Il Canada lancia l’eutanasia per i malati di mente

Sappiamo già che il Canada è all’avanguardia nell’esecuzione dell’Agenda, e tuttavia si resta stupefatti ad ogni nuova notizia che viene da là. Per la cancellazione della memoria che implica. Come un governo possa ordinare questo senza che alcuno gli ricordi che l’eutanasia dei malati di mente era un delitto del Nazismo, anzi “il” suo crimine più aberrante, bollato per questo nella memoria storica come Male Assoluto? Un crimine descritto fino a ieiri orrendo, vergognoso, disonorevole, che nessuno avrebbe mai ripetuto, senza suscitare l’orrore e la condanna dell’umanità evoluta?

Ed ecco qua che lo fa il governo di Trudeau, young leader del World Economic Forum, e nessuno dice niente. L’altra cancellazione che rivela: che là non permane più una briciola di memoria della fede cristiana, un minimo ricordo che susciti nella coscienza un’eco , che trattenga da questo Male per timor del giudizio di Dio.

Ora il Male Assoluto è integralmente incarnato nell’Occidente come prodotto ultimo dell’ideologia del “mercato” interpretate dai 750 miliardari che abbiamo visto in un precedente articolo: per i quali gli esseri umani “improduttivi” sono solo “un costo”, che turbano la perfetta efficienza del capitalismo, e vanno cancellati; ed che 8 miliardi di esseri umani sono non solo “inutili”, superflui nella Nuova Economia della Quarta rivoluzione industriale, ma anche inquinanti con i loro miliardi di auto, per esempio, che vanno a combustibili fossili quindi presto esauriti, con i loro appartamenti che pretendono riscaldati o raffreddati con consumo enorme di energia…

L’eutanasia e degli improduttivi e dei costosi che “gravano sulla previdenza sociale e sul servizio sanitario” è dunque la soluzione razionale ultima, quando non un residuo di timor di Dio permane a trattenere. Settimane fa avevamo riportato che, sempre in Canada, a un invalido ancor giovane che aveva chiesto alla previdenza un montascale, lo Stato aveva offerto appunto l’eutanasia farmacologico: un bel risparmio per le casse pubbliche. Presto la razionalità sarà applicata anche da noi, eutanasia ai vecchi.

Lo fa pensare l’evoluzione che la morte come terapia ha avuto iil Canada.

“L’assistenza medica alla morte” è oggi una delle principali cause di morte in Canada. E ora il programma si sta espandendo per includere numerosi altri casi.

In nessun altro posto al mondo così tante persone vengono uccise per via medica su richiesta come in Canada. E ora il paese sta espandendo l’eutanasia. Da marzo del prossimo anno, anche le persone in Canada avranno accesso all’eutanasia la cui unica condizione sottostante è una malattia mentale. Quando nel 2021 è stata approvata l’ultima legge sull’eutanasia medica, le malattie mentali erano ancora escluse.

Con l’espansione dell’eutanasia a marzo, il Canada diventerà uno dei sei paesi al mondo in cui un medico può aiutare a morire persone che soffrono solo di una malattia mentale e non sono vicine alla morte per cause naturali. Le persone che vogliono essere uccise dal punto di vista medico dovranno comunque presentare una domanda in futuro.

Inoltre, due medici devono stabilire che i richiedenti hanno effettivamente una malattia incurabile che sta causando loro sofferenze insopportabili e che i richiedenti hanno la capacità di giudicare la loro condizione, la decisione di cercare assistenza medica in caso di morte, MAID) ed essere in grado di comprendere e valutare le conseguenze della loro decisione.

“Si verificano casi di suicidio in Canada”, ha citato Reuters Madeline Li, una psichiatra oncologica di cure palliative che ha messo insieme un quadro di eutanasia per la sua rete ospedaliera di Toronto. “Sono diventato molto amico di MAiD per le persone che stanno morendo”. Si sente meno a suo agio con l’espansione del programma. “Abbiamo reso MAiD così aperto che puoi praticamente richiederlo per qualsiasi motivo.”

