Sicurezza: Ritorno al commercio con la Russia

L’AfD dedica diverse pagine alla politica di sicurezza nella sua bozza. La Russia si trova in esso come fornitore di gas a basso costo, a cui il commercio dovrebbe essere ripreso. L’Ucraina Ukrainedeve contestare il suo futuro come stato neutrale “fuori dall’UE e dalla NATO”. Dalla guerra di aggressione di Putin contro l’Ucraina: non una parola.

La coscrizione non compare nella bozza. Il leader del partito dell’AfD Chrupalla aveva recentemente chiesto questo. Fino a poco tempo fa, l’AfD era l’unico partito che insisteva sul ripristino della coscrizione nel suo programma politico.