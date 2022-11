Biden: “Se vincono i repubblicani mi mettono sotto impeachment”

“Mi è già stato detto che se riconquisteranno la Camera e il Senato, mi metteranno sotto accusa”, ha detto Biden giovedì a una folla a San Diego. “Non so per cosa diavolo mi metteranno sotto accusa”. 😳

I repubblicani stanno pianificando una serie di indagini se prenderanno il controllo del Congresso, comprese le indagini sugli affari di Biden, gli affari di suo figlio Hunter in Ucraina, l’incapacità del presidente di far rispettare le leggi sull’immigrazione, il ritiro fallito dell’amministrazione dall’Afghanistan e la sua estensione di una moratoria sugli sgomberi residenziali.

Molti hanno chiesto l’impeachment di Biden da quando è entrato in carica nel 2021, inclusa la rappresentante Marjorie Taylor Greene, che in una recente e-mail di raccolta fondi ha scritto: “Joe Biden è colpevole di aver commesso alti crimini e reati minori. Ed è tempo per il Congresso di incriminare e rimuovere Biden dall’incarico.”

Greene ha introdotto cinque articoli di impeachment contro Biden. Secondo il New York Times, i repubblicani della Ten House hanno introdotto o sponsorizzato 21 articoli di impeachment contro Biden e i suoi alti funzionari.

https://www.newsmax.com/newsfront/republicans-midterms-biden/2022/11/04/id/1094943/

I numeri dei sondaggi per i repubblicani sembrano molto buoni. Il Great Old Party (GOP) potrebbe ottenere la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato. […]

Cosa significherebbe per la politica una maggioranza repubblicana in entrambe le camere? Cosa significherebbe per l’Europa e per la crisi energetica o la guerra della Russia in Ucraina?

Nel caso di una maggioranza per i repubblicani, quello su cui si può sicuramente contare a livello nazionale è una chiusura del governo, come spiega la rivista Internet Salon . In molte gare per la Camera dei rappresentanti e il Senato, i repubblicani hanno proposto i candidati preferiti di Donald Trump. Molti di loro credono che ci sia stata una frode nelle ultime elezioni presidenziali americane e, secondo Salon, sono in cerca di vendetta. La rappresentante della Camera Maryjorie Taylor Greene è la sua sostenitrice più importante.

Secondo Salon, un obiettivo centrale di molti membri di questo movimento è agire contro politici democratici come Kamala Harris, Joe Biden, Anthony Blinken, Hunter Biden, ma anche contro il procuratore generale e il capo della sicurezza interna e cercare di avviare le indagini. Kevin McCarthy, potenziale oratore repubblicano alla Camera dei rappresentanti, secondo Salon, sta cercando di disinnescare il fervore dell’indagine, ma come ha spiegato più o meno Greene al giornalista del New York Times Robert Draper, o farà quello che lei vuole, o lo farà si precipiterà contro di lui la base arrabbiata del GOP.

Ha presentato un’udienza di impeachment contro Biden il giorno dopo il suo insediamento. In effetti, ne ha già presentate cinque. Draper aveva scritto un libro in ottobre sul 6 gennaio 2021, l’assalto al Campidoglio e l’ascesa di Greene.

McCarthy ha anche sollevato un cambiamento nella politica degli Stati Uniti in Ucraina . Alcuni repubblicani intendono negare ulteriori aiuti militari all’Ucraina. McCarthy ha dichiarato il 18 ottobre, secondo l’agenzia di stampa AP , che non ci sarebbe alcun assegno in bianco per l’Ucraina sugli aiuti militari se i repubblicani avessero vinto le elezioni di medio termine: “Penso che le persone saranno in recessione e non gliene frega niente assegno in Ucraina. Non lo farai. Non è un assegno in bianco gratuito.

Le reazioni all’interno del GOP non si sono fatte attendere. Secondo il Financial Times , Mitch McConnell, un decisore repubblicano chiave e futuro presidente del Senato se i repubblicani dovessero ottenere la maggioranza, ha messo direttamente fine ai piani di McCarthy e ha chiesto maggiori aiuti militari all’Ucraina . McConnell ha promesso che con la maggioranza dei repubblicani al Senato, gli aiuti militari all’Ucraina sarebbero aumentati e l’ex vicepresidente Mike Pence ha anche avvertito il suo partito che non ci deve essere fine agli aiuti militari all’Ucraina.

