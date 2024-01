… e l’America in guerra si scoprì de-industrializzata.

… dopo 30 nni che i suoi miliardari hanno delocalizzato lòe industrie avanzate in Cina e India per risparmiare sui salari in USA, derubare della giusta mercede i lavoratori specializzati…

Dopo la vittoria russa: Riarmamento di guerra per l’Occidente?? Si abbandona il woke malthusiano, almeno per il momento? Si sogna (delira) di un grande sforzo produttivo. Ma c’è’ ancora la base umana e tecnologica?? —- Russian war reveals gap in America’s defense industrial base-…

Proprio l”altro giorno il Fondo Monetario ha riconoscito che, invece, l’economia russa + crescita pià di quella dell’Occcidente, prroprio gfrazie allo sforzobellico, che ne ha ravvivato la base industriale

L’invasione russa dell’Ucraina, insieme all’aumento delle tensioni in Medio Oriente e nella regione dell’Indo-Pacifico, ha generato molti dibattiti. Dibattiti sulla stabilità dell’ordine internazionale, sulla coesione della NATO e molti altri. Ma per gli Stati Uniti, un dibattito significativo riguarda la dimensione e l’espandibilità della base industriale della difesa americana. È una discussione che è ormai da tempo scaduta.

L’anno scorso, il sottosegretario alla Difesa Colin Kahl ha testimoniato al Congresso che “Ciò che il conflitto in Ucraina ha dimostrato è che, francamente, la nostra base industriale di difesa non era al livello di cui avevamo bisogno per produrre munizioni”. Ma la sfida con le munizioni è più un sintomo che una causa, in termini economici una sorta di “indicatore anticipatore”.

La carenza di munizioni riflette la realtà di una base produttiva che negli ultimi trent’anni si è ridotta da sedici a cinque stabilimenti di munizioni. Ma questo è semplicemente il riflesso specifico di una preoccupazione generale applicabile ad aerei, navi di superficie, sottomarini, missili e veicoli da combattimento terrestri.

In poche parole, la domanda fondamentale è questa: l’attuale base industriale della difesa americana è abbastanza grande? E se no, cosa dovremmo fare al riguardo?

Torniamo alle origini di un mito duraturo: le enormi dimensioni del “complesso industriale militare” americano.

Quando il presidente Dwight Eisenhower pronunciò il suo discorso di addio nel gennaio 1961, i suoi commenti includevano l’avvertimento: “dobbiamo guardarci dall’acquisizione di un’influenza ingiustificata, ricercata o meno, da parte del complesso militare-industriale”. Sebbene Eisenhower mettesse in guardia anche contro la mancanza di preparazione militare, il suo commento sul “complesso militare-industriale” divenne la frase per cui il discorso viene ricordato. E nonostante siano trascorsi più di sessant’anni, la frase è sopravvissuta anche se il “complesso” in sé no.

Al momento del discorso di Eisenhower, una quindicina di aziende della lista Fortune 100 erano impegnate nello sforzo di difesa. Ma, come gruppo, quei quindici operavano in perdita poiché le aziende e i loro clienti del Pentagono stavano ancora trovando un “prezzo di riferimento” in movimento. L’attività della difesa era cambiata dopo la seconda guerra mondiale, passando da un ambito prevalentemente governativo – ora noto come “sistema dell’arsenale” – al settore commerciale. Significativamente, i primi due segretari della difesa di Eisenhower, Charles Wilson e Neil McElroy, erano ex dirigenti aziendali.

Quando il presidente Ronald Reagan avviò il suo “potenziamento della difesa” nel 1981, la base industriale della difesa aveva registrato un’enorme crescita. Vi erano coinvolte oltre quaranta grandi aziende, quattordici delle quali in grado di progettare e produrre aerei militari ad alte prestazioni. Oggi ce ne sono solo tre.

Dalla fine della Guerra Fredda, la base industriale della difesa americana si è ridotta da quaranta o più aziende a cinque, a causa del cambiamento delle circostanze strategiche e delle priorità del bilancio federale.

I dati di Fortune del 2023 rilevano che nella top 100 ci sono solo tre aziende quotate nel settore aerospaziale e della difesa (A&D): Raytheon Technologies, Boeing e Lockheed Martin. Nella più grande Fortune 500 ce ne sono otto, mentre nella Fortune 1000 ce ne sono sedici.

E perché è successo? Tutto ebbe inizio all’inizio dell’autunno del 1993, quando il segretario alla Difesa Les Aspin invitò un gruppo di quindici leader dell’industria della difesa a una cena al Pentagono. William Perry, l’allora vice segretario di Aspin (e futuro successore), fece una presentazione. Come previsto, la cosa non è piaciuta ai leader del settore. Nell’industria della difesa questo incontro divenne noto come “l’ultima cena”.

Il messaggio di Perry era semplice. Sebbene ci fossero già stati importanti tagli ai programmi di acquisizione della difesa da parte dell’amministrazione del presidente George HW Bush, altri sarebbero arrivati. Con la caduta del muro di Berlino nel novembre 1989 e la riduzione delle tensioni della Guerra Fredda, molti programmi di difesa precedentemente pianificati erano già stati ridotti o cancellati, ma Perry dimostrò che questi tagli precedenti non erano la fine, ma solo l’inizio.