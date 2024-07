Giorgia ci ha inchiodato alla cosca perdente

Michele Geraci è colui che ha gestito per il governo Conte la sola cosa geopolitica che ha fatto bene, l’entrata dell’Italia nella Via della Seta, e che “Giorgia” ha rotto addirittura anticipando l’ordine americano.

Ecco cosa scrive l’ex sottosegretario di Conte,che mantiene ottime relazioni in Cina:

Pian piano raccolgo dati a conferma che con Trump/Vance, la relazione #USA #Cina si avvierà verso una “Utilitaristica Razionale Normalizzazione”

E purtroppo, la #UE e i leader nazionali anti Cina (Baltici, Italia, Czech) resteranno col cerino in mano

La #Meloni sarà isolata ed in compagnia con questi tre Baltici che hanno il Pil della Sicilia/Liguria e con la Rep Ceca che dipende dalla Germania la quale, a sua volta, insieme alla Francia, Olanda, Spagna e UK approfitteranno dello shift a Washington per fare affari con la Cina.

Perché loro hanno grandi aziende che hanno interessi enormi in Cina e diranno ai loro governi cosa fare, infatti le grandi aziende tedesche prendono le distanze dal loro min Esteri Bearbock.

La nostra “leader” e “statista” Meloni, mal consigliata, e #Tajani, mal consigliato stanno portando l’economia italiana, che galleggia solo grazie all’export, verso la rovina (processo, sia chiaro, già ben avviato dal 1992)

Attenzione però:

Su ordine NATO [USA], la UE sta per sequestrare alcune infrastrutture di proprietà cinese in Europa

L’articolo CNN,

funzionari della NATO stanno discutendo di agire per reclamare alcuni progetti infrastrutturali di proprietà cinese in Europa nel caso in cui scoppiasse un conflitto più ampio con la Russia nell’est del continente, hanno detto alla CNN tre funzionari coinvolti nelle discussioni.

Ora, con la più grande guerra terrestre condotta in Europa dalla seconda guerra mondiale – e l’Occidente che avverte del sostegno di Pechino all’invasione russa dell’Ucraina – i paesi della NATO ora vedono questi investimenti come una responsabilità, con gli alleati che iniziano a discutere i modi per reclamare alcuni di questi progetti, hanno detto i funzionari.

La paura, secondo un funzionario degli Stati Uniti, è che Pechino possa utilizzare le infrastrutture di sua disposizione in Europa per fornire assistenza materiale alla Russia se il conflitto dovesse espandersi. L’obiettivo, hanno detto i funzionari, è quello di capire un percorso in avanti con largo anticipo rispetto a qualsiasi potenziale conflitto.

Le discussioni riflettono una crescente attenzione alla Cina da parte dell’alleanza NATO [leggi: USA] . La dichiarazione congiunta rilasciata mercoledì dai 32 leader, al vertice del 75esimo anniversario di Washington, ha fortemente richiamato il sostegno di Pechino a Mosca, in una mossa vista come un segno di progresso da parte dei membri desiderosi di prendere una posizione più dura contro Pechino ; un tale riferimento era stato omesso nel 2023.

“L’aggravarsi della partnership strategica tra la Russia e la RPC e i loro tentativi di rafforzamento reciproco per minare e rimodellare l’ordine internazionale basato sulle regole”, afferma la dichiarazione, “sono motivo di profonda preoccupazione”.

Dalle linee ferroviarie che collegano l’Europa orientale alla Cina, ai porti situati nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, la Cina ha finanziato decine di miliardi di dollari in investimenti infrastrutturali nell’ambito della sua Belt & Road Initiative, a cui le nazioni europee hanno iniziato ad aderire nel 2013.

Un funzionario della NATO ha affermato che se scoppiasse una guerra, le infrastrutture “sarebbero quasi certamente nazionalizzate, o le nazioni assumerebbero temporaneamente il controllo operativo, nel quadro di misure di sicurezza di emergenza.

La Cina può citarli in tribunale a fatto avvenuto”.