È sorto anche un dibattito tra i democratici su come affrontare gli aiuti all’Ucraina. I singoli membri del partito hanno scritto una lettera aperta al presidente Biden per convincerlo di un cambiamento strategico nella politica ucraina. Il giorno dopo, i politici ritirarono la loro lettera.

In un’intervista con il dpa, lo scienziato Gregory Magarian della Washinton University di St. Louis vede una doppia strategia nell’approccio di McCarthy: “Da un lato, McCarthy sta cercando di rivolgersi ad alcuni dei sostenitori di Trump e, dall’altro, di usare il minaccia di considerare gli aiuti militari come un mezzo di pressione, per ottenere di più di ciò che vuole su altre questioni politiche. Se i repubblicani vincono la Camera dei rappresentanti, può dire, va bene, se Biden non ci dà ciò che vogliamo su XYZ, allora riconsidereremo la nostra disponibilità a sostenere gli aiuti all’Ucraina”. Secondo Salon, la minaccia di Kevin McCarthy è fermare gli aiuti all’Ucraina non è proprio un prodotto della filosofia “America First” di Trump. È isolazionismo del GOP

Inoltre, secondo Salon, uno dei primi atti della maggioranza del GOP al Senato e alla Camera dei Rappresentanti sarà quello di estendere i tagli alle tasse di Donald Trump e offrire di più alle aziende. Joe Biden porrà il veto a qualsiasi tentativo e ciò ripristinerà la politica di blocco che esisteva anche durante il mandato di Donald Trump. Si può quindi presumere che i repubblicani mireranno a copiare le politiche dei democratici durante l’amministrazione Trump.

È probabile che la sicurezza sociale e Medicare siano di nuovo un argomento controverso . Molti repubblicani hanno interesse a sbarazzarsi di Medicare e della previdenza sociale e McCarthy ha confermato che il piano esiste, secondo Salon. Resta da vedere come un tale progetto sarà accolto dagli elettori nel paese. In tutte le linee di partito, ci sono americani che beneficiano dell’assicurazione e del Medicare. Sebbene Donald Trump abbia sottolineato di voler proteggere la sicurezza sociale, è discutibile se si sarebbe davvero opposto ai suoi sostenitori in caso di dubbio.

È stato anche accennato da molti candidati repubblicani al Senato e alla Camera dei rappresentanti che il tetto del debito del governo sarebbe stato bloccato in caso di vittoria. Secondo Salon, l’editorialista del Washington Post Catherine Rampell ha recentemente approfondito le probabili conseguenze di giocare al default del governo nelle attuali condizioni economiche.

Una tale mossa potrebbe non solo distruggere l’affidabilità creditizia del Tesoro degli Stati Uniti, ma anche “far esplodere accidentalmente ogni altro mercato finanziario del mondo”, secondo Rampell. Una tale mossa repubblicana sarebbe una mossa drastica data lo stato dell’economia mondiale. Secondo Rampell, questo fa parte di una strategia che entrambi i principali partiti negli Stati Uniti hanno perseguito negli ultimi anni. Siluri la capacità della concorrenza di agire.

Soprattutto, per l’Europa, una maggioranza repubblicana al Senato e alla Camera dei Deputati potrebbe significare maggiore autosufficienza, sia sulla politica estera che sulle questioni energetiche. Repubblicani e Democratici dedicheranno quindi meno tempo e meno importanza all’Europa. L’attenzione si concentrerà quindi su questioni più interne.

L’allarme di Ronald Barazon, economista tedesco di DWN:

“La politica monetaria statunitense sta rovinando l’economia mondiale”

L’innalzamento del tasso guida fino al 4 per cento da parte della politica monetaria statunitense rappresenta un colpo fatale per l’economia americana e, inoltre, per l’intera economia mondiale. Il provvedimento era fondamentalmente superfluo, ma in ogni caso è arrivato nel momento peggiore possibile. Ora le altre banche centrali, non ultima la BCE a Francoforte, sono costrette a seguire l’esempio per rallentare l’attrazione di capitali verso gli attraenti tassi di interesse del dollaro. Questo è catastrofico, soprattutto per l’Europa, dove l’economia si sta indebolendo e viene ulteriormente rallentata da tassi di interesse più elevati. Inoltre, la maggior parte degli stati finora è stata a malapena in grado di colmare le proprie lacune di bilancio con obbligazioni a tasso zero. Ora altri miliardi sono dovuti per interessi. Se oggi la Federal Reserve Board della banca centrale statunitense scatena il caos, non bisogna dimenticarlo che la BCE ha operato per anni una produzione di moneta storicamente unica, che ha contribuito in modo significativo all’inflazione attuale. La politica monetaria è un mestiere pericoloso.

