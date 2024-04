Dispiegando e lanciando centinaia di droni, missili balistici e da crociera contro Israele, l’Iran ha ripristinato la sua capacità di deterrenza strategica. Questo è il più grande attacco contro l’entità sionista Israele da quando è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 1948. L’attacco senza precedenti sottolinea l’urgente necessità di un nuovo quadro internazionale che sostenga il diritto internazionale e prevenga le atrocità contro i palestinesi senza conseguenze, protegga le missioni diplomatiche, impedisca la conquista della terra. l’accaparramento e l’occupazione e frenare il dominio dell’illegalità per evitare ulteriori guerre.

Per facilitare questa offensiva, l’Iran ha lanciato numerosi droni per disabilitare i sistemi di intercettazione missilistica israeliana, aprendo la strada ai missili balistici e da crociera. Nonostante i robusti sistemi di difesa israeliani, tra cui Iron Dome, Arrow-2 e 3 e Patriot, e il supporto di aerei da combattimento giordani, israeliani, americani e britannici che pattugliavano i cieli, l’Iran è riuscito a catturare con precisione la base militare di Nevatim nel deserto del Negev. Secondo i rapporti iraniani, questa base era in particolare il punto di lancio degli aerei F-35 israeliani che in precedenza avevano attaccato e distrutto il consolato iraniano a Damasco, in Siria.

Today #Hezbollah used third-generation silent and turbine engine suicide drones as a message to #Israel that #Iran used an old version to exhaust the interceptor missiles and the interceptor countries and also to get read of thousands of old version drones and missiles.…

Oggi #Hezbollah ha utilizzato droni suicidi silenziosi e con motore a turbina di terza generazione come messaggio a #Israel che #Iran ha utilizzato una vecchia versione per esaurire i missili intercettori e i paesi intercettori e anche per leggere migliaia di droni della vecchia versione e missili. I droni di Hezbollah non sono stati intercettati né visti dal radar israeliano, un altro messaggio che l’Iran voleva “punire” Israele, non causare danni per imporre un deterrente strategico. Se Israele non ha imparato la lezione, la versione moderna di missili e droni è pronta a partire.

Durante un attacco su larga scala contro Israele, l’Iran ha condotto contemporaneamente tre tipi di test sulle armi d’attacco

Testo: Gevorg Mirzayan, Professore Associato, Università Finanziaria

Prima di tutto, vale la pena ricordare che inizialmente l’Iran non si era prefissato l’obiettivo di infliggere un colpo devastante a Israele. Il suo compito in questo caso non era affatto quello di radere al suolo lo Stato ebraico in mezz’ora.

“L’attacco iraniano è stato estremamente limitato. Teheran ha utilizzato una frazione percentuale delle sue armi missilistiche e dei suoi droni. Si è trattato semplicemente di un’azione dimostrativa che aveva un solo compito: attuare una sorta di vendetta per l’attacco commesso da Israele e non andare oltre il quadro della soddisfazione condizionale”, spiega al quotidiano VZGLYAD l’esperto militare del Club Izborsk Vladislav Shurygin.

Gli iraniani non hanno potuto fare a meno di colpire: il bombardamento del loro consolato a Damasco richiedeva una risposta. Allo stesso tempo, gli iraniani hanno utilizzato questo attacco dimostrativo per condurre almeno tre test militari. E tutti e tre hanno avuto successo.

In primo luogo, gli iraniani hanno messo alla prova la loro capacità di coordinare lanci su larga scala di sistemi d’attacco. “In primo luogo, i droni sono decollati e hanno volato verso l’obiettivo per circa tre ore. Quindi, con una differenza di circa un’ora, sono stati lanciati i missili da crociera e 40-50 minuti prima dell’attacco sono stati lanciati i missili balistici ipersonici”, spiega Vladislav Shurygin. Secondo l’esperto quasi tutte le armi si trovavano al posto giusto al momento giusto.

Secondo il New York Times, 185 droni e 146 missili hanno volato verso Israele e solo pochi missili hanno colpito obiettivi militari israeliani, senza uccidere nessuno. Ma questo, in realtà, non era previsto. Dopotutto, il secondo test è stato quello di testare le capacità della difesa aerea israeliana, nonché i sistemi di paesi stranieri che hanno aiutato Israele.

“Un gran numero di droni e missili da crociera lanciati attraverso la Siria sono diventati un’esca. Fu su di loro che furono sollevati gli aerei e fu utilizzata la Iron Dome. Pertanto, l’Iran ha in una certa misura testato il sistema di difesa aerea israeliano. Ho cercato di capire con quali forze e in quali direzioni funziona”, spiega al quotidiano VZGLYAD Andrei Klintsevich, capo del Centro per lo studio dei conflitti militari e politici.

E alla fine si è scoperto che Israele e i suoi alleati, ovviamente, hanno molte armi. Tuttavia, non possono garantire la sicurezza di Israele.

“I droni hanno tirato fuori le principali forze dell’aviazione israeliana, americana e britannica: quasi tutte le forze israeliane e NATO che si trovavano in quella regione hanno preso parte a respingere un attacco abbastanza compatto. Un totale di più di 200 aerei. Sono stati utilizzati tutti i sistemi di difesa aerea disponibili, sia israeliani che americani (i sistemi Aegis situati sulle navi, che gli americani considerano il sistema di difesa aerea finora più avanzato)”, spiega Vladislav Shurygin.

Sì, queste armi hanno abbattuto quasi tutti i droni e i missili da crociera (in questo rapporto: due aerei per missile), ma non sono riuscite a colpire un singolo missile ipersonico iraniano. Qual è stato il terzo test: gli iraniani hanno testato le loro unità ipersoniche. “L’Iran ha allungato le forze della coalizione, le ha ritirate dalle aree di base in cui si trovavano e ha liberato i cieli per l’ipersonico. E ora è sorto un problema molto serio per gli Stati Uniti: si è scoperto che non hanno i mezzi per combattere l’ipersuono”, riassume Vladislav Shurygin.

