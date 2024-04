Fase  terminale della plutocrazia   in due titoli

MB: A forza di arricchirsi tagliando i “costi” – ozssia i salari dei lavoartori o la loro sostituzione con robot – – i miliardari hanno finalmente minato alla radice la stessa struttura eco-sociale che era la forza loro

Due titoli di Zero Hedge

Grattacieli per uffici vuoti ricoprono le skyline delle città americane

Il primo titolo informa che

Ci sono più torri di uffici inattive negli Stati Uniti che in qualsiasi momento dal 1979, secondo un nuovo rapporto di Moody’s Analytics, che quell’anno iniziò a monitorare i posti vacanti di locazione di uffici.

La crescente offerta di spazi per uffici è dovuta a una combinazione di crescente lavoro remoto e ibrido che costringe le aziende a ridurre l’impronta aziendale. Inoltre, le aziende stanno abbandonando le città progressiste e gli stati blu ad alta tassazione per passare a quelli rossi, riducendo allo stesso tempo lo spazio.

Nel rapporto, i posti vacanti nelle torri per uffici sono saliti al record del 19,8%, rispetto al 19,6% nel quarto trimestre del 2023.

L’elevato tasso di uffici vacanti continua a essere una notizia terribile per i proprietari e i costruttori edili desiderosi di riempire i loro edifici, e il ciclo di rialzi della Fed ha reso il rifinanziamento molto impegnativo.

Il secondo titolo:

Sondaggio Gallup mostri che un numero crescente di Gen-Zer e millennial sono sempre più frustrati dal fallimento di “ Bidenomics ” mentre lottano con la crisi del costo della vita.

Oh meraviglia: c’è voluto un sondaggio per rivelare la frustrazione dei giovani che fanno due o tre lavori solo per permettersi l’affitto, il pagamento dell’auto, avocado e toast. La scritta è stata evidente, soprattutto sui feed dei social media di TikTo

l nuovo sondaggio Gallup tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni conferma che l’amministrazione Biden, che apparentemente si preoccupa di più degli stranieri illegali e della comunità LGBTQQIP2SAA (non sono sicura di cosa significhino tutte quelle lettere), sta rapidamente perdendo il voto dei giovani.

Le persone in quella fascia di età hanno più del doppio delle probabilità di citare l’economia come principale preoccupazione rispetto agli anziani secondo i recenti dati Gallup. E mentre tutti gli elettori sono più preoccupati per l’economia ora rispetto alle elezioni presidenziali del 2020, il pessimismo è aumentato maggiormente tra quelli sotto i 30 anni. – Bloomberg

È un campanello d’allarme per l’amministrazione Biden. Un recente sondaggio di Bloomberg News/Morning Consult rivela una tendenza sorprendente: l’ex presidente Trump è in testa al presidente Biden dal 47% al 40% tra gli elettori di età compresa tra i 18 e i 34 anni negli stati indecisi. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto all’ultimo ciclo presidenziale, quando Biden vinse il 61% degli elettori sotto i 30 anni.

L’amministrazione Biden capisce di aver disperatamente bisogno del sostegno della Generazione Z e dei Millennial per vincere a novembre. Stanno tentando tutto ciò che è in loro potere per comprare voti salvando i giovani con debiti studenteschi (nonostante la sentenza della Corte Suprema).

I giovani stanno diventando maggiorenni in uno dei periodi economici peggiori che questa nazione abbia visto da una generazione. L’elevata inflazione sta mettendo a dura prova le finanze delle famiglie.

Con il ciclo elettorale ben avviato, aumentano i rischi che l’inflazione possa accelerare ancora una volta e i prezzi del gas alla pompa stanno aumentando.

I giovani stanno cominciando a capire che forse non potranno mai permettersi la casa americana media poiché quel sogno è morto molto tempo fa. Queste frustrazioni si manifestano nei dati dei sondaggi.

