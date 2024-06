Come la UE ti porta via la casa – Rispiegato bene

L’obiettivo è costringere le persone a lasciare le proprie case. Se non puoi permetterti gli aggiornamenti richiesti, sarai costretto a vendere la tua casa. Le società di gestione del risparmio poi li acquisteranno e li trasformeranno in affitti

Bjorn Andreas Bull-Hansen, uno scrittore norvegese, spiega come la “Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici” dell’Unione Europea – lo strumento legislativo che detta gli standard di prestazione energetica per gli edifici all’interno dell’UE – sarà utilizzata per realizzare un massiccio programma di trasferimento di ricchezza.

Nel marzo 2023, il Parlamento europeo ha votato per rivedere questa direttiva come parte del pacchetto “Fit for 55”, che mira a raggiungere una riduzione minima del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Entro il 2050, l’UE intende realizzare un “patrimonio edilizio a emissioni zero e completamente decarbonizzato”. 1 In breve, entro il 2050, vogliono che ogni edificio – commerciale, pubblico e residenziale – nell’UE soddisfi gli standard a emissioni zero. Per raggiungere questo obiettivo, imporranno una serie di nuovi requisiti ai proprietari di case.

Ad esempio, i sistemi di riscaldamento che utilizzano combustibili fossili dovranno essere completamente eliminati entro il 2035,2 se il Parlamento Europeo riuscirà a farlo, e ciò significa che i proprietari di case saranno tenuti a installare nuovi sistemi di riscaldamento “verdi”, presumibilmente elettrici – e pagarlo di tasca propria. Secondo Bull-Hansen i costi per questo nuovo fabbisogno energetico ammontano a circa 100.000 euro per una casa residenziale.

L’obiettivo è davvero che tu non possieda nulla

L’obiettivo, spiega Bull-Hansen, è costringere le persone a lasciare le proprie case. Se non puoi permetterti gli aggiornamenti richiesti, sarai costretto a vendere la tua casa e le società di gestione patrimoniale come BlackRock e Vanguard saranno pronte ad accaparrarsi queste proprietà.

E questo se ti sarà permesso di vendere una casa che non è all’altezza degli standard; il governo potrebbe semplicemente ritenerlo invendibile e sequestrarlo, oppure potresti dover pagare una multa di qualche tipo.

Negli Stati Uniti, BlackRock e Vanguard hanno iniziato seriamente ad acquistare in massa case residenziali all’inizio del 2021, che poi hanno affittato invece di rivendere, erodendo così la proprietà della classe media. Hanno anche aumentato artificialmente i prezzi delle case pagando prezzi superiori a quelli richiesti, spingendo così la proprietà della casa sempre più fuori portata.

Naturalmente, anche il prezzo dell’affitto è salito alle stelle, e gli affittuari dovranno pagare ancora di più dopo questi miglioramenti energetici. Quindi, non solo possedere una casa è qualcosa che molti giovani non possono più raggiungere, ma molti non possono nemmeno permettersi di affittare e sono costretti a vivere con i genitori o con più coinquilini. Alla fine possiamo aspettarci che anche il numero dei senzatetto salga alle stelle.

Come osservato da Bull-Hansen, l’eliminazione della proprietà personale rientra nell’agenda del Great Reset del World Economic Forum (WEF), nell’Agenda 2030 e negli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questi sono solo nomi diversi per lo stesso piano generale.

Il video “8 previsioni per il mondo nel 2030” del WEF, 3 in cui si dichiara allegramente che entro il 2030 “non possederete nulla”, illustra molti degli aspetti di questo piano globale, compreso l’obiettivo di eliminare i diritti di proprietà personale. “Tutti i prodotti diventeranno servizi”, spiega il WEF sul suo sito. 4 Questo è ciò a cui si riferisce il “non possiedi nulla”.

Saranno finiti i giorni in cui compravi qualcosa una volta e puoi usarlo indefinitamente perché lo possiedi. Invece, il nuovo sistema verso cui ci stanno spingendo richiederà di affittare tutto: la casa, i trasporti, i mobili, le pentole e tutto il resto. Probabilmente hai già notato questo brivido.

Ad esempio, prima potevi acquistare un software fornito su disco. Potresti installare e reinstallare quel programma su qualsiasi computer volevi, perché avevi il CD.

Oggi, la maggior parte dei programmi software sono abbonamenti basati su cloud e devi pagare una tariffa mensile o annuale per tutto il tempo in cui li utilizzi. E, anche se la tariffa può essere bassa, una volta sommata per tutta la vita di utilizzo, finirai per pagare molte volte di più di quello che hai pagato quando potevi acquistarlo a titolo definitivo.

