Erdogan: pace con la Siria. Un colpo per Sion e USA

Con Putin pronubo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non esclude più un incontro con il suo omologo siriano Bashar al-Assad. Erdogan ha parlato di un nuovo processo di pace che coinvolge Turchia, Siria e Russia.

I ministri della Difesa di Turchia e Siria si erano incontrati a Mosca il 28 dicembre. Dopo questo primo importante passo verso il riavvicinamento, giovedì il presidente turco ha annunciato i seguenti due passi: “Riuniremo i nostri ministri degli Esteri e poi, a seconda degli sviluppi, ci incontriamo come leader”.

I colloqui a Mosca alla fine dello scorso anno sono stati avviati dallo stesso Erdogan, come riporta il Moscow Times . Il leader turco ha dichiarato a novembre che un incontro con Assad era possibile dopo aver interrotto i rapporti diplomatici con Damasco all’inizio del conflitto di 11 anni.

Anche lui è interessato a un accordo perché la lunga guerra sta minando ulteriormente la sua popolarità in Turchia. E molti turchi sono già abbastanza insoddisfatti del loro presidente vista l’alta inflazione nel loro paese, che persiste dal 2018.

Con le elezioni in arrivo quest’anno e la posizione di Erdogan traballante per la prima volta nella sua carriera politica, sembra che sia stato costretto ad agire per riconquistare la sua popolarità. Se i milioni di rifugiati siriani potessero tornare a casa, sarebbe un grande risultato politico per Erdogan.

I termini dell’accordo

La Turchia, che ha sostenuto l’insurrezione del 2011 contro Assad istigata e finanziata da Obama e Israele, è ora pronta a riconoscere pubblicamente il suo dominio sulla Siria e ad aprire legami diplomatici, di sicurezza e commerciali, secondo un rapporto di Bloomberg

In cambio, il presidente turco Erdogan vuole che Assad escluda la possibilità che la milizia curda YPG sostenuta dagli Stati Uniti formi una regione autonoma nelle parti settentrionali della Siria, che la milizia attualmente controlla, come parte di un futuro accordo di pace, secondo gli addetti ai lavori.

Un accordo politico con Assad potrebbe aiutare Erdogan a ottenere una vittoria sull’YPG senza rischiare un’operazione militare e l’ira degli Stati Uniti, hanno affermato gli addetti ai lavori, aggiungendo che le truppe russe e turche dovrebbero presto iniziare pattugliamenti congiunti lungo il confine con la Siria settentrionale. .

Le YPG e i combattenti alleati nelle aree settentrionali della Siria al confine con la Turchia controllano circa un terzo del territorio siriano. Ankara li vede come una minaccia a causa dei loro legami con il PKK, che da decenni lotta per l’autogoverno curdo in Turchia. Anche la Siria rifiuta ogni forma di possibile autonomia curda in Siria.

Erdogan ha anche chiesto alla Russia di garantire la sicurezza dei rifugiati siriani che potrebbero tornare a casa dopo la fine dei combattimenti, hanno detto fonti. Vuole ridurre i costi politici ed economici dell’accoglienza della più grande popolazione di rifugiati del mondo, stimata in circa 3,5 milioni dall’ONU.

Il cambio di rotta ad Ankara è sostenuto dal principale alleato militare di Assad, la Russia e dagli Emirati Arabi Uniti, che vogliono migliorare la posizione di Assad in Medio Oriente per compensare l’influenza iraniana in Siria. La Siria è stata sospesa dalla Lega Araba dal 2011.

Come è nato il conflitto tra Turchia e Siria

Come abbiamo detto, dopo i ministri della Difesa di Turchia, Russia e Siria, a fine mese è previsto l’incontro dei ministri degli Esteri dei tre Paesi. Nella terza fase, Erdogan e Assad si incontreranno poi per negoziare la fine ufficiale del coinvolgimento della Turchia nella guerra siriana, iniziata più di dieci anni fa.

Secondo l’analista geopolitico Tom Luongo, gli Stati Uniti inizialmente hanno avuto la Turchia dalla loro parte nel conflitto siriano promettendo a Erdogan massicci guadagni territoriali. Sebbene Erdogan abbia provato a farlo, non era disposto a iniziare una guerra con la Russia, nemmeno nel novembre 2015 dopo che la Turchia aveva abbattuto un SU-24 russo, .