Più di 30.000 canadesi sono morti con l’assistenza medica da quando è diventata legale nel 2016. Solo l’anno scorso, 10.000 canadesi sono stati uccisi dal punto di vista medico, rappresentando il 3,3% dei decessi quell’anno, secondo i dati ufficiali. La stragrande maggioranza era considerata sull’orlo della morte naturale. L’anno scorso, il 4,5% dei decessi nei Paesi Bassi e il 2,4% dei decessi in Belgio sono stati “assistiti dal punto di vista medico”.

Alcuni critici affermano che il sistema di eutanasia esistente è imperfetto perché spinge all’eutanasia le persone che soffrono per la mancanza di cure o supporto. Le notizie locali hanno riferito di alcune persone che affermano di cercare l’eutanasia perché non hanno un alloggio adeguato o altro sostegno.

Presso l’agenzia federale responsabile per i veterani, un dipendente ha offerto l’eutanasia non richiesta ad almeno quattro veterani tra il 2019 e il 2022. E l’agenzia sta indagando su un’altra accusa del genere, ha detto un portavoce a Reuters in una e-mail. Tuttavia, la consulenza sull’eutanasia non è un servizio fornito dall’autorità.

Alcuni psichiatri contrari all’estensione affermano che è impossibile determinare se una malattia mentale sia veramente incurabile. Un portavoce del ministro della Sanità Jean-Yves Duclos ha affermato che il governo sta lavorando con le sue controparti per garantire “un quadro solido” quando sarà disponibile l’eutanasia per le malattie mentali.

Un ritardo significherebbe che “le persone che attualmente soffrono in modo insopportabile devono continuare a soffrire”, ha affermato la dottoressa di Toronto Justine Dembo, che valuta i pazienti per l’eutanasia e partecipa a un gruppo di esperti sulla questione. Prevede una carenza di periti e fornitori a causa dello stigma e delle richieste associate a questa attività.

Una donna che ha chiesto di essere chiamata solo con le iniziali LP soffre di anoressia, una grave forma di inappetenza. Ora spera di avere accesso all’eutanasia una volta che sarà disponibile a marzo. “Sarebbe solo più dignitoso.” Perché senza il supporto medico nel morire, continuerà a soffrire fino a quando la malattia non la ucciderà o si suiciderà.

In Italia è solo questione di tempo:

SBARCA IL TRANSUMANESIMO A MONTECITORIO

Montecitorio e in Senato parlavano di transumanesimo, salti quantici e nuova umanità OGM.

Secondo Albert Cortina

Il Transumanesimo è un’ideologia, o una corrente di pensiero che sostiene la causa della transizione dell’essere da umano a postumano. Questa ideologia non è un umanesimo, ma un’altra cosa. L’associazione mondiale transumanista (World Transhumanist Association), che è un movimento globale, definisce il transumanesimo come una forma di pensare il futuro. Una nuova forma in cui l’essere umano cessa di evolvere biologicamente e culturalmente e, a partire già da ora, l’evoluzione sarà biotecnologica, grazie all’utilizzo di tecniche applicate in diverse discipline scientifiche, che permettono il controllo sulla natura, sulla biologia e su altre realtà. Questo significa trasformare la specie umana, ibridandola con elementi tecnologici per farla diventare un prodotto artificiale. Sarà indipendente dalla natura e arriverà a disegnare se stessa come vorrà.

Sinteticamente, quello che la definizione di transumanesimo di tale associazione sottintende è che possiamo fare tutto, siamo dei. E qualcosa in più: “Avremo l’obbligo morale di cambiarci”, ovvero, non è solo per coloro che vogliono ma per tutti. Questa è una caratteristica propria delle ideologie: iniziano a introdursi sottilmente, sotto le sembianze di bene, come il miglioramento della salute e altre questioni che richiedono un’accettazione volontaria, per poi trasformarsi in totalitarie e obbligatorie per tutti.

Può sembrare fantascienza, ma è già in moto il progetto 2045, nel quale si sta investendo moltissimo denaro e che tocca l’aspetto dell’immortalità cibernetica e di come se il nostro essere materia intangibile, la nostra identità, potrebbe trasferirsi a un ologramma, un cyborg o a un robot, al fine di raggiungere l’immortalità….

