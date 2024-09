Anche Bill Gates si accaparra il nucleare per i suoi data center

il proprietario di Three Mile Island sta investendo 1,6 miliardi di dollari per rilanciare l’impianto. fermo dal marzo 1979, quando in un celebre e allarmante incidente si fuse il nucleo, … e ha accettato di vendere tutta la sua produzione a Microsoft, che è alla ricerca di energia per i suoi data center.

i miliardari hnno bisogno di immani quantiutà di energia elettrica non per le industrie, ma per i loro mostriuosi data-center che accumulano i dati per l’Intelligenza Artificiale: quindi

La startup nucleare Oklo , sostenuta da Sam Altman di OpenAI, sta registrando una crescita pre-mercato di oltre il 10%, mentre gli investitori hanno avuto un primo assaggio di quella che sarà probabilmente la principale fonte di energia per l’intelligenza artificiale nei decenni a venire.

Anche nomi del settore nucleare come Cameco stanno facendo notizia prima dell’apertura delle contrattazioni .

Questo slancio prosegue nel nostro “Next AI Trade ” che abbiamo evidenziato ad aprile di quest’anno, dove abbiamo delineato varie opportunità di investimento per dare impulso all’America, che si stanno concretizzando.

La ripresa di Three Mile Island, specificatamente per vendere energia a Microsoft per alimentare i suoi data center, rappresenterà il progresso più significativo nella tesi nucleare/intelligenza artificiale da quando l’abbiamo delineata per la prima volta.

Constellation Energy Corp. prevede di riavviare il reattore di Three Mile Island entro il 2028, secondo una dichiarazione di venerdì. Il reattore, chiuso nel 2019 a causa di difficoltà economiche, riaprirà nonostante l’altra unità del sito sia stata chiusa quasi 50 anni fa dopo un grave incidente nucleare, secondo Bloomberg .

Il rapporto di Bloomberg ha evidenziato che Microsoft si è impegnata in un acquisto di energia di 20 anni da un impianto nucleare, il suo primo accordo dedicato al 100% di energia nucleare. I dettagli finanziari non sono stati divulgati.

Joe Dominguez, Chief Executive Officer di Constellation, ha affermato: “I decisori politici e il mercato hanno ricevuto un’enorme chiamata di sveglia. Non esiste una versione del futuro di questo paese che non faccia affidamento su queste risorse nucleari”.

Un prototipo di reattore SMR di Oklo

Secondo il rapporto, Constellation ha iniziato a valutare la possibilità di riavviare il reattore all’inizio del 2023 e ha deciso di andare avanti, attirando l’interesse di Microsoft.

L’acquisto di energia nucleare da parte di Microsoft supporta il suo obiettivo di alimentare i suoi data center globali con energia pulita entro il 2025, concentrandosi su regioni come Chicago, Virginia, Pennsylvania e Ohio. Il passaggio dell’azienda all’intelligenza artificiale sta aumentando la domanda di cloud computing, sfidando il suo obiettivo di diventare carbon negative entro il 2030. Microsoft ha speso oltre 50 miliardi di dollari per l’espansione dei data center lo scorso anno fiscale e prevede di superarla quest’anno.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa è stato riferito che i due giganti del settore stanno preparando il lancio di un fondo di investimento in intelligenza artificiale da 30 miliardi di dollari, grazie al quale Microsoft realizzerà data center e progetti energetici per soddisfare le esigenze dell’intelligenza artificiale, secondo il Financial Times .

La nuova unità di investimento infrastrutturale di BlackRock, Global Infrastructure Partners, sta lanciando un importante fondo di investimento con Microsoft e MGX di Abu Dhabi come general partner. Nvidia fornirà consulenza sulla progettazione e l’integrazione delle fabbriche.

Il FT ha scritto che la partnership mira ad affrontare le enormi esigenze di potenza e infrastruttura dello sviluppo dell’IA, che si prevede metterà a dura prova gli attuali sistemi energetici. Le richieste di elaborazione dell’IA superano di gran lunga le tecnologie passate.

La partnership mira a raccogliere fino a 30 miliardi di dollari in azioni, con l’intenzione di fare leva su altri 70 miliardi di dollari di debito. In una dichiarazione, Larry Fink ha affermato: “Mobilitare capitale privato per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale come data center ed energia sbloccherà un’opportunità di investimento a lungo termine multimiliardaria”.

Brad Smith, presidente di Microsoft, ha aggiunto: “Il paese e il mondo avranno bisogno di maggiori investimenti di capitale per accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura AI necessaria. Questo tipo di sforzo è un passo importante”.

Jensen Huang di Nvidia ha aggiunto: “L’elaborazione accelerata e l’intelligenza artificiale generativa stanno determinando una crescente necessità di infrastrutture di intelligenza artificiale per la prossima rivoluzione industriale”.