La proprietà della casa è sempre stata una strategia di creazione di ricchezza

Come notato da Bull-Hansen, la proprietà della casa definisce la classe media. Ancora più importante, è stato per secoli un modo per costruire e garantire ricchezza generazionale. Eliminando la possibilità per le persone di acquistare la propria casa, si eliminerà di fatto la classe media, lasciando solo i più ricchi e i più poveri.

“Non importa se credi che questo sarà positivo per l’ambiente o meno”, afferma Bull-Hansen. “Si tratta di controllarti. Si tratta di possederti… Stiamo esaminando un trasferimento di ricchezza e non possiamo accettarlo. La proprietà è importante. È un concetto molto, molto essenziale…

Se togli la proprietà, ciò che rimane è il feudalesimo. Qualcuno possiederà le cose di cui hai bisogno, e saranno le cosiddette ‘élite’… Quindi dobbiamo puntare i piedi e rifiutarci di accettarlo.”

La disobbedienza è la nostra unica via d’uscita

OK, quindi cosa facciamo al riguardo? Appoggio l’appello di Bull-Hansen alla disobbedienza pacifica. “Dobbiamo essere disobbedienti adesso”, dice. L’alternativa è accettare la servitù.

E ancora, l’avvento del sistema schiavista non significa semplicemente rimuovere i diritti umani ed eliminare le libertà di cui abbiamo goduto per tutta la vita – anche cose semplici, come avere la libertà di viaggiare dove vuoi, quando vuoi – ma significa anche spogliarci. della nostra ricchezza ed eliminando la possibilità di creare ricchezza in futuro.

Non stanno solo cercando di toglierti la possibilità di possedere una casa e di creare ricchezza generazionale in questo modo. Con una valuta digitale della banca centrale (CBDC), non produrrai interessi sul tuo denaro e le tasse verranno prelevate automaticamente. Avranno anche la capacità di dettare dove e cosa puoi spendere i tuoi soldi e di inserire date di scadenza sui tuoi fondi in modo che tu non possa mai risparmiare per una giornata piovosa.

La cabala globalista dietro tutta questa agenda intende creare una classe di schiavi permanente che non ha diritti, libertà e senza via d’uscita.

Se accetti queste proposte “verdi” – che è ciò che usano per giustificare questo particolare schema di trasferimento di ricchezza – allora stai attivamente scegliendo la povertà e la schiavitù per te, i tuoi figli e tutti i discendenti da allora in poi, perché smantellando questo sistema globale di il controllo sarà inimmaginabilmente difficile una volta che sarà in atto.

Come farai a ribellarti quando il governo può sequestrare i tuoi conti bancari a suo piacimento, chiuderti fuori dai negozi di alimentari, mandarti in un campo di internamento per il controllo delle infettive per “proteggere la salute pubblica” anche se non sei malato, programmare il tuo veicolo elettrico in modo tale da funzionare solo all’interno di un’area specifica designata e punire tutti quelli che conosci allo stesso modo, semplicemente perché ti conoscono?

Tutto questo, e molto altro, sarà possibile una volta che la griglia di sorveglianza e controllo digitale gestita dall’intelligenza artificiale sarà completamente implementata e collegata alla tua identità digitale, a un CBDC programmabile e al sistema di contabilità unificata.

Come notato da Bull-Hansen, ci saranno conseguenze per la disobbedienza e il rifiuto di seguire l’agenda “verde” globalista, ma se accettiamo di pagare il prezzo adesso, e ci rifiutiamo in massa, questa presa del potere globalista fallirà assolutamente. Non possono farlo senza l’obbedienza delle masse.

Chi sta cercando di governare il mondo? I miliardari

Se questo argomento è nuovo per te, forse ti starai chiedendo chi sono questi “globalisti” che stanno cercando di effettuare questo colpo di stato globale. Non farò nomi qui, anche se diventa sempre più facile identificare le persone che fanno parte del club esaminando le loro dichiarazioni e posizioni pubbliche, i loro sforzi imprenditoriali e le loro affiliazioni.

La ragione di ciò è che la maggior parte non tenta nemmeno più di nascondere il proprio coinvolgimento e le organizzazioni create per portare avanti l’agenda stanno diventando sempre più aperte riguardo ai propri obiettivi.

Ad esempio, il 5 giugno 2023, le Nazioni Unite hanno pubblicato un documento in cui esplicitano il proprio impegno a rendere l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’organo centrale di governance globale.

Il seguente estratto è tratto dalla pagina 9 della Bozza Zero del documento “Dichiarazione politica della riunione di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione, preparazione e risposta alla pandemia” redatto prima della riunione dell’Assemblea generale del 20 settembre 2023. 5

Il testo finale 6 di questo documento è stato pubblicato il 1 settembre 2023 e in quella versione tutti i titoli sono stati rimossi, ma l’intento generale di rendere l’OMS un organo di governo de facto per il mondo rimane invariato.

