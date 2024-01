“Fascisti” più privatizzatori di  Draghi, di Monti e di Prodi

Giorgetti (e il governo, Giorgia e Salvini) stanno privatizzando MPS, Poste e Ferrovie per ricavare 20 miliardi. Quando gli italiani hanno 5,300 mld in banca e “risparmio gestito” vario gestito da fondi esteri e lo Stato ne può attrarre 1,000 miliardi

Giorgetti ha venduto il 25% dell’unica banca in cui lo stato aveva ancora presenza, MontePaschi e cerca di vendere/privatizzare anche Poste e Ferrovie . Almeno, con un governo Draghi, magari c’era qualche opposizione su queste cose (e gli sbarchi). Così invece, dato che “i sovranisti” privatizzano (e fanno entrare 155mila migranti l’anno), non resta nessuno a opporsi.

Ad esempio, hai visto che la Verità (tanto bravi sui vaccini) ne parli ?

“Ok, c riticare, criticare sono capaci tutti… ma quale è l’alternativa ? Siamo nell’euro, siamo nella UE coi suoi vincoli… se non usciamo da UE e Euro non possiamo fare niente, come dicono i blog di…. !)

Balle. E’ stato spiegato, anche in articoli che sono apparsi su MilanoFinanza, Libero ad esempio o Dagospia quando ci facevano scrivere (prima dei vaccini), che lo Stato può finanziarsi senza emettere BTP (soggetti a speculazione e lo spread), offrendo un conto corrente che paga interessi simili ai BOT. https:// open.substack.com/pub/biancaneve /p/come-eliminare-o-spread-e-finanziare?r=j8dfd&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcome=true … …

Dato che ci sono 1, 8 50 miliardi nei conti correnti oggi, invece di privatizzare come fa Giorgetti per avere 20 miliardi, può finanziarsi direttamente dal pubblico italiano per centinaia di miliardi. Se gli offre qualcosa di meglio delle banche, in sostanza. Le banche ti danno il c/c che paga 0,1% oppure i loro prodotti vincolati, che non puoi poi usare per pagamenti e liquidità. Lo Stato può offrire liquidità (un conto con bancomat e bonifici), ma che paga interessi…. L

Alla base di questa soluzione c’è il concetto che il debito pubblico è in realtà DENARO, e quindi nel caso dell’Italia, i suoi 2,900 miliardi di debito pubblico vanno trasformati in …moneta… denaro… I Bot e BTP, se ci pensi, sono in realtà infatti più sicuri dei conti in banca. I conti correnti sono garantiti dallo stato fino a 100mila euro, ma i titoli di stato sono garantiti dallo Stato senza limiti. E prima di salvare le banche ovviamente lo stato rimborsa i tuoi titoli.

Perchè allora pensi che i tuoi soldi in banca siano il “denaro” e un Bot e BTP no ? Il succo della soluzione è che NON devi vendere titoli sui mercati come i BTP, su cui si specula con derivati e che vengono “reipotecati” dal fondi.

Devi offrire conti correnti agli italiani. Che pagano interessi, ma un poco più bassi dei BTP, perchè sono anche liquidità. In questo modo elimini anche lo spread perchè elimini la speculazione che esiste sui BTP, ma ovviamente non esisterebbe su dei conti correnti del Tesoro.