Anche in Germania vaccinazione obbligatoria per gli over 50

Un gruppo di parlamentari tedeschi ha presentato una mozione per la vaccinazione obbligatoria dall’età di 50 anni.

(Evidentemente obbediscono a un comando generale sovrannazionale)

Lo ha annunciato lunedì il deputato dell’FDP Andrew Ullmann nel “Morgenmagazin” dell’ARD. I sostenitori stanno pianificando una consulenza obbligatoria e, se questa non raggiunge un tasso di vaccinazione sufficiente, una vaccinazione obbligatoria a partire dai 50 anni.

Esistono già due mozioni di gruppo di eurodeputati di diversi gruppi parlamentari: una per un rigido obbligo generale di vaccinare a partire dai 18 anni e una contro l’obbligo. Dovrebbero essere votati senza pressioni da parte del partito. L’Unione respinge la procedura e propone una legge sulle vaccinazioni che prevede la possibilità di introdurre la vaccinazione obbligatoria in caso di emergenza.

“Questa settimana presenteremo la nostra mozione”, ha affermato Ullmann. “E poi potremo fare la prima lettura a marzo, poi potremo fare subito anche l’audizione. E poi la seconda/terza lettura potrà svolgersi anche nella seconda settimana di legislatura a marzo.” Ciò avverrebbe al più tardi entro il 25 marzo.

Inizialmente, si pensava di iniziare questa settimana con la prima consultazione sulla vaccinazione generale. Ullmann ha difeso il suo gruppo dalle critiche per il ritardo (sic). Il disegno di legge deve essere formulato con precisione e c’è ancora tempo, ha detto. Perché: «Indipendentemente dal fatto che si inizi questa settimana o a marzo con la prima lettura: il Consiglio federale si riunisce la prima settimana di aprile, poi va anche approvato».

Chi è che critica per il “ritardo” dell’obbligo? Chi ha fretta di imporlo al più presto, subito subito? Ma naturalmente i Verdi, che si confermano la forza più zelante nell’aderire alle direttive del Worl Economic Forum. Ecco un titolo del DWN:

I Verdi vogliono un dibattito sulla vaccinazione obbligatoria al Bundestag questa settimana

“I Verdi mirano a che il dibattito del Bundestag sulla vaccinazione obbligatoria inizi prima che la situazione della corona migliori” (sic), rendendo ingiustificabile il terrorismo mediatico che serve a far accettare alla popolazione l’obbligo vaccinale

I Verdi sperano che il dibattito del Bundestag sulla vaccinazione corona obbligatoria inizi al più tardi questo venerdì, ha affermato lunedì a Berlino la leader designata del partito Ricada Lang. Presume che tutti i candidati “siano attualmente sotto pressione per poter garantire questo”. Sarebbe felice se la questione della vaccinazione obbligatoria fosse meno “usata per i giochi di partito”.

Lang ha detto: “Nel dibattito sulla vaccinazione obbligatoria, abbiamo sempre il problema che l’approvazione è particolarmente alta quando siamo in una situazione di contagio alto”. Poi, quando la situazione migliora gradualmente, come è in questo momento, cresce la riluttanza. Questo è il modo sbagliato di affrontare l’argomento, ha sottolineato Lang, che lei stessa ha avuto un’infezione da corona. Perché l’obbligo di vaccinare non aiuta nella situazione acuta, ma crea sicurezza per il futuro.

Come il suo collega di partito, il ministro federale dell’Economia Robert Habeck, anche la Lang ha chiesto che venga redatto al più presto un piano per un allentamento graduale e differenziato a livello regionale delle misure per contenere la pandemia di corona.

I primi ministri degli stati federali vogliono discutere mercoledì l’ allentamento in tre fasi con il cancelliere Olaf Scholz . È prevista la stesura di un piano di apertura. Non è chiaro quanto velocemente verranno allentate le restrizioni e se la legge sulla protezione dalle infezioni, che è limitata al 19 marzo, sarà estesa come base per le misure.

Sono già note due mozioni di gruppo di parlamentari di diversi gruppi parlamentari: una per la vaccinazione generale obbligatoria a partire dai 18 anni e una contro la vaccinazione obbligatoria. È in preparazione un’altra domanda, che prevede un obbligo di consulenza e, se questa non raggiunge un tasso di vaccinazione sufficiente, un obbligo limitato di vaccinare a partire dai 50 anni di età .

Il gruppo parlamentare della CDU e della CSU ha proposto l’istituzione di un registro delle vaccinazioni. Rifiuta una decisione sulla vaccinazione preventiva. Invece, sostiene un “meccanismo di vaccinazione graduale” che il Bundestag e il Bundesrat potrebbero mettere in atto se la situazione pandemica dovesse peggiorare. Ciò potrebbe poi prevedere anche la vaccinazione obbligatoria, ma solo per alcune popolazioni e categorie professionali particolarmente a rischio.

