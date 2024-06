Cosa ha detto Orban a Berlino

Epoch Times:

Venerdì il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha avuto un colloquio con il cancelliere federale Olaf Scholz a Berlino.

Si è trattato del terzo incontro di Orbán con la leadership tedesca nel giro di cinque giorni. Le intense discussioni servono tra l’altro a preparare la presidenza ungherese del Consiglio dell’UE, che inizierà il 1° luglio. Entrambi i paesi mantengono anche strette relazioni economiche. L’anno scorso il commercio tra Germania e Ungheria ha raggiunto il volume record di oltre 70 miliardi di euro…

Punti chiave dell’incontro con Scholz

Uno dei temi chiave dell’incontro di venerdì pomeriggio è stata la competitività economica dell’UE. Il capo del governo ungherese nel colloquio con Scholz ha sottolineato la necessità di rafforzare la posizione dell’Unione europea nell’economia mondiale.

Orbán ha spiegato che l’obiettivo dell’Ungheria per la presidenza del Consiglio Ue è che l’Europa non si isoli, “non reagisca con paura ai cambiamenti del mondo, ma espanda le relazioni economiche, rafforzi il sistema di relazioni in tutto il mondo e non si isoli”. ”

Tra le priorità della presidenza ungherese del Consiglio Ue figurano, secondo Orbán, anche lo sviluppo demografico e un maggiore sostegno alle famiglie in Europa.

Anche la migrazione è stata un punto centrale dell’agenda. Orbán ha affermato che verranno prese tutte le misure necessarie per garantire che l’Europa mantenga la sua identità di “Europa degli europei”.

Alla domanda se l’Ungheria potesse agire sulle questioni di genere, Orbán ha affermato che la questione di genere, che “sconvolge il tradizionale ordine europeo di crescere i figli e di vivere insieme”, non era direttamente nell’agenda della presidenza ungherese.

Il Partito popolare europeo (PPE), che si posiziona come di destra ma in pratica si sposta spesso a sinistra, si è unito alla sinistra. Orbán ha sottolineato che, anche se c’è uno spostamento a destra nell’UE, questo non ha portato ad un cambio di potere perché il PPE trascina sempre i suoi elettori a sinistra.

Orbán ha descritto la coalizione risultante come una “coalizione di coloro che vogliono continuare a trascinare l’Europa nella guerra e addirittura accelerare il ritmo della guerra”.

La Germania è diventata una società multiculturale in cui i migranti non sono più visti come ospiti ma ricevono rapidamente la cittadinanza dai governi di sinistra.

Appello a Scholz: sindacati e associazioni sociali chiedono investimenti miliardari

“I piani di austerità minacciano la coesione sociale”, ha affermato l’alleanza in un documento pubblicato indirizzato al governo del cancelliere Olaf Scholz (SPD). Per finanziare le loro richieste, le organizzazioni chiedono anche che vengano imposti maggiori oneri fiscali ai ricchi

“Con i minacciati tagli al bilancio federale per il 2025, il governo federale corre il rischio di indebolire lo stato sociale. Il governo federale mette in discussione anche i finanziamenti per le prestazioni sociali, la formazione continua, la politica del mercato del lavoro, la promozione della democrazia, il volontariato, l’immigrazione.” Ciò mette in pericolo anche il lavoro dei club e delle organizzazioni che promuovono l’impegno democratico e la partecipazione sociale nei settori degli affari sociali, della cultura e dello sport”, avvertono le organizzazioni. “Ciò è inaccettabile per le organizzazioni e associazioni firmatarie.” Si tratta dell’AWO, della Croce Rossa tedesca, di Diakonie, del sindacato Verdi, dell’associazione sociale tedesca SoVD, dell’associazione sociale VdK Germania, di Volkssolidarität, della Paritätische Gesamtverband e di Campact.