Huxley, nel suo libro “Il mondo nuovo”, affermò cose molto serie nell’anno 1932. Disse: “La scienza e la tecnica al servizio degli interessi di potere condurranno il mondo a forme sociali di dominazione assoluta, a istituzioni oppressive, che coinvolgeranno inevitabilmente tutti e alle quali nessuno potrà sfuggire”. “Una dittatura perfetta avrà le sembianze della democrazia, ma sarà come una prigione senza muri, in cui tutti i prigionieri nemmeno si sogneranno di scappare, sarà essenzialmente un sistema di schiavitù nel quale, grazie al consumo e all’intrattenimento, gli schiavi ameranno la loro condizione servile”. Nessuno nel 1932 capiva queste parole, ma ora iniziamo a comprendere: realtà virtuale, videogiochi, cyborgs…

La tecnologia in sé non è un male, porta molti benefici, ma bisogna stabilire una serie di limiti che ancora non sono stati stabiliti…dal momento che questo è come un vaso di Pandora è necessario determinare eticamente se sia conveniente o meno continuare ad aprire porte e fino a che punto.

Intervista completa

Le porte di Montecitorio si sono aperte.

All’inizio è stata la fantascienza, come spesso accade, a metterci di fronte al tema delle intelligenze artificiali e della cosiddetta “singolarità tecnologica”.

TRASGREDIRE L’UMANO

La mentalità transumanista definito singolarità è sbarcata al senato. Ed è stata applaudita.

Marco Antonio Attisani, fondatore e CEO di Watly ricevuto al Senato

L’evento si era svolto presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari

13° seminario nell’ambito del ciclo di incontri “Parole Guerriere – Seminari Rivoluzionari”.

Convegno “Tecnologie dell’umano. La rivoluzione fisico-telematica”, registrato a Roma giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 17:30.

L’evento è stato organizzato da MoVimento 5 Stelle.

Orgogliosamente transumanista, Marco Antonio Attisani intende attraverso la tecnologia e la trascendenza umana, cambiare il mondo ‘per il meglio di tutti i suoi abitanti’.

Le 4 forze che ci ‘evolvono’ verso la Singolarità secondo lui sono

Genetica

Robotica

Nanotecnologia

Intelligenza Artificiale

Attisani sottoliena un aspetto ‘interessante’ la genetica: Le forze che spingeranno questa disciplina promuoveranno sicuramente l’eugenetica, la ricerca di una razza raffinata, superiore secondo i parametri e i valori che in quel periodo storico riterremmo legittimi. Più belli, più sani, più forti più longevi diventeremmo OGM, organismi geneticamente modificati.

Ascoltate cosa ha da dire.

Marco A. Attisani è Singolaritariano e Transumanista. Evangelista della singolarità tecnologia, crede nell’avvento futuro del Genere Umano Specie 2.0, una versione migliorata della Homo sapiens sapiens. Futurologo ed esperto di Industria 4.0 e tecnologie smart tra le quali robotica, genetica e nanotecnologie. Divulgatore del concetto di Energynet e di Computer Termodinamico, è inoltre un imprenditore visionario e public speaker internazionale. Crea aziende che saranno presto gestite da entità Artificiali Intelligenti a beneficio dell’uomo e dell’ambiente. Desidera che cadano presto nell’oblio le aziende che stanno creando la loro ricchezza distruggendo l’ambiente e minacciando la salute pubblica. Vegetariano ed animalista difende i diritti di libertà e vita di tutti gli esseri coscienti. Crede nell’essere umano per quello che ancora può diventare piuttosto che quello che già é diventato. Convinto che esista un destino per noi tutti come entità trascendenti, avremo la possibilità di ricostruire ciò che abbiamo distrutto ed eventualmente, renderlo persino migliore. FONTE

Singularity: il punto di non ritorno dell’evoluzione umana

CasaleggioAssociati

Pubblicato il 4 ott 2016

Arriverà un momento in cui non comprenderemo le scelte delle intelligenze artificiali che avremo creato. Questo momento ha il nome di Singularity: https://goo.gl/AakIWo