L’imbarazzante paura dei commenti futuri del politico monetario

I politici valutari amano comportarsi come dei nell’Olimpo, molto lontani dagli umili fanti. Tuttavia, quanto i presunti dei soffrano per le debolezze umane potrebbe essere visto mercoledì della scorsa settimana. Poi Jay Powell, presidente della Fed, è andato davanti alla stampa e si è lamentato del suo destino con il tono lamentoso di un ex studente famoso che inaspettatamente deve ripetere un voto. È stato costretto a impostare questo ulteriore battito di tamburi della politica dei tassi di interesse. Teme che altrimenti potrebbe essere successivamente accusato di non aver fatto abbastanza per combattere l’inflazione. Il timore del Presidente di commenti dei posteri non è un criterio accettabile. Da marzo ha alzato il tasso di riferimento da 0,25 a 3,

La politica monetaria non è un mestiere che si può imparare nei corsi

La politica monetaria non si svolge nell’Olimpo, ma sulla terra e la banca centrale dovrebbe convivere con il mercato. Alan Greenspan, che ha guidato la Fed come parte del mercato dal 1987 al 2006, è ricordato con nostalgia. A Greenspan, la politica monetaria non era un mestiere ma un’arte. L’andamento delle borse e delle società può essere influenzato dall’aumento e dall’abbassamento del tasso di interesse, nonché da incrementi e diminuzioni della liquidità disponibile. Non è certo che la Fed, con il suo FOMC, annuncerà una decisione sui tassi una volta al mese. Gli adeguamenti possono essere effettuati anche su base giornaliera oa intervalli lunghi, a seconda dell’evoluzione dell’economia.

La tesi che gli alti tassi di interesse combattono l’inflazione è diventata un’ideologia

Non solo Powell è vittima della sua ricerca di voti altissimi, ma è anche vittima dell’inevitabile tesi secondo cui gli alti tassi di interesse sono una cura miracolosa per l’inflazione. Questa tesi è diventata una specie di credo che non deve essere messo in dubbio. È facile calcolare che il 4 per cento non può compensare un’inflazione del 10 per cento. Per vedere effettivamente i risultati, i tassi di interesse dovrebbero essere molto più alti. Ciò rovinerebbe completamente l’economia e, distruggendo la domanda, costringerebbe i fornitori ad abbassare i prezzi. In queste condizioni, l’ipotesi che i tassi di interesse possano schiacciare l’inflazione potrebbe anche essere corretta. Tuttavia, la storia insegna che anche in una crisi i prezzi non scendono necessariamente, perché le restanti società stanno ancora cercando di sopravvivere con prezzi più alti. Ma a parte questo: perché la rovina dell’economia può avere un senso?

L’inflazione è un fenomeno che combatte se stesso. Consumatori e investitori frenano e i fornitori devono ridurre i prezzi. Gli aumenti dei tassi di interesse forniscono un ulteriore aumento del prezzo di cui puoi fare a meno.

È difficile far fronte a un improvviso aumento dei tassi sui prestiti

A seguito dell’aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale, i prestiti e con essi tutte le opzioni di finanziamento stanno diventando più costosi. Ciò riguarda tutte le famiglie private, tutte le aziende e tutti gli stati che sono finanziati con debiti. Queste innumerevoli vittime hanno lavorato con denaro a buon mercato negli ultimi dieci anni e sono state improvvisamente confrontate con oneri notevolmente più elevati a causa del rapido aumento dei tassi di interesse. Negli ultimi mesi hai dovuto affrontare un doloroso processo di adattamento che non è ancora completo. L’ordine del giorno sarebbe quindi quello di passare dal galoppo dei tassi di interesse a un ritmo più lento come un trotto o una passeggiata e consentire ai debitori una fase di recupero. Numerosi fallimenti sono ora minacciati.

L’economia globale sta affrontando un gigantesco aumento degli investimenti. Gli alti tassi di interesse fungono da freno.

Per di più. L’economia mondiale e quindi anche USA ed Europa stanno entrando in una nuova fase. La ricerca aggressiva della Cina per il dominio del mondo richiede un riorientamento della globalizzazione. Le numerose aziende che negli ultimi decenni hanno allestito impianti di produzione in Cina dovranno creare altre sedi. Ciò non è solo necessario in vista dell’aggressione cinese, ma anche il forte aumento del costo del lavoro in Cina sta riducendo continuamente l’attrattiva del Paese come sito produttivo.

