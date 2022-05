Foreign policy: “Biden può trasformare la guerra in Ucraina in un conflitto globale»

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi alleati della NATO hanno intensificato la loro politica di aiuti per l’Ucraina cercando di minare il potere e l’influenza della Russia stessa. Così facendo, stanno lasciando al presidente russo Vladimir Putin poca scelta se non quella di arrendersi o raddoppiare militarmente, aumentando la possibilità di allargare la sua guerra oltre l’Ucraina.

“Agli occhi del Cremlino l’Occidente è pronto a prendere la Russia. Non se n’è parlato prima. Ora se ne parla”, ha affermato Sean Monaghan, esperto sull’Europa presso il Center for Strategic and International Studies. “Se combini questo con i commenti di Biden, al suo vertice in Polonia il mese scorso, che ‘quest’uomo [Putin] non può rimanere al potere’, tutto ciò trasforma questa guerra territoriale in un confronto più ampio e potrebbe rendere i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina molto più difficili o addirittura impossibili al momento”.

George Beebe, ex capo del Dipartimento di analisi per la Russia della CIA, ha affermato che l’amministrazione Biden potrebbe rischiare di dimenticare che “il più importante interesse nazionale degli Stati Uniti è evitare un conflitto nucleare con la Russia”. Ha aggiunto che “i russi hanno la capacità di assicurarsi che tutti gli altri perdano se perdono anche loro. E questo potrebbe essere il punto in cui ci stiamo dirigendo.” https://foreignpolicy.com/2022/04/29/russia-ukraine-war-biden-endgame/

Biden’s Dangerous New Ukraine Endgame: No Endgame

With his strategy to “weaken” Russia, the U.S. president may be turning the Ukraine war into a global one.

Con la sua strategia per “indebolire” la Russia, il presidente degli Stati Uniti potrebbe trasformare la guerra in Ucraina in una guerra globale.