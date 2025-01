E manuel Todd e Oskar Lafontaine

https://x.com/Glenn_Diesen/status/1875606261703831639

L’ex ministro delle finanze tedesco Oscar Lafontaine, il comunista marito della Wagenkneth , che come lei è uscito dlla “sinistra” Die Linke delinea alcuni fatti scomodi di cui in Europa non ci è stato nemmeno permesso di discutere: –

Le sanzioni favoriscono gli USA e danneggiano l’Europa

– Gli Stati Uniti hanno attaccato le infrastrutture energetiche europe, Nord Stream

– La Germania continua ad acquistare energia russa tramite terzi

L’Occidente è in declino: questa l’analisi dello storico francese Emmanuel Todd. Ha incontrato Oskar Lafontaine qualche giorno fa. Entrambi hanno parlato dell’Europa, dell’Occidente e del vuoto in cui è caduto il mondo occidentale.

Di seguito è riportata l’ultima delle tre parti. La prima parte la potete trovare qui. E puoi trovare la seconda parte della conversazione qui .

Todd: …. noto che anche gli olandesi sono molto guerrafondai, così come lo sono i danesi e i polacchi. Fondamentalmente si tratta di tutti i paesi che confinano direttamente con la Germania e che durante la seconda guerra mondiale furono minacciati dalla Germania. Mi chiedevo se in questi paesi esiste un certo risentimento nei confronti della Germania, se questi paesi non vogliono forse una piccola vendetta per l’ascesa al potere della Germania.

Lafontaine: Basandomi sulle esperienze storiche di questi paesi, potrei capirlo. In ogni caso, ci si chiede se la Danimarca, la Polonia o, ovviamente, l’Ucraina avrebbero potuto aiutare gli Stati Uniti a distruggere i gasdotti Nord Stream. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che questi sono i paesi vicini che controllano quest’area. Se gli europei imparassero nuovamente a rappresentare i propri interessi, anche questo fardello storico si dissolverebbe in una buona cooperazione.

» In realtà, non fare nulla significa fare molto «

Todd: … È molto difficile immaginare che questo Paese, il Paese della Dichiarazione d’Indipendenza, del diritto alla felicità, ecc., sia diventato una minaccia. È molto più facile non pensarci e immaginare che sia sempre lo stesso Paese. Ora, potrei dire qualcosa che a prima vista potrebbe sembrare scioccante, ma il mondo fu anche sorpreso nel vedere la Germania, allora il paese scientificamente e culturalmente più avanzato del mondo, cadere sotto il nazismo. Paesi che vanno dal meglio al peggio, abbiamo già visto tutto. Non sto affatto dicendo che i neoconservatori americani siano vili quanto i nazisti. Queste persone semplicemente si sbagliano e fondamentalmente lo capisco. Ma è comunque strano che non riescano a vedere la realtà così com’è…

Lafontaine: Il problema è sempre la propaganda, che agisce come un veleno. Molte persone non sono in grado di pensare da sole. Sono vittime della propaganda ed è per questo che ci troviamo in questa totale dipendenza dagli Stati Uniti. Spero che si possa ancora trovare una soluzione.

Todd: In realtà, tutto quello che devi fare è evitare la guerra nucleare e tutto andrebbe bene. In realtà la soluzione è semplicemente accettare la sconfitta, la soluzione sta nel non fare nulla. L’esempio tedesco dimostra quanto ciò sia fattibile: recentemente ci sono stati molti commenti indignati sullo stato della Bundeswehr e su come la Germania sta lasciando che il suo apparato militare si atrofizzi. Personalmente, penso che questo sia l’atto politico più brillante e sottile della storia recente. Immagina in quale situazione ci troveremmo se la Germania avesse un esercito forte. Ciò avrebbe diffuso la paura e forse i russi non sarebbero rimasti calmi così a lungo in queste circostanze. Quindi in realtà non fare nulla significa fare molto.