Sebbene il documento si concentri sull’autorità dell’OMS di dettare la prevenzione e la risposta alle pandemie in tutto il mondo, come ho spiegato in diversi articoli precedenti, l’OMS non sarà responsabile solo delle pandemie. Questa è proprio la giustificazione che usano per mettere piede nella porta.

Successivamente, l’OMS passerà all’assistenza sanitaria generale promuovendo l’accettazione di un sistema sanitario universale. Ciò sarà promosso all’insegna del miglioramento della prevenzione, preparazione e risposta alla pandemia, come dettagliato a pagina 11 sotto OP33 nello Zero Draft, 7 e all’articolo 22 nel testo finale. 8

Quindi, attraverso il programma globale One Health , che espande la “salute pubblica” per includere tutto, dall’agricoltura e l’inquinamento ai viaggi e al cambiamento climatico, l’OMS – o qualche sua derivata – assumerà il controllo di tutte le funzioni governative.

Il testo finale della “Dichiarazione politica” delle Nazioni Unite dichiara addirittura che la salute è un indicatore di “sviluppo sostenibile”, collegando così direttamente l’autorità pandemica dell’OMS agli Obiettivi di sviluppo sostenibile e all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Regna l’illegalità

A rendere le cose ancora più drammatiche per le persone del mondo è il fatto che i governi e le organizzazioni globali coinvolte in questa presa di potere stanno sempre più violando regole, linee guida, leggi e trattati che in precedenza assicuravano almeno una parvenza di democrazia e stato di diritto.

Uno degli ultimi esempi di ciò è l’approvazione da parte del presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) della Dichiarazione sulla prevenzione della pandemia (il documento discusso sopra) senza il voto dell’intera assemblea e nonostante le obiezioni di 11 Stati membri (Bielorussia, Bolivia, Cuba, Democratica Popolare di Corea, Eritrea, Repubblica Islamica dell’Iran, Nicaragua, Federazione Russa, Repubblica Araba di Siria, Venezuela e Zimbabwe).

Secondo Francis Boyle, JD, Ph.D., esperto di armi biologiche e professore di diritto internazionale presso l’Università dell’Illinois che ha redatto la legge antiterrorismo sulle armi biologiche del 1989, le obiezioni di 11 nazioni dovrebbero “impedire che questa dichiarazione venga adottata da consenso e quindi probabilmente diventando parte del diritto internazionale consuetudinario, che è ciò che intendono coloro che stanno dietro la dichiarazione.”

“Non sono riusciti a farla approvare dall’UNGA come risoluzione di consenso a causa degli 11 stati contrari”, ha detto Boyle a The Defender. 9 “Stanno cercando di distorcere la cosa e di travisarla facendo approvare la dichiarazione dal presidente dell’UNGA – non dall’UNGA.”

La dichiarazione delle Nazioni Unite chiede vaccinazioni universali e altro ancora

Il fatto che il presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite stia creando scappatoie dove non ce ne sono è particolarmente inquietante alla luce del fatto che la dichiarazione rende permanente la presa di potere del COVID-19 e chiede la vaccinazione universale, una maggiore sorveglianza, passaporti vaccinali, censura dei social media, e un “approccio integrato One Health”, che ho appena spiegato è il modo principale con cui l’OMS finirà per governare tutti gli aspetti della vita umana.

Quindi, possiamo vedere che anche quando i paesi non sono d’accordo e si oppongono, la leadership delle Nazioni Unite semplicemente aggira le regole e segue comunque il piano Deep State, e questo è esattamente il tipo di comportamento che possiamo aspettarci da un “Governo Mondiale Unico”. Avranno regole per se stessi, che ignoreranno opportunamente quando gli fa comodo, e regole fisse con dure sanzioni per il resto della plebe. Come riportato da The Defender, 20 settembre 2023: 10

“I critici hanno definito la dichiarazione, che mira a creare un’autorità pandemica globale con il potere di imporre blocchi, vaccinazioni universali e censura, “disinformazione”, “ipocrisia” e “sconvolgente”. L’approvazione è arrivata nell’ambito di una riunione ad alto livello sul PPPR [Prevenzione, preparazione e risposta alla pandemia]…

In una dichiarazione, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato: “Se il COVID-19 non ci ha insegnato nient’altro, è che quando la salute è a rischio, tutto è a rischio”. Ha collegato il PPPR agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, affermando che i leader mondiali dovrebbero “dimostrare di aver imparato le dolorose lezioni della pandemia”…

Scrivendo per il Brownstone Institute, il dottor David Bell, medico della sanità pubblica, consulente biotecnologico ed ex direttore di Global Health Technologies presso l’Intellectual Ventures Global Good Fund, ha affermato che “lo scopo principale” della dichiarazione “è sostenere” il “trattato sulla pandemia” ‘ e gli emendamenti al RSI attualmente in fase di negoziazione da parte degli Stati membri dell’OMS.

