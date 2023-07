Gli islamici si  stanno affrancando  dall’Occidente

Dopo il vertice russo-africano a San Pietroburgo, dove si sono tenuti incontri di studio su temi come: la “de-neocolonializzazione”, come “Raggiungere la sovranità tecnologica attraverso la cooperazione industriale” o “Nuovo ordine mondiale: dall’eredità del colonialismo alla sovranità e allo sviluppo”, si moltiplicano i segnali da parte di diversi paesi di affrancamento dalla soggezione – non solo economica e monetaria, ma anche psicologica dall’Impero occidentale e suoi vassalli.

Nel Pakistan una gran folla a Karachi ha bruciato bandiere statunitensi, svedesi e israeliane per protestare contro la profanazione del Corano. La protesta ha avuto luogo dopo la preghiera di mezzogiorno durante una processione nel giorno dell’Ashura, quando i musulmani sciiti di tutto il mondo commemorano il martirio di Hussein, nipote del profeta Maometto.

In Niger, il cosiddetto golpe è stato condannato fieramente da MAcron (rischia di perdere il fornitore primario per le sue centrali nucleari), oltre che dall’Occidente tutto e dai suoi media con toni moralistici, è stato salutato da una folla immensa, come ha dovuto ammettere anche LA Stampa:

” in Niger, i militari hanno preso il potere a scapito di Mohamed Bazoum, in carica dal 2021 e democraticamente eletto. Stamani migliaia di manifestanti si sono ritrovati, nel centro di Niamey, la capitale, davanti all’ambasciata francese, gridando minacciosi “Viva Putin” e “Abbasso la Francia”. Dal drone, le immagini dell’enorme folla riversatasi nelle strade.

Il vostro cronista commenta:

Per essere un golpe, appare piuttosto popolare, anzi sembra proprio un movimento di liberazione nazionale dal giogo straniero. Democratico. Mi viene in mente che la definizione di golpe si attaglia molto più a un cambio di regime avvenuto in Europa, anzi proprio contro l’Italia, da Draghi banchiere BCE a colpi di spread , e al posto del governo eletto fu mezzo Mario Monti. Anche se nella neolingua si parla di”governo tecnico” res necessario perché il nostro “enorme debito” doveva rientrare nel Patto di Stabilità. Magari la “democrazia” è proprio quello che è cominciata in Niger, come liberazione dal Vincolo Esterno.

Ancor più significativamente, molti regini arabi prima vassalli de gli USA, stanno adesso “perdendo la pazienza con Israele” e Washington, che li ha indotti ad accordi con lo stato ebraico come spiega DWN:

A tre anni dallo storico Accordo [di pace] di Abramo tra Israele, Emirati Arabi Uniti (UAE) e Bahrain, negoziato sotto il presidente Donald Trump, le tensioni tra i tre paesi sono nuovamente aumentate. E’ una battuta d’arresto per gli sforzi degli Stati Uniti per continuare l’integrazione tra Israele e il resto del Medio Oriente, in particolare con il più grosso e ricco, l’Arabia Saudita.

Il governo di Riyadh ha finora insistito affinché le richieste palestinesi fossero soddisfatte prima che fossero stabilite relazioni formali con Israele. Da quando si è insediato il nuovo governo nazionalista-religioso guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, le tensioni nella Cisgiordania occupata sono aumentate.

Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain hanno espresso disappunto per l’esito degli accordi di pace del 2020 nei contatti ad alto livello con Israele, riferisce Bloomberg . Il motivo principale sono i rapporti di Israele con i palestinesi, con l’ultimo raid omicida in un campo profughi nella città di Jenin e commenti incendiari di alcuni membri del gabinetto israeliano.

Gli Stati Uniti hanno fatto enormi pressioni sul principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ad avvicinarsi a Israele. Invece, come si ricorderà, a marzo il principe ha avviato una normalizzazione delle relazioni con l’arcinemico di Israele, l’Iran mediato dalla Cina.

Il recente riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran potrebbe significare la fine degli Accordi di Abramo. “Israele lo voleva come asse anti-iraniano”, cita Bloomberg con parole di Aziz Alghashian, un analista di Riyad che studia la politica saudita nei confronti di Israele. “La regione si sta ora muovendo in una direzione diversa”.

L’Arabia Saudita ha dichiarato pubblicamente che uno stato palestinese indipendente è una condizione preliminare per riconoscere Israele come alleato. Durante i negoziati, l’Arabia Saudita ha anche chiesto solide garanzie di difesa dagli Stati Uniti, l’accesso ad armi statunitensi di livello mondiale e il via libera per il suo programma nucleare, compreso l’arricchimento dell’uranio in patria.