Lafontaine: . Vorrei farti una domanda: quando eri giovane eri comunista, io ero socialdemocratico. Quando penso alla guerra, ricordo sempre l’affermazione di Jean Jaurès secondo cui il capitalismo porta la guerra come le nuvole portano la pioggia. Conosci questa citazione?

Todd: Sì, lo so.

Lafontaine: Ciò significa che il capitalismo è un sistema economico che alla fine porta alla guerra. Qual è la tua posizione a riguardo? Fondamentalmente, penso che ci sia del vero in questo, perché il capitalismo crea questa compulsione ad espandersi costantemente.

Todd: Fondamentalmente sì. Ma credo che dietro questa spinta capitalista all’espansione ci siano forze ancora più profonde, cioè forze sociali e psicologiche che producono gli individui capitalisti. In sostanza, il capitalismo riflette semplicemente qualcosa di più profondo nella natura umana che può esprimersi attraverso ogni sorta di fenomeni morali e religiosi.

“ Sono contrario alla produzione di armi da parte di aziende private ”

Lafontaine: Sono d’accordo, perché ovviamente l’umanità ha visto molte guerre anche prima del capitalismo.

Todd: Penso che ciò che fa il capitalismo sia sfruttare tutti i cattivi istinti naturali dell’uomo al servizio di un’economia efficiente che, in definitiva, avvantaggia tutti. Sono giunto alla conclusione che il comunismo fa esattamente l’opposto. Perché nel Partito Comunista inizialmente ho incontrato solo persone molto simpatiche, persone davvero fantastiche, e poi mi sono detto: sì, certo, il comunismo prende le persone più pure e simpatiche del mondo e le mette tutte insieme. Ma poi vedi che in questo piccolo universo alcuni cattivi salgono al potere e trasformano il tutto in una macchina omicida. Quindi il comunismo è l’opposto del capitalismo: prendi i buoni istinti delle persone e li trasformi nel peggior sistema che esista.

Lafontaine: Quello che continuo a chiedermi è: perché c’è una guerra in Ucraina proprio adesso? La causa di ciò è stata l’espansione della NATO, questo è chiaro – ma perché gli Stati Uniti hanno portato avanti l’espansione della NATO? Ho letto sul New York Times che sono state le grandi aziende produttrici di armi a spingere in tal senso, istituendo una task force per l’espansione della NATO finanziata dall’industria della difesa. Per questo sono convinto che dopo la guerra in Ucraina le aziende produttrici di armi avranno un’influenza ancora maggiore sulla politica americana. Ed è per questo che sono contrario alla produzione di armi da parte di aziende private.

Todd: Sono totalmente d’accordo! Ma qui stiamo ancora una volta trascurando un problema più profondo, che attualmente è uno dei motivi che spiegano la sconfitta ucraino-americana: la relativa debolezza della produzione di armi americana. Ciò che intendo dire è che non solo la produzione di armi, ma tutta la produzione industriale americana avviene sempre più al di fuori degli Stati Uniti veri e propri.

Lafontaine: L’ho letto nel tuo libro con molto interesse…

Todd: Questo è uno degli indicatori di quanto sia avanzato il collasso del potere americano. Lo si può vedere anche nel fallimento di alcune aziende americane che in passato erano leader a livello mondiale, come Boeing: se gli Stati Uniti perdessero la loro supremazia nella tecnologia aerospaziale, così come hanno già perso quella nell’industria automobilistica, allora faranno un passo avanti. ulteriore calo. E questo è di grande importanza per gli europei, ma rappresenta soprattutto un problema fondamentale per tedeschi e francesi, dato che sono loro che controllano la rivale Airbus.

» La vitalità industriale dell’Occidente risiede oggi nella sua periferia più estrema «

Lafontaine: L’ho letto nel tuo libro; anche per me erano argomenti nuovi e molto convincenti. Se vuoi combattere una guerra, devi avere alle spalle un’industria ben funzionante, questo è chiaro. Pertanto, questo spiega anche perché la Russia vincerà la guerra in Ucraina.