Bell ha affermato che è in atto una “procedura del silenzio”, “il che significa che gli Stati che non risponderanno saranno considerati sostenitori del testo”. Ha affermato che il testo è “chiaramente contraddittorio, a volte fallace e spesso del tutto privo di significato” e intende centralizzare il potere dell’OMS.

Bell ha dichiarato al The Defender: “La dichiarazione non è stata scritta con intenti seri, ma è essenzialmente una vuota retorica che promuove una continua centralizzazione del controllo che l’ONU e l’OMS stanno apertamente cercando, a scapito della democrazia, dei diritti umani e dell’uguaglianza”.

Francis Boyle … ha concordato … ‘Questa è una stampa a tutta corte per fare in modo che l’intera Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e le sue organizzazioni affiliate, sostengano e sostengano la loro proposta di stato di polizia medico e scientifico totalitario mondiale dell’OMS globalista ,’ Egli ha detto.”

Perché il Deep State rivela i suoi piani?

Negli ultimi anni, negli ultimi tre in particolare, la mafia globale del Deep State è diventata sempre più aperta riguardo ai suoi piani. Detto questo, anche decenni fa, il piano per un “Nuovo Ordine Mondiale”, un “Governo Mondiale Unico”, era sotto gli occhi di chiunque. Ne hanno discusso in white paper e rapporti pubblicati, ne hanno accennato nei film e nell’intrattenimento, lo hanno divulgato in esercizi pratici.

Perché rivelano sempre il loro piano? Non sarebbe più sensato mantenerlo segreto in modo che la gente non sappia cosa sta succedendo e quindi non combatta?

A quanto pare, c’è un metodo per spiegare questa apparente follia, e il video qui sopra, “Rivelare il metodo: simbolismo esoterico come controllo mentale”, lo spiega. In sintesi, l’agenda di un sistema di governance globale utilizza il controllo mentale di massa per condizionare le persone alla perdita del potere personale promuovendo e abituandoci a tre tipi di perdita:

Perdita di memoria (amnesia) Perdita di volontà o iniziativa (abulia) Perdita di interesse per ciò che è vitale per la propria salute e il proprio benessere (apatia)

Queste tre condizioni psicologiche sono necessarie affinché la cabala globale possa implementare con successo un governo globale. I metodi di controllo mentale utilizzati dalla cabala per promuovere queste condizioni includono la sovversione del simbolismo e degli archetipi sacri.

Con l’uso di simboli occulti ed esoterici, fanno appello agli istinti inferiori dell’umanità, agli appetiti animaleschi, agli impulsi compulsivi e alle “pulsioni disarmoniche che sono in conflitto con la natura cosciente superiore di un individuo”. L’obiettivo è arrestare lo sviluppo spirituale degli individui e soffocare l’evoluzione dello spirito all’interno della società.

Mettere il proprio “marchio” su tutto ciò che fanno può anche essere un aspetto guidato dall’ego della megalomania della cabala. Proclama il loro dominio gli uni sugli altri e, inconsciamente, sulle masse, deridendo allo stesso tempo coloro che considerano inferiori.

Un aspetto particolarmente interessante dell’uso del simbolismo da parte della cabala è che il simbolo tipicamente significa l’esatto opposto della visione prevalente del suo significato. Ad esempio, si ritiene comunemente che il simbolo della falce e del martello, presente sulla bandiera dell’ex Unione Sovietica, rappresenti gli strumenti della classe operaia: l’industria e l’agricoltura. L’idea è quella di una “utopia della classe operaia”.

Il significato occulto, tuttavia, che precede l’Unione Sovietica, è quello di Saturno, un demiurgo che usò una falce per recidere l’unità della terra e del cielo. Avendo separato la terra dal divino, Saturno divenne l’architetto del mondo materiale. In emulazione di Saturno, la cabala è anche impegnata nelle questioni del mondo materiale: possederlo, modellarlo, controllarlo.

Il martello, nel frattempo, rappresenta l’obliterazione della materia: “L’atto finale di distruzione caotica per inaugurare il loro nuovo ordine”. È lo strumento che frantuma gli ultimi resti della volontà divina nell’umanità “in un processo in cui l’uomo si trasforma e discende ulteriormente in un mondo post-umano”.

La falce e il martello, quindi, visti da una prospettiva occulta, denotano il governo tirannico di una classe d’élite intenta a separare l’umanità dal divino e, in definitiva, a distruggerla. Il suo significato occulto è quello di una distopia divisa – l’opposto di un’utopia unificata.

Consiglio la visione del video, che entra molto più nel dettaglio di questo breve riassunto. Se non altro è uno spunto di riflessione.