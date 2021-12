“Come si fa a passare da un sistema sanitario pubblico ad uno privato senza dirlo ai cittadini?

Pier Luigi Petrucci

“Come si fa politicamente a passare da un sistema sanitario pubblico ad uno privato senza dirlo ai cittadini? Come si fa a chiudere reparti facendo finta di non chiuderli, come sta facendo Zaia in Veneto?

Lo fai un po’ alla volta. Lo fai obbligando i professionisti a pagarsi l’assicurazione da soli, così tagli quella spesa.

Poi non assumi personale dove serve.

Poi non paghi gli straordinari o gli acquisti di prestazione dicendo che li pagherai più avanti.

Intanto i medici si trovano a spendere soldi per assicurazioni, non avere più straordinari pagati e ad essere sempre in meno a fare lo stesso lavoro che copre 24 h tutti i giorni.

Poi dai direttive come in fabbrica, pretendendo una visita ogni dieci minuti quando ne servirebbero almeno venti, in media, per avere il tempo di dire buongiorno e buonasera.

I pazienti sono scontenti perché aspettano, si innervosiscono, aggrediscono i medici che si trovano pagati male o addirittura con ore non pagate, con turni di lavoro impossibili, pazienti nervosi ed aggressivi che fanno causa per mille motivi e la tua azienda non ti copre. E vai di spese legali.

Le liste di attesa si allungano, la gente va nel privato.

La Regione intanto fa convenzioni col privato, aiutandolo. Così i medici si rendono conto che lo stesso lavoro viene loro pagato il doppio da un’altra parte senza fare 10 notti al mese o avere impegnati due weekend su 4.

In tutto questo, i medici sono pure pochi perché un imbuto impedisce ai neolaureati di specializzarsi.

Ad un certo punto, tra pensionamenti e licenziamenti non hai più medici e il reparto non c’è più, come ginecologia a Piove di Sacco o Pediatria a Camposampiero. Pian piano tagli i servizi territoriali, appaltando alle coop per non assumere nuovi infermieri. Dai un disservizio alla popolazione e tanti infermieri neolaureati vanno in Inghilterra o Germania. O vanno nel privato che cresce pian piano al decrescere del pubblico.

Questa è stata la strategia di gestione del Sistema Sanitario Veneto di Luca Zaia. E non sono stati avvenimenti casuali, è un uomo troppo intelligente per accusarlo di incapacità, è stata proprio una sua scelta, condivisa dalla maggioranza in Veneto. Quello di cui non sono sicura, invece, è che i cittadini veneti lo abbiano votato convinti che avrebbe fatto tutto questo”.

MB

L’abolizione tacita del servizio sanitario universale è parte integrante del Grand Reset di Davos. Per i miliardari, i popoli sono ormai superflui: non serve tenerli sani per lavorare, e nemmeno istruiti per farne operai specializzati, tecnici e impiegati adeguato (da qui la DAD ad ogni pretesto). Ormai la produzione di massa va abolita – serve soprattutto a fabbricare oggetti per il benessere delle masse, che inquinano, consumano “il pianeta” e non servono più ai ricchi: che si possono far fabbricare – ne hanno i mezzi – auto per sé fuori serie come oggetti unici, e aerei privati, e yacht, grazie alle stampanti 3D e l’intelligenza artificiale.

Così le privatizzazioni, da ultimo anche dell’acqua potabile: tutto ciò serviva non ai miliardari ma alle “masse”, che invece vanno ridotte demograficamente e nelle loro pretese di consumi opulenti (da qui la stroncatura di turismo, alberghi, ristoranti ee la promozione di proteine alimentari da insetti, meno inquinanti del bestiame).

Il bello è che le masse non si accorgono di essere defraudate con il trucco della falsa pandemia, perché “la TV non lo dice”.