12° Pellegrinaggio a Roma PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM MMXXIII

Venerdì 27 ottobre 2023 alle 17:30

Vespri nella Basilica di Sainte-Marie-des-Martyrs (Pantheon),

Sabato 28 ottobre 2023

9:30: Adorazione nella Basilica di Saint-Celse e Saint-Julien,

10:30: Partenza della Processione verso la Basilica di San Pietro

11:30: Cerimonia di preghiera e adorazione all’Altare del Pulpito nella Basilica di San Pietro,

domenica 29 ottobre 2023 ore 11:00

Messa solenne di Cristo Re alla Trinité-des-Pilgrims

AVVISO IMPORTANTE PER I SACERDOTI CHE PARTECIPANO AL PELLEGRINAGGIO

A causa della quasi totale eliminazione delle Messe private in San Pietro e delle difficoltà che possono sorgere in altre parrocchie, i sacerdoti che desiderano celebrare nelle due chiese seguenti durante il loro soggiorno a Roma sono pregati di prenotare il loro “turno” in anticipo:

– Presso la Trinità dei Pellegrini, Piazza della Trinità dei Pellegrini, contattando il sacrestano: sagrestia@fssp.it o +393482637981