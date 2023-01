Brasilia: replica dell’Impostura anti-Trump

A favore di Lula: così si prende i pieni poteri

(Rossella Fidanza)

Lula in diretta parla di “barbarie da fanatici fascisti”

Gli USA parlano di attacco alla democrazia, la UE si accoda… Lula dice che l’attacco è stato fomentato da diversi discorsi di Bolsonaro… Che deja vu.

Non manca nemmeno lo Sciamano

Perché Lula:

“In Brasile è la netta posizione assunta dal presidente Lula, che ha deciso di vincolare gli aiuti di Stato per i poveri soltanto a quelle famiglie i cui componenti hanno scelto di sottoporsi all’inoculazione. […] gli aiuti andranno soltanto a famiglie che rispettano determinati requisiti, tra i quali aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie. […] Lula ha già annunciato, infatti, che il “monitoraggio della salute” sarà un passaggio chiave per rilasciare gli aiuti di Stato alle famiglie. Un’espressione sotto la quale sarà compreso anche il vaccino anti-Covid. Niente punturina, insomma, niente soldi, anche se in situazioni di estrema povertà

(Il Paragone)

28 novembre 2022

Di Lucas Ribeiro

Il possibile governo di Lula da Silva – nel caso in cui le irregolarità nel passato processo elettorale fossero legittimate – ha iniziato a definire i suoi nomi principali nella squadra di transizione.

Da segnalare due nomination internazionali, ovvero Pedro Abramovay e Mônica Valente. Il primo, che rappresenta le forze globaliste e la politica progressista radicale; e il secondo, identificato con i valori del Forum di San Paolo, comunismo e socialismo.

Pedro Abramovay è un avvocato laureato alla USP e PhD in Scienze Politiche alla UERJ. È legato da tempo al Partito dei Lavoratori (PT). Era un consigliere dell’ex sindaco del PT Marta Suplicy. Abramovay è stato anche consigliere speciale del ministro della Giustizia Márcio Thomaz Bastos durante il governo di Lula da Silva.

Dopo gli immensi servizi resi al Partito dei Lavoratori, e ben allineato con le agende globaliste, nel 2013 è diventato il direttore per l’America Latina e i Caraibi di The Open Society, di George Soros , una ONG che incanala e dirige tutti i globalisti e agende di estrema sinistra attraverso le società civili nei paesi di tutto il mondo e interferendo in modo decisivo nelle politiche statali delle nazioni.

Tra le agende promosse dalla Open Society ci sono l’ambientalismo progressista e allarmista e le agende dell’identità radicale.

Uno dei principali alleati di Open Society in campo ambientale è l’APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) guidato dalla deputata Sônia Guajajara.

Lei è del PSOL, che è un partito ideologicamente equivalente a Podemos in Spagna, con un orientamento ultraprogressista e di estrema sinistra. Altri programmi promossi dall’organizzazione sono l’ideologia di genere e il femminismo radicale.

Direttore esecutivo

Open Society-America Latina e Caraibi Posizione Rio de Janeiro

Pedro Abramovay è direttore esecutivo di Open Society–America Latina e Caraibi, e direttore degli uffici di Bogotà, Città del Messico e Rio de Janeiro.

In precedenza, Abramovay ha ricoperto una serie di incarichi chiave all’interno del ministero della Giustizia brasiliano: è stato consigliere speciale del ministro della Giustizia dal 2004 al 2006, segretario del ministero per gli affari legislativi dal 2007 al 2010 e segretario della giustizia dal 2010 al 2011.

Sotto il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Abramovay ha contribuito a redigere importanti atti legislativi e ha condotto una campagna che ha portato alla rimozione dalla circolazione di circa mezzo milione di armi. Ha lavorato alla riforma del sistema penitenziario brasiliano e ha creato un processo di redazione guidato da un blog per la legislazione sulla libertà di Internet. Abramovay è stato anche direttore della campagna per Avaaz, conducendo campagne contro la corruzione e per la promozione dei diritti umani in America Latina, ed è stato professore alla Fundação Getulio Vargas School of Law di Rio de Janeiro.

Chiaro, no?