Chi sono gli ebrei dietro i vax mRNA?

L’individuo non rappresenta necessariamente il branco, ma quando l’individuo raggiunge fama o notorietà, lui o lei viene immediatamente associato nel bene e nel male da amici e nemici al paese o alla fede in cui è nato o è nato. Ciò è particolarmente vero nel caso degli ebrei, che, dopo tutto, rappresentano una percentuale minuscola della popolazione mondiale. Tuttavia, è sorprendente quanti individui affermati ci siano stati, in qualsiasi numero di campi, i cui dettagli biografici, come pubblicati da Wikipedia, includono la menzione del fatto che lui o lei è nato in una famiglia ebrea. Ci sono molti meno riferimenti a qualcuno che è nato musulmano, indù, buddista, episcopale, cattolico, protestante, anglicano, mormone, ecc., sebbene, data la loro influenza politica, ci siano sempre più riferimenti agli evangelici.Tornando a parlare degli ebrei, non si può ignorare la loro presenza in prima linea tra le aziende leader nella corsa alla scoperta di un vaccino che prevenga il coronavirus .Il veterinario e biotecnologo greco Albert Bourla è a capo della Pfizer, mentre il direttore sanitario della Moderna , il dott. Tal Zaks, è un israeliano che ha conseguito il dottorato presso l’Università Ben-Gurion del Negev e rilascia interviste in ebraico ai media israeliani.

Entrambi gli uomini sono stati piuttosto riservati sulla loro vita privata. Per gli israeliani, è sufficiente sapere che Zaks, nonostante le varie posizioni elevate che ricopre in America, è uno di noi, ma in Grecia, in particolare a Salonicco, dove Bourla e sua moglie sono nati e cresciuti, ci sono reazioni contrastanti. Da un lato, i greci sono orgogliosi che uno di loro sia in cima al totem pole di un’azienda che aiuterà a salvare il mondo dal COVID-19. Dall’altro, ci sono già state vili accuse antisemite contro Bourla e gli ebrei in generale, accuse simili ai commenti negativi fatti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui cinesi.Bourla proviene da una famiglia sefardita di gioiellieri e promotori immobiliari fuggiti dalla Spagna e che vive in Grecia da oltre cinque secoli. I membri della sua famiglia erano tra i pochi sopravvissuti della fiorente comunità ebraica di Salonicco, che fu quasi completamente distrutta dai nazisti. Lasciò la Grecia quando aveva 34 anni per intraprendere una carriera nel settore farmaceutico e si unì alla Pfizer nel 1993. Ha rappresentato l’azienda in varie divisioni in diversi paesi, facendosi strada fino alla vetta. Sebbene viva in America da diversi anni, continua a mantenere una casa in Grecia.Nell’aprile 2019, Bourla è stato nominato il più “preminente leader greco” dell’industria farmaceutica mondiale dall’ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia, Geoffrey R. Pyatt, alla cerimonia di premiazione del Prix Galien Greece Awards. Per quanto riguarda gli insulti diffamatori antisemiti apparsi su alcuni media greci, questi sono stati pubblicamente condannati dal Central Board of Jewish Communities of Greece.