Anche il capo della Commissione Esteri e Difesa della Knesset e membro chiave del partito Likud del primo ministro Netanyahu, Yuli Edelstein, ha smorzato le speranze di un rapido riavvicinamento con l’Arabia Saudita. “E’ ancora troppo presto per parlare di un accordo imminente”, ha detto domenica alla radio dell’esercito israeliano. Netanyahu ha promesso un collegamento ferroviario tra Israele e l’Arabia Saudita….

Il recente governo israeliano del primo ministro Netanyahu ha sostenuto più insediamenti ebraici nella Cisgiordania occupata e include membri come il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, che a marzo ha dichiarato che “non esiste un popolo palestinese”. Di conseguenza, gli Emirati Arabi e il Bahrein sono stati messi sotto pressione dall’opinione pubblica araba a causa del loro accordo con Israele.

La pressione è stata aggravata dalla recente offensiva in Cisgiordania, che secondo Israele era rivolta ai militanti e mirava a distruggere le loro armi. Gli Emirati Arabi hanno condannato l’operazione, che ha ucciso 12 palestinesi e un soldato israeliano, ei commenti del ministro delle finanze israeliano Smotrich.

Il Marocco, che ha stabilito relazioni diplomatiche con Israele nello stesso periodo degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain, ha rinviato un incontro arabo-israeliano a giugno per protestare contro i piani di Israele di espandere i suoi insediamenti. Il regno nordafricano in seguito ha affermato che Israele ora sostiene il suo desiderio di controllare il Sahara occidentale, il che potrebbe migliorare la situazione. L’ufficio di Netanyahu ha quindi annunciato che era stato invitato in Marocco.

Dopo aver ritardato di mesi una visita bilaterale di Netanyahu, gli Emirati Arabi Uniti hanno invitato il leader israeliano solo all’evento internazionale COP28, conferenza sul clima [sic], che si terrà a Dubai in autunno.

Tuttavia, le relazioni economiche tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti sono in crescita. I flussi commerciali bilaterali, che ammontavano a sole decine di milioni di dollari prima del 2020, hanno raggiunto i 2,6 miliardi di dollari l’anno scorso, rendendo gli Emirati Arabi Uniti il ​​16° partner commerciale di Israele. Secondo le stime israeliane, questa cifra salirà a 3 miliardi di dollari quest’anno.

Da quando i due paesi hanno iniziato le relazioni, più di un milione di israeliani hanno visitato gli Emirati Arabi Uniti, anche se pochi Emirati hanno viaggiato nella direzione opposta. “I paesi arabi che hanno firmato questi accordi hanno un chiaro interesse economico a continuare le relazioni”, afferma Mairav ​​Zonszein, analista israeliano presso l’International Crisis Group, che si concentra sulla prevenzione dei conflitti.

Per dimostrare il cambiamento, a febbraio è stata aperta ad Abu Dhabi una sinagoga, una chiesa cattolica e una moschea. Secondo il rabbino capo Levi Duchman, oggi negli Emirati Arabi Uniti vivono 7.000 ebrei. Sono dieci volte di più rispetto al 2014. “Questo è solo l’inizio. La gente vuole trasferirsi qui perché c’è un’eccezionale opportunità di vivere in un Paese dove c’è sicurezza e qualità della vita”.

Israele spera che i suoi legami economici e commerciali con gli Emirati Arabi Uniti incoraggino altri paesi arabi a riconoscere il paese. Gli Emirati Arabi Uniti ritengono che, nonostante le loro delusioni, gli Accordi di Abramo siano stati un successo e che i rapporti diplomatici con Israele possano aiutare ad alleviare le loro preoccupazioni, ha detto a Bloomberg un insider che ha familiarità con le deliberazioni di Abu Dhabi.

Va registrato che gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso i colloqui per l’acquisto di aerei da combattimento avanzati F-35 dagli Stati Uniti alla fine del 2021 dopo che Washington ha fatto pressioni per terminare un accordo con la società cinese Huawei per la tecnologia cellulare 5G. I caccia erano stati promessi agli Emirati Arabi Uniti quando hanno accettato di stabilire legami con Israele.

Secondo l’analista saudita Alghashian, l’Arabia Saudita ha monitorato da vicino l’esperienza degli Emirati Arabi Uniti con gli Accordi di Abramo. “Ha riconosciuto i limiti del lavorare con Israele”. Anche gli Stati Uniti stanno affrontando un problema da quando l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti si rivolgono alla Cina. Entrambi gli stati hanno espresso interesse ad aderire all’alleanza BRICS .