Luongo ricorda che il tentativo di colpo di stato contro Erdogan nel 2016 è stato effettuato dalla CIA e dall’esercito americano dalla base aerea di Incirlik. “E’ stato salvato da un preallarme di Putin e portato in Iran per ordinare all’esercito turco di contrattaccare la notte del tentato colpo di stato”.

Ovviamente, dice Luongo, il tentativo di colpo di stato contro Erdogan è stato “l’inizio della fine delle relazioni della Turchia con Nato e Usa”. Allo stesso tempo, anche la Turchia ha avuto numerosi conflitti con la Russia. Negli ultimi anni, Erdogan ha dimostrato di essere molto abile nel mettere l’una contro l’altra NATO e Russia per negoziare il meglio per se stesso.

Dopo l’invasione della Siria da parte della Russia, Edogan ha creato un mezzo per esercitare pressioni impadronendosi lui stesso di territorio siriano e sollevando estese rivendicazioni territoriali sul Mediterraneo orientale. Ha ripetutamente cambiato schieramento tra l’Occidente e la Russia, ad esempio per quanto riguarda l’espansione della NATO, la politica dei rifugiati e il suo sostegno all’Azerbaigian e all’Ucraina.

Dopo che Erdogan ha abilmente evitato in passato di prendere una vera decisione tra Occidente e Russia, le sue concessioni alla Siria sono decisamente un punto di svolta. Questa svolta verso la Russia è stata indicata dopo che Erdogan aveva ripetutamente ostacolato il cammino dell’Occidente dall’inizio della guerra in Ucraina a febbraio .

“Ad un certo punto non devi solo scegliere da che parte stare, ma anche annunciarlo a tutti e accettare le reazioni ad esso”, scrive Luongo. E un’intesa con la Siria è un tale annuncio. Di conseguenza, il mantenimento delle rotte di rifornimento per le truppe statunitensi intrappolate in Siria e Iraq potrebbe essere messo a rischio.

Tom Luongo spiega cosa potrebbe accadere in Siria: “Senza la retroguardia della Turchia a Idlib, i ribelli non sopravviveranno a lungo termine. Erdogan intensificherà i suoi attacchi contro i curdi SDF sostenuti dagli Stati Uniti a est. Questo porta anche Israele in una situazione precaria che in realtà può sopravvivere solo grazie alla benevolenza della Russia”.

Lunedì, John Bolton (neocon e j) ha scritto per il Telegraph chiedendo l’espulsione della Turchia dalla NATO. Ma Erdogan non ha più bisogno della NATO per i suoi scopi. La NATO, invece, perde un membro (seppur disobbediente) di immensa importanza geostrategica in Turchia e uno dei più grandi eserciti del mondo.

Dopo che l’ex cancelliere tedesco Angela Merkel ha ammesso a dicembre che gli accordi di Minsk erano solo uno stratagemma per armare l’Ucraina, dopo che quel poco di buona volontà e fiducia sembra essere andato perduto, Putin sa che un conflitto diretto con gli Stati Uniti è diventato inevitabile.

Dal punto di vista di Mosca, non è più necessario agire diplomaticamente e risolvere il conflitto con l’Occidente attraverso guerre per procura. “Non c’è motivo per non oltrepassare le linee rosse, che sono sempre state lì come rami di ulivo per gettare le basi per futuri sforzi diplomatici”, ha detto Luongo.

Grande cambiamento in Medio Oriente

La Russia ha appena venduto dozzine di aerei da combattimento Sukhoi Su-35 all’Iran in modo che Israele non possa più condurre là bombardamenti a lungo raggio. Con ciò, dice Luongo, Putin ha oltrepassato un’altra implicita linea rossa. Allo stesso tempo, l’Iran sta vendendo droni alla Russia da utilizzare nella lotta contro l’Ucraina.

Luongo crede che Putin abbia dovuto aspettare prima di oltrepassare le linee rosse con gli Stati Uniti fino a quando le loro bugie e doppiezza non sono state smascherate. Altrimenti crollerebbe la fragile coalizione che ha formato contro l’Occidente. “A questo proposito, la Merkel gli ha fatto un favore [a Putin]”.

Resta da vedere come reagiranno gli Stati Uniti all’intesa tra Siria, Turchia e Russia nella regione. Luongo chiede: “Per quanto tempo ancora gli Stati Uniti manterranno le truppe in Siria per rubare petrolio e far rispettare le sanzioni in corso contro il Paese, che la Turchia renderà superflue tra poche settimane?”

