Tamara Lich, camionista, organizzatrice del Freedom Convoy, è stata arrestata dalla polizia di Ottawa. Hanno stato arrestato anche Chris Barber, uno degli altri organizzatori.amara Lich, organizzatrice del Freedom Convoy

Aggiornamento (1904ET): La situazione a Ottawa è peggiorata per il Freedom Convoy – con l’arresto degli organizzatori chiave Chris Barber e Tamara Lich.

arber è attualmente in custodia di polizia e dovrebbe affrontare accuse penali poiché la protesta ora globale contro i mandati di vaccini e altre restrizioni entra nella sua terza settimana, secondo la CBC .

Barber è anche uno dei tre organizzatori di proteste citati nell’azione collettiva presentata presso la Corte di giustizia superiore dell’Ontario dall’avvocato Paul Champ per conto del suo cliente, il funzionario pubblico di 21 anni Zexi Li. La tuta nomina Barber insieme agli altri organizzatori del convoglio Tamara Lich e Benjamin Dichter. All’inizio di questo mese, Barber ha risposto alle critiche secondo cui la protesta stava colpendo negativamente i residenti di Ottawa dicendo che gli organizzatori avevano “empatia” per i residenti locali. “Comprendiamo la tua frustrazione e desideriamo sinceramente che ci sia un altro modo per noi di trasmettere il nostro messaggio, ma la responsabilità del tuo inconveniente ricade esattamente sulle spalle dei politici che hanno [preferito] diffamarci e insultarci piuttosto che impegnarsi in rispettoso, dialogo serio”, ha detto in quel momento. -CBC

Nel frattempo, la Canadian Civil Liberties Association ha annunciato la sua intenzione di citare in giudizio il governo federale per aver invocato l’Emergencies Act in risposta alle proteste e ai blocchi in corso, riferisce la CBC .

“I poteri di emergenza non possono e non devono essere normalizzati”, ha affermato il direttore esecutivo del CCLA Noa Mendelsohn, che ha aggiunto che l’uso della legge “viola gravemente i diritti della Carta dei canadesi”.

L’Emergencies Act è stato invocato lunedì dal primo ministro Justin Trudeau in risposta alle manifestazioni in corso contro le restrizioni COVID-19 e i mandati sui vaccini. La protesta del convoglio a Ottawa ha bloccato il centro della città per più di 20 giorni, mentre altre manifestazioni hanno bloccato i valichi di frontiera internazionali a Windsor, Ontario. e Coutts, Alta. -CBC

Mendelsohn ha affermato che le notizie di “atti violenti, razzisti e omofobici” non raggiungono il livello di introduzione di misure che il CCLA considera una violazione della Carta dei diritti e delle libertà.

” La protesta è il modo in cui le persone in una democrazia condividono i loro messaggi politici di ogni tipo , siano essi attivisti ambientali, studenti che scendono in piazza, difensori della terra indigeni, lavoratori in sciopero, persone che sanno che le vite dei neri contano e altri che si oppongono alle misure del governo di tutti i tipi”, ha detto Mendelsohn.

“Non tutte le persone possono essere d’accordo con il contenuto di ogni movimento.”

* * *

Il vice primo ministro canadese Chrystia Freeland ha dichiarato giovedì che le istituzioni finanziarie hanno attivamente congelato i conti delle persone legate alle proteste per la libertà medica a Ottawa , il che ha lasciato un numero imprecisato di manifestanti e donatori nel limbo finanziario, secondo la CBC di proprietà statale .

Freeland ha affermato che l’RCMP e altre forze dell’ordine hanno raccolto informazioni sui manifestanti del convoglio e sui loro sostenitori e hanno condiviso tali informazioni con le istituzioni finanziarie al fine di limitare l’accesso a contanti e criptovalute.

” I nomi di individui ed entità, nonché i portafogli crittografici sono stati condivisi dall’RCMP con le istituzioni finanziarie e gli account sono stati congelati e più account verranno congelati “, ha affermato, riferendosi agli account di scambio crittografico.

Deputy PM Chrystia Freeland: "The names of both individuals and entities as well as crypto wallets have been shared by the RCMP with financial institutions and accounts have been frozen and more accounts will be frozen." pic.twitter.com/iA69DbRJl1 — True North (@TrueNorthCentre) February 17, 2022

Il vicepremier Chrystia Freeland: “I nomi di individui ed enti, nonché i portafogli crittografici sono stati condivisi dall’RCMP (Royal Canadian Mounted Police) con le istituzioni finanziarie e gli account sono stati congelati e altri account saranno congelati”.

Questa Freeland è membro dirigente (trustee) fiduciario del World Economic Forum di Davos insieme Fabiola Gianotti, che lavora al CERN di Ginevra. · Il Board of Trustees funge da custode della missione e dei valori del World Economic Forum secondo la definizione stessa di WEF. Praticamente il Canada è sotto il governo diretto di Schwab. Può quindi fare tutto, fra cui sequestrare i conti e i risparmi di chi protesta:

Come osserva la CBC ,

La legge consente inoltre alle banche di indirizzare i donatori per la chiusura del conto alle campagne di raccolta fondi GoFundMe e GiveSendGo che hanno alimentato questa protesta. Freeland ha detto che non sarebbe entrata nei “specifici di chi sono stati congelati i conti”.

Citando le leggi sul finanziamento del terrorismo, il governo ha costretto i siti web di crowdfunding e i fornitori di servizi di pagamento a registrarsi presso il Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC), l’unità di intelligence finanziaria del governo.

In un ultimo avvertimento ai manifestanti riuniti, Freeland ha detto che coloro che hanno i loro grandi impianti per le strade di Ottawa vedranno la loro assicurazione cancellata e i loro conti aziendali sospesi, una mossa che potrebbe rendere difficile per questi conducenti di lavorare di nuovo.

” Le conseguenze sono reali e morderanno “, ha detto.

Nuovo aggiornamento

La polizia di Ottawa armata di fucili d’assalto si avvicina al “convoglio della libertà”