa la malattia. Hanno anche scoperto che i coronavirus possono essere modificati.

“Successivamente abbiamo iniziato a imparare come modificare un coronavirus inserendolo in animali come cani e maiali”, ha detto Martin, aggiungendo che tale pratica è diventata la base per il primo vaccino proteico contro il coronavirus del colosso farmaceutico statunitense Pfizer nel 1990.

Ma molto presto il settore medico e i produttori di farmaci hanno scoperto che i vaccini non funzionavano.

“Poiché il coronavirus è un modello malleabile, muta”, ha detto Martin. “Ogni pubblicazione medica ha concluso che i coronavirus sfuggono ai vaccini perché si modificano e mutano troppo rapidamente perché possa essere sviluppato un vaccino”.

Nel 2002, un’università della Carolina del Nord ha avviato uno studio per sviluppare una “replicazione infettiva difettosa”, che Martin ha interpretato come “un’arma per prendere di mira gli individui, ma senza danni collaterali”.

Caratterizzando il progetto come “misteriosamente preceduto di un anno la SARS”, Martin ha affermato che il coronavirus che ha causato l’infezione altamente mortale non proveniva dalla Cina e che era “ingegnerizzato” invece che presente in natura.

Su Covid-19, Martin ha affermato che il coronavirus – denominato SARS-CoV-2 dall’Organizzazione mondiale della sanità – era pronto per l’emergenza umana nel 2016, con un’anteprima di un “rilascio accidentale o intenzionale di un coronavirus respiratorio” da un laboratorio in Wuhan.

Ha affermato che lo scopo del “rilascio” del coronavirus era aumentare l’accettazione globale della vaccinazione universale.

Spiegando la preoccupazione comune all’industria medica, Martin ha dichiarato: “Fino a quando una crisi infettiva è molto reale, presente e alla soglia dell’emergenza, spesso viene ampiamente ignorata.

Per sostenere la base di finanziamento oltre la crisi, dobbiamo aumentare la comprensione da parte del pubblico della necessità di contromisure mediche, come il vaccino pan-influenzale o pan-coronavirus. Una spinta chiave sono i media e l’economia seguirà il montatura pubblicitaria.

“Noi [aziende farmaceutiche] dobbiamo usare questo clamore a nostro vantaggio per arrivare al vero problema. Gli investitori risponderanno se vedranno un profitto alla fine del processo”, ha affermato.

La malattia si è trasformata in una pandemia globale all’inizio del 2020. Finora sono stati registrati oltre 766 milioni di contagi in tutto il mondo, con quasi sette milioni di morti.