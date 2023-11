Anche il genocidio  armeno…

Un lettore mi ha girato un articolo in cui del genocidio della minoranza armena avvenuto in Turchia nel 1915 (circa 2 milioni di morti) si ipotizzava una responsabilità ebraica.

Ciò mi ha fatto ricordare un mio articolo dove rievocavo come al potere in Turchia non ci fosse il Sultano, ma la giunta laicissima e massonissima che lo aveva detronizzato, i “Giovani Turchi”, i cui componenti, dietro nomi turchi, erano in realtà ebrei che si erano falsamente convertiti (dunmeh) secondo le direttive del noto “messia” Sabbatai Zevi (1626-1676 – vedi nota sotto),, mantenendo fedeltà nelle azioni al princièio fondamentale di Sabbatai Zevi: “La salvezza si raggiunge attraverso il pèeccato”

Qui il mio articolo del 2019:

“”Come risultato delle raccomandazioni della lobby ebraica, il governo dei Giovani Turchi ha eliminato gli armeni dall’Anatolia nel 1915. Quindi, l’economia del paese è stata lasciata nelle mani della capitale ebraica”. –

Ekrem Buğra Ekinci del quotidiano The Daily Sabah Turkish, 13 ottobre 2017.

Johann von Bernstorff (ambasciatore tedesco); “Il modo in cui è stato risolto il problema armeno è da far rizzare i capelli, posso ancora vedere di fronte a me l’espressione cinica di Talaat, quando ha sottolineato che la questione armena è stata risolta”.

Einar af Wirsén (diplomatico svedese) ” Quando continuavo ad assillarlo sulla questione armena, una volta disse con un sorriso: ‘Cosa diavolo vuoi? La questione è risolta, non ci sono più armeni’”.

Henry Morgenthau (ambasciatore americano – ebreo)); “Qualunque crimine che i più perversi istinti della mente umana possano escogitare, e qualunque raffinamento di persecuzione e ingiustizia possa concepire l’immaginazione più degradata, è diventato le disgrazie quotidiane di questo popolo devoto: sono sicuro che l’intera storia della razza umana non contiene un episodio così orribile come questo: i grandi massacri e le persecuzioni del passato sembrano quasi insignificanti se paragonate alle sofferenze della razza armena del 1915. ”

Il 30 maggio 1915 Talaat Pasha emanò la Legge di Tehcir, che sulla carta costituiva una misura di sicurezza che i turchi dissero per impedire una rivolta russo-armena spostando forzatamente i cittadini dell’Armenia in Mesopotamia e in Siria. Questa era la storia che i giovani turchi dissero al mondo di evitare e minimizzare qualsiasi disapprovazione pubblica o resistenza straniera. Le delocalizzazioni consistettero in armeni disarmati forzatamente fatti marciare in campi di concentramento nei deserti interiori dell’Anatolia e della Siria, e questi campi non erano riforniti di provviste necessarie per la sopravvivenza. Le proprietà di queste persone furono confiscate e vendute ai nuovi arrivati, gli uomini furono spesso scelti per essere uccisi per primi, e le donne furono spesso rese schiave e violentate in massa.

L’accusa di ribellione al servizio della Russia fu usata come giustificazione e copertura. L’ambasciatore americano, ebreo, Henry Morgenthau osservò freneticamente;

“Hai ricevuto il mio rapporto 841? La deportazione e gli eccessi contro gli armeni pacifici è in aumento e da notizie strazianti di testimoni oculari sembra che una campagna di sterminio razziale sia in corso con un pretesto di rappresaglia contro la ribellione.

Le proteste e le minacce non sono necessarie e probabilmente incitano il governo ottomano a misure più drastiche in quanto sono decise a rinunciare alla responsabilità per il loro assoluto disprezzo delle capitolazioni e credo che nulla di meno della forza reale che ovviamente gli Stati Uniti non sono in grado di esercitare sarebbe soddisfare adeguatamente la situazione. ”

Una confessione è considerata valida solo se contiene alcuni dettagli veri e verificabili del crimine di cui l’investigatore non era a conoscenza. Questa regola di investigazione criminale è stata osservata nelle controverse trascrizioni telegramma scritte in The Memoirs of Naim Bey.