Senza il coinvolgimento di Turkiye in Siria, l’obiettivo dei Neoconservatori di strangolare la Russia sulle importazioni di gas in Europa non si realizzerà mai.

Alla domanda su un possibile incontro tra Erdogan e Assad, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato giovedì: “Non normalizzeremo le relazioni con il regime di Assad, né sosteniamo altri paesi che interrompono le loro relazioni con Assad per normalizzare il regime”. I neocon USA/Regno Unito stanno chiaramente intensificando un’operazione di cambio di regime del 2023 contro Putin in Russia ., DICE Luongo: e prevede la ripresa delle operazioni di cambio di regime USA anche in Turchia questo autunno e “l’aggressione israeliana intensificata contro la Siria e l’Iran fino a quando l’aviazione iraniana dell’IRGC non sarà abbastanza forte da difendersi”. Tutti questi possibili sviluppi sono conseguenze della storica decisione di Erdogan di rompere definitivamente con l’Occidente.

Nell’ambito della raffica di attività diplomatiche che circondano la Siria, mercoledì il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed al-Nahyan ha incontrato il presidente siriano Assad a Damasco e ha ribadito il suo sostegno a una soluzione politica del conflitto. Il ricco stato del Golfo si è avvicinato ad Assad.

Il presidente siriano ha visitato il paese l’anno scorso, il suo primo viaggio in un paese arabo dall’inizio della guerra. Questo è stato uno dei segnali più chiari che i leader del Golfo, che originariamente sostenevano una ribellione contro Assad, sono ora pronti ad accogliere nuovamente Damasco nell’ovile arabo.

Frattanto…

Nord Stream: la Russia prevede di riparare i gasdotti

elle ultime settimane di dicembre la Nord Stream AG, partecipata in maggioranza da una società controllata dal Cremlino, ha iniziato a calcolare il costo della riparazione del tubo e del ripristino del flusso di gas, ha riferito una fonte anonima al quotidiano americano.

Una stima per le riparazioni parte da circa $ 500 milioni, ha detto la persona. I consulenti per la Russia stanno anche studiando per quanto tempo i tubi danneggiati possono resistere all’acqua salata. Le indagini sollevano la questione del perché la Russia, qualora avesse fatto saltare in aria i propri oleodotti, avrebbe iniziato le riparazioni costose e tecnicamente complicate.

WirtschaftsWoche riferisce anche sulle riparazioni . Interpellato dalla rivista, il ministero degli Esteri federale ha confermato la pianificazione delle riparazioni da parte di Nord Stream AG: “Nord Stream AG, responsabile di Nord Stream 1, sta attualmente esaminando l’entità del danno e le possibili opzioni di riparazione”.

Si discute di altri due paesi sospetti come menti del sabotaggio: Polonia e Ucraina. Nel 2021, le autorità di regolamentazione dell’energia ucraine hanno inviato una lettera di 13 pagine alla Polonia per impedire la messa in servizio del nuovo gasdotto. “Nord Stream II influenzerà negativamente la sicurezza nazionale dell’Ucraina”, afferma la lettera. La lettera ha anche avvertito delle conseguenze economiche per l’Ucraina poiché le compagnie russe continuano a pagare per inviare gas attraverso i gasdotti ucraini.

Un documento del governo ucraino ottenuto dal New York Times rivela che anche dopo l’invasione della Russia, l’Ucraina prevedeva di ricevere servizi di transito del gas da società russe, tra cui Gazprom e Rosneft di proprietà statale, nella prima metà del 2022 per addebitare le tariffe. Secondo il loro contratto, l’Ucraina riceve una media di 1 miliardo di dollari all’anno in tasse di transito

Polonia ha paragonato il Nord Stream al Patto Hitler-Stalin

Fin dall’inizio, il progetto Nord Stream 2 ha incontrato difficoltà. La Germania e gli altri paesi europei coinvolti nel progetto hanno difeso il progetto, mentre gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro di esso. Oltre all’Ucraina, anche la Polonia ha da anni grossi problemi con entrambi i gasdotti. Poco dopo il sabotaggio di settembre, un politico polacco ha suscitato scalpore quando ha ringraziato gli Stati Uniti per aver distrutto gli oleodotti . Già nel 2006, secondo il New York Times, un alto funzionario polacco ha paragonato i previsti progetti del Nord Stream al patto di non aggressione prima della seconda guerra mondiale tra Hitler e Stalin che divideva la Polonia.