Ovviamente, la Baerbock è favorevole alla vaccinazione generale

Il ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) si è pronunciato a favore della vaccinazione generale. È positivo che le vaccinazioni saranno obbligatorie per i dipendenti nelle cliniche e nelle strutture di cura a marzo, ha affermato Baerbock lunedì dopo una visita in ospedale a Ludwigsfelde, nel Brandeburgo. «Ma non basterà. Abbiamo bisogno di una vaccinazione generale in Germania per poter proteggere tutti coloro che hanno fatto tutto il possibile per mantenere il sistema sanitario per due anni».

Baerbock ha detto che gli operatori ospedalieri hanno fatto cose incredibili negli ultimi due anni. Tuttavia, la pandemia continua a vincolare un gran numero di personale e l’onere per il personale infermieristico in particolare è molto elevato. La visita alla clinica è stata quindi anche un’occasione per ringraziare i dipendenti e allo stesso tempo per promuovere la vaccinazione, ha affermato Baerbock, che ha completato la visita in qualità di membro del Bundestag a Potsdam.

Come dovremmo sapere, il vaccino obbligatorio “serve ad altro”.

A cosa? Al tracciamento digitale della popolazione come preludio alla moneta digitale e al controllo sociale di tipo cinese.

Lo indica questo titolo:

La “Commissione europea” – l’organo esecutivo dell’Europa – ha pubblicato per la prima volta una proposta per i passaporti per i vaccini il 26 aprile 2018. Seppellita in un documento che trattava di ” Cooperazione rafforzata contro le malattie prevenibili con i vaccini “, la proposta è stata sostanzialmente ignorata dai media mainstream.

Un documento di roadmap pubblicato all’inizio del 2019 ha successivamente definito piani specifici per l’attuazione della proposta della Commissione europea. L’azione principale elencata nella tabella di marcia era “esaminare la fattibilità dello sviluppo di una tessera/passaporto di vaccinazione comune” per i cittadini europei che fosse “compatibile con i sistemi informatici di immunizzazione elettronica e riconosciuta per l’uso transfrontaliero”. Il piano prevedeva una proposta legislativa da emanare in Europa entro il 2022.

È interessante notare che la tabella di marcia del 2018 utilizza diversi termini che, sebbene relativamente rari nella maggior parte dei paesi prima della pandemia, da allora sono stati ascoltati quotidianamente dai media mainstream. Forse il più notevole di questi è “l’esitazione al vaccino“. Il supporto ai paesi europei nel “contrastare dell’esitazione sui vaccini” è elencato nel documento come uno dei punti di azione chiave.

Nella tabella di marcia si fa anche riferimento alla possibilità che si verifichino pandemie e “focolai imprevisti”. Nel documento del 2018 , si fa specifico riferimento al sostegno all’autorizzazione di “vaccini innovativi, anche per le minacce sanitarie emergenti”. Affermando che “l’industria manifatturiera dei vaccini” ha un “ruolo chiave” nel raggiungimento degli obiettivi descritti nel documento, la tabella di marcia elenca “il miglioramento della capacità manifatturiera dell’UE” e lo stoccaggio di vaccini come ulteriori punti di azione da considerare. Verso il rafforzamento delle “partenariati esistenti” e della “collaborazione con attori e iniziative internazionali”, la tabella di marcia si riferisce anche a un vertice globale sulla vaccinazione che si è svolto a settembre 2019.

Nel nostro 2022 la UE ha fatto accettare all’opinione pubblica che i cosiddetti “passaporti vaccinali” saranno richiesti per tutti i viaggi internazionali in futuro, e molti paesi, fra cui ovviamente l’Italia, anche per entrare in negozi, ristoranti, bar, palestre, hotel, teatri, concerti ed eventi sportivi,

Passaporti vaccinali: chi ne beneficia davvero?

Chi beneficia davvero dei passaporti vaccinali? Non certo persone comuni, per le quali la condivisione della propria cartella sanitaria e di altri dati personali potrebbe presto diventare obbligatoria per la mera partecipazione alla società. Invece, il primo beneficiario sarà lo stato totalitario del controllo in cui la UE si è trasformata: il grande pubblico passivo accetterà che nel passaporto vaccinale siano caricati la propria situazione fiscale, il proprio conto corrente e il proprio “credito sociale” i , il punteggio di “buon cittadino” a giudizio del potere totalitario, a cui sono legati l’ampliamento o le restrizioni dii certi diritti e piuacederi e libertà

Ma preghiamo che “vadano in malora le loro macchinazioni”!

La vittoria non mancherà.