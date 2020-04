I pastorelli di Fatima contro il coronavirus

Jacinta Marto morì da sola. La sua famiglia, genitori e parenti, non potevano stare con lei perché una pandemia – la spagnola – imponeva restrizioni in tutto il mondo. L’unica cosa che desiderava prima di morire era l’Eucaristia, ma anche quello le fu negato. Vi ricorda qualcosa?Nel febbraio del 2020, esattamente 100 anni dopo la morte di Jacinta nel febbraio del 1920 nella pandemia di influenza spagnola, la pandemia di coronavirus iniziò a colpire l’ Occidente con una vendetta e presto sarebbe stata troppo grande per essere ignorata.

Sts. Jacinta e Francisco Marto, patroni dei malati, aiutarono a preparare il mondo per entrambe le pandemie.

Dal 1916-1917, tre pastorelli a Fatima, in Portogallo, iniziarono a vedere visitatori dal cielo, prima un angelo e poi la Madonna di Fatima. Le visioni culminarono in un miracolo del sole quando Francisco aveva 9 anni e Giacinta 7, a cui hanno assistito migliaia di persone e attestato da credenti e non credenti.

La Madonna ha chiesto ai bambini di dire al mondo: “Non devono più offendere il Signore, perché è già troppo offeso!” e predisse che sarebbe seguita una terribile guerra se le persone non si fossero pentite. La prima guerra mondiale imperversava ancora, e seguì la seconda guerra mondiale, ma anche la pandemia di influenza spagnola che avrebbe portato la vita di Francisco e Jacinta Marto.

Il Papa ha canonizzato i due fratelli nel 2017, nel 100 ° anniversario di quel messaggio – dopo l’Anno della Misericordia e prima che la pandemia chiudesse il mondo fuori dai sacramenti nel 100 ° anniversario della loro morte – proponendoli come “modelli di vita cristiana” per i nostri tempi.

“Con la canonizzazione di Francisco e Jacinta, ho voluto proporre a tutta la Chiesa il loro esempio”, ha detto Papa Francesco nel 2017. “Dopo l’incontro con la” Bella Signora “, come la chiamavano, recitavano spesso il Rosario, hanno fatto penitenza e offerto sacrifici per provocare la fine della guerra e per le anime che avevano più bisogno della misericordia divina “.

Mentre desideriamo l’Eucaristia, possiamo guardare a Francisco e Jacinta come modelli.

Nel 2017, ho scritto un Manuale della famiglia Fatima che, provvidenzialmente, viene ristampato proprio ora. Fornisce modi pratici per seguire i due bambini consolando Gesù, convertendo i peccatori e impegnandosi con Gesù attraverso Maria. Uno stava visitando il Santissimo Sacramento.

Nell’anno e mezzo in cui visse dopo le visioni, la vita di Francisco fu segnata dal desiderio di Eucaristia. Gli piaceva allontanarsi nella chiesa, pregando molto vicino al “Gesù nascosto” nel tabernacolo.

Morì il 4 aprile 1919, all’età di 10 anni. Giacinta si soffermò, come la Madonna la avvertì che avrebbe fatto. Ha sofferto molto per la sua malattia, separandosi dalla sua famiglia per andare in ospedale in un orfanotrofio di Lisbona. Aveva un’enorme consolazione: vedeva il tabernacolo da una sedia in un passaggio fuori dalla sua stanza, fissando il più a lungo possibile.

Questo è ciò che facciamo, esiliati dalla pandemia della Comunione, e forse possiamo solo visitare il tabernacolo o vederlo attraverso la “finestra” dei nostri schermi.

Possiamo anche seguire il loro esempio offrendo le nostre sofferenze per la conversione dei peccatori.

Nel canonizzare i due bambini, Papa Francesco ha detto: “La Madonna ci ha predetto e ci ha messo in guardia, un modo di vivere che è senza Dio e anzi profana Dio nelle sue creature. Una vita del genere – spesso proposta e imposta – rischia di portare all’inferno. “

Francisco e Jacinta erano modelli di penitenza in modo che i peccatori potessero essere salvati da quel destino peggio della morte.

Quando suo padre gli chiese una notte perché stesse piangendo, Francisco disse: “Stavo pensando a Gesù che è così triste a causa dei peccati commessi contro di lui”.

I peccati di cui i bambini erano preoccupati sembrano adattarsi al nostro tempo anche meglio dei loro.

Giacinta, avvertì sua madre dopo che la Madonna mostrò ai bambini una visione dell’inferno: “Mamma, vola dalla ricchezza e dal lusso”.

Ha anche detto: “Essere puri nel corpo significa essere casti, ed essere puri nella mente significa non commettere peccati; non guardare ciò che non si dovrebbe vedere, non rubare o mentire, e dire sempre la verità, anche se è difficile. “

Commentando la preoccupazione di Jacinta per il peccato, “anche oggi c’è molto bisogno di preghiera e penitenza per implorare la grazia della conversione”, ha detto Papa Francesco.

Nella sua preghiera Urbi et Orbi per la pandemia, Papa Francesco ha elencato i modi in cui ci siamo ingannati nel seguire false promesse. “Questa Quaresima risuona con urgenza:” Convertiti! “,” Ritorna da me con tutto il cuore. ” Ci stai chiamando per cogliere questo momento di prova come un momento di scelta “, ha pregato e ci ha detto tutti:” La fede inizia quando ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di salvezza “.

Se ha ragione e la malattia e la sofferenza sono una chiamata al pentimento e al ritorno a Dio, allora Dio sta chiamando al pentimento come mai prima. Francisco e Jacinta mostrano la strada.