Allo stesso tempo, devono essere effettuati ingenti investimenti per far fronte alle conseguenze del cambiamento climatico. Infine, ma non meno importante, vanno presi in considerazione la digitalizzazione e l’aumento della mobilità elettrica, entrambi fattori che stanno facendo esplodere il consumo di elettricità e quindi la domanda di centrali elettriche. Questa diversificata riorganizzazione può essere gestita solo con investimenti miliardari e gli alti tassi di interesse sui prestiti sono tutt’altro che utili. Anche un governatore della banca centrale americana dovrebbe pensarci.

Leggere anche Donald Barazon, il massimo commentatore economico di DWN:

Più alti sono i tassi di interesse, maggiore è il rischio di un crollo del mercato azionario

Un presidente della Fed dovrebbe anche prestare attenzione agli acquirenti di azioni e immobili. Durante gli anni di tassi di interesse zero e negativi, le obbligazioni sono state evitate e l’attenzione si è concentrata sull’acquisto di azioni e immobili. Di conseguenza, corsi e prezzi sono aumentati vertiginosamente. Se i tassi di interesse obbligazionari ora salgono, devono essere osservate nuove relazioni. Le obbligazioni più importanti del mondo sono i titoli di stato statunitensi a dieci anni. Prima della correzione dei tassi di interesse da parte della Fed, questi avevano mostrato un rendimento del 4% e ora dovrebbero salire a 5 e oltre. Questi tassi ora rappresentano un’alternativa ai dividendi delle società per azioni e al reddito da locazione degli immobili. E ora il mercato è su un terreno traballante.

Il rendimento medio da dividendo delle azioni è del 2,5%, con pagatori generosi dietro questa media e società che danno ai loro comproprietari solo una piccola parte dei profitti. Maggiore è il rendimento delle obbligazioni, maggiore è il rischio che gli azionisti passino alle obbligazioni e provochino un crollo del mercato azionario. Questo non è successo con i precedenti rialzi dei tassi. Con i nuovi e annunciati ulteriori incrementi dei tassi di interesse, un crollo è imminente. Un incidente a New York ha un enorme effetto segnale al di là delle perdite effettive e innesca uno stato d’animo di crisi in tutto il mondo.

– Il mercato azionario segue percorsi tortuosi

–Subito dopo la correzione di mercoledì scorso era prevedibile un calo del prezzo delle azioni. Il fatto che non abbia avuto luogo è dovuto a circostanze particolari. Nei giorni precedenti a ciò, circolavano voci secondo cui la Fed avrebbe interrotto il suo galoppo sui tassi di interesse. Di conseguenza, i prezzi, già in forte calo, sono tornati a salire e le operazioni speculative si sono basate sullo scenario amichevole. Secondo le leggi non scritte del mercato azionario, dopo l’inaspettato rialzo dei tassi di interesse, era inevitabile un calo dei prezzi, manifestatosi anche nelle prime ore successive all’annuncio della Fed. Per sostenere i prezzi e quindi limitare le potenziali perdite della speculazione, i fondi speculatori hanno acquistato grossi blocchi di azioni. Il calcolo ha funzionato e la borsa ha chiuso venerdì sera al livello precedente al rialzo dei tassi di interesse. Per quanto ancora?

La politica dei tassi di interesse sta facendo salire il dollaro, cosa di cui non tutti sono contenti

Un tasso di interesse elevato rafforza il dollaro nei confronti di altre valute e soprattutto nei confronti dell’euro. Pertanto, le importazioni negli Stati Uniti diventano più economiche. Sebbene ciò soddisfi gli esportatori europei e i consumatori americani, rallenta le esportazioni dagli Stati Uniti e fa aumentare il deficit cronico della bilancia commerciale negli Stati Uniti. In Europa, la gioia degli esportatori è gravemente smorzata perché l’aumento dei prezzi all’importazione associato al caro dollaro sta alimentando l’inflazione già altissima. I tassi di cambio non dovrebbero produrre né vincitori né perdenti, se possibile.

La Banca Centrale Europea non può restare inattiva di fronte alle ultime misure della Fed ed è ora costretta ad alzare sensibilmente i tassi di interesse. Fino a una settimana fa si poteva ancora provare a tirare avanti per un po’ con il 2 per cento deciso a fine ottobre. Ora aspettati una mossa fino a 2,75 e oltre nel prossimo futuro. Le correzioni degli ultimi mesi hanno già fatto salire alle stelle i tassi sui prestiti. Per i clienti privati, nonché per quelli commerciali e industriali, le rettifiche comportano un onere aggiuntivo difficile da affrontare e che ora aumenterà.

