Il partito della pace con la Russia, lo bollano naonazista..

John Cody tramite Remix News,

Nello stesso momento in cui la coalizione di governo liberale di sinistra crolla nei sondaggi, l’Alternativa di destra per la Germania (AfD) sta avanzando, raggiungendo un nuovo record in un importante sondaggio condotto dallo stato.

i leader dell’AfD Alice Weidel e Tino Chrupalla.

Secondo l’ultimo sondaggio ARD Deutschlandtrend, tutti i partiti della coalizione al potere hanno solo il 33% dei voti, mentre l’AfD è ora più forte dell’SPD e dei Liberi Democratici (FDP) messi insieme, raggiungendo il 23% dei voti .

Secondo Infratest dimap, la coalizione di governo tripartitica ha raggiunto un nuovo minimo tra i tedeschi. Solo il 15% voterebbe per la SPD, mentre il 13% voterebbe per i Verdi e il 5% per la FDP. Dato che per entrare in parlamento è necessario il 5%, il FDP rischia di essere completamente rimosso, il che mette la coalizione su un terreno sempre più instabile .

La co-leader del partito AfD, Alice Weidel, ha celebrato il nuovo record, scrivendo: “Nuovo record anche nella tendenza ARD Germania: anche qui l’AfD è ora al 23%! Inoltre, il 50% dei cittadini vorrebbe che l’AfD fosse al governo dove ha ottenuto ottimi risultati. Una grande conferma del nostro lavoro!”

Il sondaggio ha mostrato che tutti e tre i partiti al governo hanno perso un punto rispetto al sondaggio di una settimana fa. Per i socialdemocratici si tratta del risultato peggiore di questa legislatura; alle elezioni federali di circa due anni fa l’SPD aveva il 25,7% dei voti. Nel frattempo, il FDP ha visto i suoi voti dimezzarsi dal 2021, quando ricevette l’11,5% dei voti elettorali.

L’AfD gode di un vantaggio record sull’SPD, arrivando a otto punti senza precedenti. Nel frattempo, i democristiani e i cristiano-socialisti (CDU/CSU) continuano la loro corsa in testa ai sondaggi, attestandosi al 29%, un punto in più rispetto alla settimana scorsa. Gli Elettori Liberi e il Partito della Sinistra avrebbero ciascuno il 4%.

La principale preoccupazione degli elettori è l’immigrazione, mentre il cambiamento climatico diventa un non-problema

Gli elettori affermano inoltre che la loro principale preoccupazione è l’immigrazione di massa, con il 44% degli elettori che la definisce il problema politico più importante che i politici dovrebbero affrontare. Questa questione sovrasta gli altri problemi che il paese deve affrontare, con conflitti armati/pace/politica estera che arrivano solo al 18%, mentre l’economia arriva all’11% e l’inflazione e le tasse al 10%.

Per quanto riguarda l’ambiente e il cambiamento climatico, solo l’1% dei tedeschi lo considera la questione più urgente.