Il 25 marzo 1915, Talaat afferma: “È dovere di tutti noi attuare a grandi linee la realizzazione del nobile progetto di spazzare via l’esistenza degli armeni che da secoli costituiscono una barriera al progresso dell’Impero nella civiltà. ”

Quali eventi hanno portato a questo orribile genocidio e alla quasi distruzione del popolo armeno, e perché il popolo armeno è importante per la storia europea?

Gli armeni sono un gruppo etno-linguistico-religioso distinto dai loro vicini circostanti. Hanno la loro chiesa, la Chiesa Apostolica Armena, fondata nel I secolo, e nel 301 fu il primo ramo del Cristianesimo a diventare una religione di stato. Hanno anche il loro alfabeto e lingua che è classificato come un ramo indipendente della famiglia linguistica indoeuropea. La patria storica degli armeni si trova a nord della Mezzaluna fertile, una regione di notevole importanza per l’evoluzione umana moderna. I dati genetici e archeologici infatti suggeriscono che gli agricoltori si espandono da questa regione durante l’Europa popolata dal Neolitico e interagiscono / si mescolano con le popolazioni di cacciatori-raccoglitori preesistenti.

Inoltre, la posizione dell’Armenia potrebbe essere stata importante per la diffusione delle lingue indoeuropee, poiché si ritiene che comprenda o sia vicina alla terra proto-indo-europea (Anatolia o steppa pontica) da cui gli indoeuropei e la loro cultura si diffondono verso l’Europa occidentale, l’Asia centrale e l’India.

L’olocausto del popolo armeno non si è fermato ai confini della Turchia; Anche le truppe ottomane sotto l’insistenza dei Giovani Turchi avevano invaso la Persia. Durante questa invasione vennero massacrati armeni cristiani e assiri. In effetti, circa la metà degli assiri cristiani della Persia, accanto a circa i quattro quinti della leadership cristiana assira, furono eliminati durante questo periodo dagli invasori turchi e curdi.

Due mesi dopo la rivoluzione bolscevica (in gran parte guidata dagli ebrei) il nuovo governo russo iniziò a ritirare le truppe russe dal Caucaso. Questo ritirò l’unico alleato che gli armeni avevano e mise a rischio la loro rimanente popolazione di estinzione. In questo momento l’ultimo rifugio per queste persone era la piccola terra non rimasta della storica Armenia, centrata attorno al Monte Ararat.

Il monte Ararat è tradizionalmente ritenuta la posizione dell’arca di Noè nel libro della Genesi. L’Armenia è stato il primo paese cristiano al mondo. La lingua armena è la più ancestrale, la più antica lingua indo-europea lasciata dall’estinzione dei suoi predecessori indoeuropei anatolici e tocari. È difficile esagerare il significato etnoculturale in questo evento che minaccia lo sterminio completo dei più ancestrali oratori indoeuropei e anche dei cristiani più ancestrali. Gran parte degli altopiani armeni furono persi; L’Armenia occidentale fu ribattezzata “Anatolia orientale” dagli invasori. Con i sopravvissuti e i rifugiati concentrati nel Caucausia, l’imminente invasione minacciava la completa annientamento.

l leader cristiano Catholicos Gevorg V ordinò alle campane della Chiesa di suonare per sei giorni, quando tutte le classi del popolo armeno furono chiamate a prendere le armi con le donne ei bambini che preparavano le provviste e tutti i sopravvissuti della nazione preparati per la guerra totale. Il presidente dell’Assemblea armena dichiarò: “Se dobbiamo morire, periamo con onore”.