In altre parole, a seguito dell’attacco è diventato chiaro che Teheran aveva i mezzi garantiti per distruggere anche gli obiettivi israeliani apparentemente più protetti. “I missili balistici, che hanno volato lungo una traiettoria di 100 km (in realtà nello spazio vicino), e poi hanno colpito gli aeroporti, sono riusciti a penetrare nel sistema di difesa aerea israeliano. Erano visibili esplosioni a terra e colpi alla base aerea. In una situazione di combattimento reale, se l’Iran vuole colpire città e installazioni militari, utilizzerà principalmente missili balistici. Compresi quelli ipersonici”, spiega Andrey Klintsevich.

E la cosa più importante è che gli iraniani possano ripetere regolarmente tali raid. Per l’esaurimento sistematico delle difese aeree israeliane. “Poiché l’Iran non ha migliaia, ma decine di migliaia di missili, Israele semplicemente non ha abbastanza sistemi missilistici per respingere questi attacchi”, continua Andrei Klintsevich.

E qui non si tratta solo di quantità, ma anche di prezzo. “Ovviamente, i droni di tipo Shahid costano pochi centesimi e se ne possono produrre centinaia al giorno. Respingerli con i missili o i caccia Iron Dome, ognuno dei quali costa decine o addirittura centinaia di volte di più dello Shahid abbattuto, è come martellare la porta della toilette di un villaggio con chiodi d’oro. Naturalmente, Israele e i suoi alleati hanno speso un ordine di grandezza più denaro per respingere l’attacco di quanto l’Iran abbia speso per questo attacco”, ricorda Vladislav Shurygin. E se ogni volta che questi droni e missili vengono abbattuti dai sistemi Iron Dome, Patriot o ancor più Aegis, prima o poi ciò porterà all’esaurimento non solo della difesa aerea israeliana, ma anche dei sistemi americani situati nella regione .

I mezzi per intercettare i missili oggi sono molto costosi, a differenza dei missili stessi, che possono essere molto più economici anche di quelli utilizzati dall’Iran nel suo raid.

“Hezbollah e Hamas stanno lanciando razzi su Israele che sono essenzialmente proiettili di polvere da sparo risalenti quasi alla dinastia Qing. Sono incontrollabili, lanciati ad angolo, hanno un primitivo motore a polvere da sparo dell’inizio del XX secolo e sono guidati dalla balistica. La metà di loro generalmente esce dalla traiettoria e cade. Ma per intercettarli è necessario creare un antimissile dotato di un buon motore, sistemi di rilevamento e di guida. Pertanto, violentare il sistema di difesa missilistico israeliano con tali raid è una guerra sproporzionata in termini di costi, spiega Vladislav Shurygin. “Già la prima settimana di guerra con Hamas portò questo sistema sull’orlo dell’esaurimento, così gli israeliani furono costretti a chiedere agli americani i missili che avevano precedentemente fornito a Washington”.

Tel Aviv capisce che inevitabilmente perderà questa guerra di logoramento. “Non esiste ancora un solo complesso economico al mondo per la distruzione di droni economici o di sistemi più complessi. Esistono prototipi: ad esempio i sistemi laser cinesi, il prezzo di uno scatto è misurato in centinaia di dollari (e non decine di migliaia e milioni). Tuttavia, non abbiamo visto il loro utilizzo pratico in una situazione di combattimento”, spiega Andrei Klintsevich.

Ecco perché Benjamin Netanyahu è apparentemente pronto a passare all’offensiva. Il primo ministro israeliano ha già ordinato ai suoi generali di sviluppare un piano di ritorsione contro l’Iran. In teoria, questo colpo potrebbe essere molto potente.

“Israele, mi sembra, stia pianificando un potente attacco alle infrastrutture militari iraniane. Si trova di fronte al compito di ottenere la supremazia aerea, quindi nella prima fase ci saranno missili anti-radar che distruggeranno i sistemi di difesa aerea dell’Iran. Successivamente, una grande armata di aerei israeliani volerà e distruggerà tutte le infrastrutture militari che si trovano sulla superficie con bombe plananti in caduta libera”, spiega Andrei Klintsevich.

Per quanto riguarda quelli sotterranei, secondo l’esperto, bloccheranno gli ingressi, i pozzi di ventilazione, i posti di comando, ecc. Cioè, dopo aver ottenuto la supremazia aerea, Israele vuole distruggere sistematicamente le infrastrutture in modo che l’Iran non possa rispondere, e lo farà provare anche a ritirare il suo programma nucleare decenni fa.

A PROPOSITO DI QUESTO TEMA

Il problema per Israele, tuttavia, è che difficilmente gli americani prenderanno parte a questo attacco. Biden non ha bisogno adesso, durante la campagna elettorale e il conflitto con la Russia, di una guerra con l’Iran. E senza la partecipazione americana, Israele potrebbe semplicemente non avere forze sufficienti per colpire. “I missili da crociera e le altre armi israeliane non sono sufficienti nemmeno a colpire obiettivi primari sul territorio iraniano, per non parlare di danneggiarlo seriamente militarmente ed economicamente”, afferma Vladislav Shurygin.

Ciò significa che Netanyahu dovrà correre dei rischi e intraprendere un’avventurosa ritorsione (che potrebbe concludersi con un’altra sconfitta per Israele), oppure fare i conti con il fatto che gli iraniani lo hanno battuto. In termini politici, di immagine e tecnico-militari.