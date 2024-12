Lo so, vi aspettate un articolo su le Kul golpista ormai aperto in Francia, che si mantiene al potere mentre i “suoi” governi cadono uno dopo l’alltro. Ma ora mi sembra più urgente segnalare le operazioni terminali del golpista Biden & Global Company talmudica che lo gestisce:

di Tyler Durden

Giovedì 05 Dicembre 2024

Si diceva che l’amministrazione Biden abbia fatto pressioni dietro le quinte su Zelensky dell’Ucraina affinché abbassasse l’età della coscrizione a 18 anni dagli attuali 25. Ma ora la Casa Bianca sta diventando molto più diretta e aperta .

A meno di 50 giorni dalla fine dell’incarico di Biden, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto a Kiev di prendere “decisioni diffnto degli sforzi di mobilitazione per combattere i russi. Sta sollecitando che i giovani siano costretti a combattere.

“Riteniamo, e molti di noi lo pensano, che sia necessario coinvolgere i più giovani nella lotta”, ha affermato Blinken in una conferenza stampa della NATO mercoledì. “Al momento, i ragazzi tra i 18 e i 25 anni non sono in lotta”, ha spiegato.

Ha sottolineato che la manodopera è fondamentale “perché anche con i soldi, anche con le munizioni, ci devono essere persone in prima linea”. La Casa Bianca di Biden ha inviato alle forze ucraine quante più armi possibili, visto il poco tempo rimasto nell’amministrazione democratica.

Blinken ha inoltre sottolineato che la NATO sta cercando di garantire che ogni soldato mobilitato dall’Ucraina abbia “l’addestramento e l’equipaggiamento necessari per difendere efficacemente il Paese”.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla Reuters, il principale diplomatico statunitense ha affermato che spetta “alle autorità ucraine decidere come coinvolgere al meglio i giovani nella lotta”.

Lo stesso giorno, il Segretario generale della NATO Mark Rutte ha ribadito la posizione degli Stati Uniti in una conferenza stampa: “Probabilmente abbiamo bisogno di più persone da mandare in prima linea”, ha affermato senza specificare le fasce d’età.

Mentre l’amministrazione uscente di Biden chiede al Congresso di approvare presto altri miliardi per l’Ucraina, questa politica di modifica dell’età di leva potrebbe fungere da contropartita richiesta a Kiev da Washington, per continuare a far fluire i miliardi in armi e aiuti.

La scorsa primavera, durante una delle sue numerose visite in Ucraina, il senatore falco Lindsey Graham ha espresso shock nell’apprendere che gli uomini sui vent’anni in Ucraina non possono essere arruolati . “Spero che coloro che hanno diritto a prestare servizio nell’esercito ucraino si arruolino. Non riesco a credere che [l’età per la leva obbligatoria] inizi a 27 anni”, ha detto all’epoca. “Stai lottando per la tua vita, quindi dovresti prestare servizio, non a 25 o 27 anni”.

Quando, subito dopo questa dichiarazione, il presidente Volodymyr Zelensky firmò un disegno di legge per abbassare l’età di mobilitazione per il servizio di combattimento da 27 a 25 anni, la pressione si alleggerì per il momento.

Ma ora la pressione sta di nuovo aumentando. Se Zelensky premesse il grilletto, sarebbe estremamente impopolare tra gli ucraini e potrebbe causare dissenso interno e proteste di massa, anche mentre la guerra infuria a est.