Nelle battaglie di Sardarabad, al fianco di Abaran e Karakilisa, gli armeni in inferiorità numerica sono riusciti a sfidare le avversità e combattere gli invasori turchi. Lo storico Christopher Walker osservò che con una perdita a Sardarabad “è perfettamente possibile che la parola Armenia avrebbe denotato d’ora in poi solo un termine geografico antico”.

La distruzione degli armeni nell’impero ottomano è risultata dalla maggior parte delle stime con 1.5 milioni dei 2 milioni di armeni ottomani sterminati.

La storia dell’Armenia è intrecciata in particolare con quella dell’Europa e della Russia. La Russia aveva generalmente avuto una presenza armena attraverso la sua storia, ma dopo le guerre russo-persiane nel 1828 la Russia ha annesso parti della nazione storica armena. Da quel momento la Russia ha generalmente difeso i diritti delle minoranze cristiane nelle terre ottomane. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è forse l’esempio più visibile di un armeno russo dato che è nato da padre armeno.

Ma gli armeni erano, per la maggior parte, ben integrati nell’impero. Gli armeni erano soprannominati il ​​”millet leale “. Le opportunità degli armeni nella regione sono aumentate senza dubbio con il passaggio dal dominio bizantino greco al dominio ottomano. I villaggi armeni avevano tradizionalmente anche un alto grado di autonomia. Qualsiasi tipo di nazionalismo separatista sembrerebbe non sostenibile, ei principali conflitti armeni con i musulmani ottomani erano basati sull’autonomia regionale e sulla protezione dai banditi. Le principali organizzazioni politiche armene con proteste pubbliche erano sostenitori di pressioni per l’autonomia come la dimostrazione Kum Kapu del 1890. Queste richieste erano abbastanza ragionevoli in quanto gli armeni avevano subito vari attacchi e omicidi da parte di curdi musulmani e altri banditi che, per le leggi dell’impero ottomano, avevano la superiorità legale in tribunale.

Durante questo periodo il sultano Abdul Hamid II tentò di liberare l’impero dall’etichetta del “malato d’Europa” che il suo impero ottomano aveva incoraggiando una modernizzazione dell’Impero, che richiedeva un ruolo di governo più forte e centralizzato negli affari dei cittadini. Abdul Hamid II è stato attaccato dalla stampa britannica come il “Sultan rosso” per varie atrocità commesse contro le minoranze come gli armeni ea tutti gli effetti era l’archetipo perfetto di un tiranno.

I Giovani Turchi [nome ricalcato sulla maziniana e massonica Giovine Italia, ndr.+ che cercavano di rovesciarlo al contrario erano rivoluzionari. Hanno urlato i loro slogan di “Hürriyet, Musavat, Uhuvvet” ispirati al francese “Liberté, égalité, fraternité” che significa “Libertà, uguaglianza, fraternità”. L’etnia turca è spesso descritta come un “melting pot” di tutti i popoli anatolici che vanno dai bacini genetici dei Balcani, dell’Anatolia e di parti dell’Asia. ” I Giovani Turchi erano anche razionalisti che seguivano ideologie materialiste allora dominanti inEuropa come il positivismo, ant6i-religiose. Le autorità islamiche dell’Ulama li hanno persino denunciati come “cercando di cambiare l’Islam in un’altra forma e creare una nuova religione, definendolo Islam”.

L’impero ottomano era storicamente luogo in cui gli ebrei potevano vivere senza paura di persecuzioni – secondo uno dei giornali allineati da Erdogan, il Daily Sabah . Infatti questa tolleranza estesa nell’era post-sultano dei Giovani Turchi, come l’ Encyclopedia Judaica ha osservato che vari gruppi sionisti erano promettenti nel 1908 per opportunità per premere i loro interessi; “L’assenza di antisemitismo in Turchia ha reso possibile l’idea [dell’insediamento ebraico in Palestina]”. Talaat specificamente era molto aperto a queste idee;