Devi anche considerare il diverso ambiente. Gli Stati Uniti mostrano una forte crescita economica da un livello molto più alto, l’Europa è rimasta indietro per molto tempo e attualmente soffre di un’economia fiacca, che ora è ulteriormente rallentata. Anche il presidente della Fed dovrebbe interessarsi alle conseguenze per l’Europa

Gli Stati nascondono il loro fallimento per legge. Gli Stati non falliscono

Per più di dieci anni, gli sforzi per proteggere gli stati finanziariamente in difficoltà dalla bancarotta hanno dominato la BCE. Ciò è stato fatto per la prima volta nel 2011 da Mario Draghi, che pensava di poter salvare l’euro se la BCE avesse iniziato a creare denaro su scala gigantesca. Miliardi sono stati iniettati negli stati, che ora sono in circolazione e guidano l’inflazione. Il tasso di cambio dell’euro è stato a lungo mantenuto ben al di sopra del dollaro, ma negli ultimi mesi è sceso al di sotto del dollaro e rischia di scendere ulteriormente sotto la pressione del rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti. La situazione finanziaria degli stati europei non è migliorata per effetto della politica di Draghi, ma anzi è peggiorata perché non vi sono state pressioni per risanare le finanze pubbliche. Sotto Christine Lagarde, Presidente della BCE, in carica dal 2019, nulla è cambiato in questa debacle.

I debiti dei paesi dell’UE ammontano a circa 13.000 miliardi e aumentano di circa 700 miliardi ogni anno. In ogni caso, i nuovi debiti devono essere pagati con tassi di interesse più elevati. I bassi tassi di interesse continueranno a incidere sul vecchio debito per qualche tempo, ma molte obbligazioni stanno maturando e devono essere sostituite da nuove con tassi di interesse più elevati. L’inevitabile conseguenza: i debiti degli stati aumentano ancora di più di prima. Ma gli stati europei non hanno più alcun margine di manovra per aumentare tasse e contributi previdenziali. Gli Stati Uniti sono abbastanza diversi, che possono facilmente ridurre la loro altrettanto alta montagna di debiti aumentando le tasse. In media, le tasse corrispondono a molto meno del 30 per cento del reddito e i contributi previdenziali non svolgono un ruolo importante.

Nella discussione sul debito pubblico, raramente viene preso in considerazione un fattore decisivo: i bilanci sono decisi dal parlamento e quindi devono essere finanziati. Quando la spesa non è coperta da entrate attuali o future, ne derivano deficit, costringendo a stampare denaro che nessuno, inclusa la banca centrale, può correggere. Una società che agisce in questo modo deve dichiarare fallimento e verrà chiusa. Un paese non va in bancarotta. La creazione forzata di moneta, proprio come la produzione di moneta da parte della banca centrale che non è coperta dalla produzione economica, porta a una svalutazione della moneta, cioè all’inflazione.

Stesso parere ha l’economista keynesiano F. Saraceno:

Le banche centrali stanno sbagliando platealmente terapia

“Il motivo per cui tutti guardano alla politica monetaria è la convinzione diffusa che l’inflazione sia sempre un fenomeno monetario. L’esperienza di questi mesi, con aumenti dei prezzi limitati ad alcuni settori e causati da colli di bottiglia e tensioni geopolitiche, mostra che questa convinzione è errata, e che la restrizione monetaria è uno strumento costoso e inefficiente. Proprio gli Stati Uniti, in passato, hanno utilizzato la politica dei redditi e misure amministrative mirate per combattere l’inflazione senza farla piombare in recessione.

Ad esempio, imporre dei controlli di prezzo non ha nulla del dirigismo tanto temuto in alcuni ambienti; equivale semplicemente a riconoscere che in situazioni straordinarie (rendite, difficoltà di produzione, instabilità) alcuni mercati non riescono ad operare in modo efficace, e sospenderne temporaneamente ed eccezionalmente il funzionamento è benefico per la società.

Seguendo il precedente di Volcker, la Fed e la Bce hanno ormai intrapreso con decisione la strada di spezzare le reni all’inflazione. Lagarde e Powell farebbero però bene a studiare con attenzione anche cosa successe dopo il 1982.” (F. Saraceno)