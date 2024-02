800 diplomatici sono antisemiti..

Per cui, giustamente, i TG non hanno dato la notizia:

Il New York Times:

Oltre 800 diplomatici negli Stati Uniti e in Europa firmano una lettera di protesta contro le politiche israeliane

Il documento è stato firmato dai dipendenti pubblici di 12 nazioni e dalle istituzioni dell’UE. I firmatari affermano che le politiche dei loro leader potrebbero contribuire ai crimini di guerra a Gaza.

e lanciano un appello pubblico per un cambiamento nella politica di Gaza

Oltre 800 funzionari pubblici statunitensi ed europei condannano i propri governi per l’appoggio i crimini di guerra israeliani

“Siamo obbligati a fare tutto ciò che è in nostro potere a nome dei nostri paesi e di noi stessi per non essere complici di una delle peggiori catastrofi umane di questo secolo”, si legge nella lettera. “Siamo obbligati a mettere in guardia i cittadini dei nostri paesi, che serviamo, e ad agire di concerto con i colleghi transnazionali”.

“Israele non ha mostrato limiti nelle sue operazioni militari a Gaza, che hanno provocato decine di migliaia di morti civili prevenibili”, continua la lettera. “Esiste il rischio plausibile che le politiche dei nostri governi stiano contribuendo a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, a crimini di guerra e persino alla pulizia etnica o al genocidio”.

Josh Paul, un ex funzionario del Dipartimento di Stato americano che si è dimesso in ottobre a causa della decisione dell’amministrazione Biden di continuare ad armare Israele mentre prendeva a pugni Gaza, ha definito la nuova lettera “una dichiarazione straordinaria di centinaia di persone che hanno dedicato la propria vita alla costruzione di un mondo migliore. “

