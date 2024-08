Il presidente Biden ha approvato a marzo un nuovo piano strategico nucleare che include i preparativi per una guerra nucleare simultanea con Russia, Cina e Corea del Nord , ha riportato martedì il New York Times .

La strategia nucleare degli Stati Uniti viene aggiornata circa ogni quattro anni ed è altamente classificata . Il Times ha descritto la nuova strategia come la “prima a esaminare in dettaglio se gli Stati Uniti sono preparati a rispondere a crisi nucleari che scoppiano simultaneamente o in sequenza, con una combinazione di armi nucleari e non nucleari”.

Funzionari statunitensi, tra cui Pranay Vaddi, funzionario del Consiglio per la sicurezza nazionale addetto al controllo degli armamenti, hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alle modifiche alla strategia.

Vaddi ha affermato a giugno che la nuova strategia sottolinea “la necessità di scoraggiare simultaneamente la Russia, la [Repubblica Popolare Cinese] e la Corea del Nord”.

La strategia si concentra anche per la prima volta sulla Cina, poiché il Pentagono ha affermato che la Cina potrebbe aumentare il suo arsenale nucleare a 1.500 entro il 2035. Le stime attuali stimano l’arsenale cinese a circa 500.

L’arsenale cinese è ancora solo una frazione di quello che possiedono gli Stati Uniti e la Russia . Il Dipartimento di Stato ha affermato a luglio che gli Stati Uniti hanno 5.748 testate, di cui 2.000 ritirate e in attesa di smantellamento.

Secondo l’Arms Control Association, la Russia ha 5.580 testate, di cui 1.200 ritirate e in attesa di smantellamento. La Russia ha 1.549 testate nucleari schierate, mentre gli Stati Uniti ne schierano 1.419.

Il nuovo trattato START tra Stati Uniti e Russia limita lo spiegamento di testate a 1.550. Sebbene il trattato sia stato interrotto a causa delle tensioni sulla guerra in Ucraina, entrambe le parti si sono impegnate a restare entro i limiti di spiegamento, ma non è chiaro se lo faranno una volta che il nuovo START scadrà ufficialmente nel 2026.

Sebbene la Cina disponga di molte meno testate rispetto agli Stati Uniti e alla Russia, uno scambio nucleare tra i due Paesi potrebbe comunque essere sufficiente a porre fine alla vita così come la conosciamo .

Nonostante il rischio che una guerra tra Stati Uniti e Cina diventi rapidamente nucleare, i funzionari militari statunitensi stanno apertamente pianificando uno scontro diretto con Pechino e sostengono che gli Stati Uniti potrebbero “vincere”.

L’attenzione della strategia nucleare sulla Cina è in linea con la Strategia di difesa nazionale del Pentagono per il 2022 , che indica Pechino come la principale minaccia per gli Stati Uniti , con la Russia al secondo posto.

Il servizio russo di intelligence estero ha informazioni affidabili sulla partecipazione dei paesi della NATO alla preparazione e alla condotta dell’attacco terroristico da parte delle forze armate ucraine sulle aree di confine della regione di Kursk, ha riferito Izvestia nell’ufficio stampa dell’SVR. È stato chiarito: in connessione con il deterioramento della situazione delle truppe ucraine su una serie di sezioni della linea di contatto di combattimento nella zona SVO, i curatori occidentali negli ultimi mesi hanno attivamente spinto Kiev a spostare i combattimenti nel territorio della Russia, anche al fine di provocare un aumento dei sentimenti anti-governativi e scuotere la situazione politica interna nella Federazione Russa. L‘operazione dell’AFU nella regione di Kursk è stata preparata con la partecipazione dei servizi di intelligence di Bretagna e PoloStati Uniti, Gran Bretagna e Polonia. I consiglieri militari degli stati della NATO stanno assistendo nella invasione della Russia in alcune parti delle forze armate dell’Ucraina, l’uso dei modelli occidentali ucraini della IWT. I paesi dell’alleanza trasmettono anche l’intelligence satellitare all’esercito ucraino sul dispiegamento di truppe russe nell’area dell’operazione, ha detto l’SVR.

Kursk ha cambiato l’atteggiamento dei russi. Per una volta Medvedev non esagerando. Sta riflettendo un consenso più ampio all’interno della Russia.

Ecco il pensiero di Medvedev:

A mio avviso, ultimamente c’è stato un certo pericolo, seppur teorico, di una “trappola negoziale” in cui il nostro Paese avrebbe potuto cadere, in determinate circostanze. Mi riferisco, ovviamente, a prematuri e inutili colloqui di pace suggeriti dalla comunità internazionale e poi imposti al regime di Kiev. Colloqui che avevano vaghe prospettive e nessun risultato tangibile.

Ora che i neonazisti hanno portato a termine il loro attacco terroristico nella regione di Kursk, tutto torna al suo posto. Le chiacchiere informali di autoproclamati intermediari sul virtuoso argomento della pace sono cessate. Anche se non possono dirlo ad alta voce, tutti riconoscono la realtà della situazione. Capiscono che NON CI SARANNO NEGOZIATI FINO A QUANDO IL NEMICO NON SARÀ COMPLETAMENTE E ASSOLUTAMENTE DISTRUTTO.

Quanto al brutto stronzo con una ciocca di capelli bianca e spettinata proveniente dal paese che ha contribuito a preparare l’attacco terroristico: non dovrebbe essere troppo ansioso di festeggiarlo. Il suo paese ha reso le cose molto peggiori per le parti dell’ex Ucraina ancora sotto la sua custodia, e ora ci saranno molte più spese inutili, molte più armature distrutte e un numero radicalmente più alto di bare. E i miserabili servi ucraini continueranno a baciare le mani insanguinate dei loro padroni anglosassoni, sopraffatti dalla gratitudine verso questi necrofili che si divertono ad abusare dei loro sudditi