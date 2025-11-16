IN QUESTO MOMENTO DI FOLLIA LE UNICHE PAROLE SENSATE VENGONO DAL GENERALE DELLA FOLGORE MARCO BERTOLINI:
“Rendiamocene conto prima, soprattutto per il bene dei nostri figli e di chi verrà dopo di noi, perché dopo sarà troppo tardi.
La UE di Ventotene, di Spinelli e della Pace, non esiste più, se mai fosse esistita. È morta con il sostegno guerrafondaio dato all’Ucraina e con la guerra contro la Federazione Russa.
Ora è nelle mani di luridi avventurieri che, per proprio tornaconto e vile danaro, si riuniscono sotto il comando di una nazione, il Regno Unito, che ha ripudiato l’Europa unita fuoriuscendone con un referendum ed ora, mettendosi a capo dei restanti Paesi europei, vuole portarci tutti in guerra per realizzare il suo obiettivo storico, quello di distruggere la Russia per smembrarla in tanti piccoli stati vassalli e depredarne con il loro classico spirito colonialista le sue immense risorse.
Le élite europee, immemori delle catastrofi verso cui sono andati incontro tutti coloro che, dalla Confederazione polacco-lituana nel 1632-1634 all’Impero svedese nel 1788-1790 , da Napoleone nel 1813 a Hitler nel 1941, hanno tentato di conquistare i territori russi, oggi vorrebbero di nuovo attaccare la Russia portando ancora una volta guerra e distruzione in Europa.
Il paradosso è che questa guerra la vogliono tutti coloro che hanno sbandierato fino ad ora i colori della pace e ciarlato di Europa di Pace, di Libertà e di Democrazia proprio nel momento in cui USA e Federazione Russa stanno trovando un accordo di pace. Falsi, più falsi di una banconota da 1€.
Per questo motivo spero vivamente che questa orribile U.E, oligarchica, guerrafondaia, autoritaria e antipopolare, fallisca presto e che Stati veramente sovrani trovino forme di collaborazione e cooperazione diverse da quelle attuali tendenti alla Pace e al benessere sociale ed economico dei loro cittadini.”
Gen. Marco Bertolini
Salvini blocca Crosetto e il suo viaggio/acquisto armi in USA –
Salvini tarpa le ali a Crosetto?
Secondo diverse fonti italiane recenti (datate tra l’11 e il 15 novembre 2025), Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano, aveva programmato un viaggio negli Stati Uniti per discutere e potenzialmente finalizzare l’acquisto di armi destinate all’Ucraina, nell’ambito del programma Purl (Pillar of Ukrainian Resilience and Leadership, un’iniziativa NATO-USA per supportare Kiev). Tuttavia, il viaggio è stato annullato a causa di divergenze all’interno della maggioranza di governo, con Matteo Salvini (vicepremier e leader della Lega) che ha espresso forte opposizione, citando preoccupazioni su presunti scandali di corruzione in Ucraina. Salvini ha rivendicato di aver contribuito a “frenare” l’acquisto, mentre Crosetto ha replicato minimizzando i casi di corruzione e paragonandoli a situazioni storiche in Italia (come l’aiuto USA nonostante la mafia). Non si tratta di un “impedimento” diretto e unilaterale da parte di Salvini, ma di resistenze che hanno portato a un rinvio o cancellazione, con un dibattito in corso sul dodicesimo pacchetto di aiuti militari italiani a Kiev.
Questo tema riflette tensioni interne al governo Meloni: da un lato, Crosetto e Meloni sono più allineati con posizioni atlantiste e di sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa; dall’altro, Salvini ha una storia di posizioni più caute verso Mosca (ad esempio, ha criticato sanzioni e invii di armi in passato, enfatizzando negoziati).
Non sembra esserci copertura specifica su media russi come RT o Sputnik in questo contesto recente—possibilmente perché l’evento è interno alla politica italiana e non ancora amplificato a livello internazionale.
Nuove coperture da fonti non-occidentali, potrebbero enfatizzare le critiche di Salvini come un freno al “riarmo” occidentale.
Riassunto basato su diverse fonti rilevate, con citazioni inline per trasparenza:
### Contesto dell’evento
– Il viaggio di Crosetto a Washington era previsto per discutere il programma Purl e l’adesione italiana a forniture di armi per l’Ucraina, rassicurando anche il nuovo segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, sulla presenza di basi USA in Italia.<grok:render card_id=”c75150″ card_type=”citation_card” type=”render_inline_citation”>