Todd: Una delle cose che mi ha sorpreso di più è stata la struttura del sistema americano. Ebbene, gli Stati Uniti rimangono il centro politico del mondo continuando a produrre la valuta mondiale, il dollaro. Ma ciò che resta della vitalità industriale dell’Occidente si trova ora nella sua periferia più estrema, in Germania e nell’Europa orientale, o anche in Italia, Giappone, Corea o Taiwan. È molto strano per un geografo vedere come il sangue scorre, per così dire, tutto nelle membra esterne, quasi che quelle fossero ormai la parte più viva del corpo.

Lafontaine: Come conciliare queste conclusioni sul declino degli Stati Uniti con il loro coinvolgimento nella guerra in Ucraina?

Todd: Secondo me ci sono due sistemi di ipotesi per spiegare il comportamento degli Stati Uniti. Da un lato c’è l’ipotesi nichilista che in definitiva sarebbe la pura gioia della guerra. Dall’altro c’è l’ipotesi razionale: gli Stati Uniti vogliono mantenere il controllo sul proprio impero, acquisito con la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E questo impero consiste nel controllo su Germania, Italia, Giappone e Corea. Ma se guardiamo ora a questi paesi, allora sorge il paradosso che sono proprio questi paesi in cui le capacità industriali della sfera di influenza occidentale sono sempre più concentrate. Quando leggi libri di autori indiani o cinesi, ti rendi conto che c’è molta consapevolezza a livello internazionale di questo fenomeno. Tutti i paesi del mondo vedono un’America che si restringe e controlla sempre meno, ma l’Europa non ne vuole ancora sapere. Ma penso anche che la mano degli Stati Uniti stia diventando sempre più pesante sui suoi possedimenti europei. Questo è ciò che stiamo vivendo in questo momento. Mi piacerebbe conoscere i veri circuiti del potere, cosa succede sullo sfondo quando vedo, ad esempio, tutti quegli scandinavi e olandesi nominati a posizioni di leadership nella NATO. Mi piacerebbe mantenere l’organigramma del potere americano in Europa; questo sarebbe il mio sogno come storico.

» I russi dicono : vogliamo europei che proteggano i propri interessi «

Lafontaine: Se guardi al gioco dei poteri, come fai nel tuo libro, allora gli interessi in questa guerra in realtà assomigliano a questo: gli Stati Uniti vogliono controllare l’Europa e impedire la sovranità europea. E i russi vogliono cooperare con l’Europa per essere più forti contro gli Stati Uniti.

Todd: Mi viene in mente una storia divertente: quando ero in Italia per presentare il mio libro, il consolato russo ha mandato qualcuno a ringraziarmi. Secondo me questa è la prova che non sono un agente, altrimenti non dovrebbero mandarmi gente quando faccio conferenze. In ogni caso mi ha parlato questo consigliere dell’ambasciata russa e mi ha detto una cosa molto interessante. Ha detto che non abbiamo bisogno degli europei russofili, questo non ci interessa. Vogliamo europei che proteggano i propri interessi.

Lafontaine: Nell’intervista che Tucker Carlson ha fatto con Vladimir Putin, al presidente russo è stato chiesto: perché i tedeschi non sono indignati per la distruzione dei gasdotti Nord Stream? Perché i tedeschi sono contenti che il gas stia diventando più caro, e così via? E Putin ha poi detto: “Non posso darti una risposta. Forse i tedeschi sono un po’ pazzi.«

Todd: Capisco quanto sia difficile questa situazione per i tedeschi, e penso che non sia facile neanche per i francesi. Ma penso che la situazione per la Germania sia davvero particolarmente complicata, in senso davvero psicologico. Posso solo pregare che la Germania ci salvi attraverso la sua passività.

Lafontaine: Quando ho tenuto discorsi durante le mie campagne elettorali, ho sempre detto: “dovete votare per i vostri interessi”. E il primo interesse della Germania è che la guerra in Ucraina non si trasformi in una guerra europea o addirittura in una guerra mondiale.

Todd: Sì, e il nostro problema attuale è che l’irrazionale è in aumento nel mondo…

