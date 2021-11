Il Covid in Marocco

Se non conoscessimo l’andazzo mondiale di questi quasi due lunghi

> anni pandemici, sospetteremmo che il governo marocchino e il re

> Mohammed VI siano stati vittime, vista la regione, di una grave

> insolazione con conseguente delirio febbrile.

>

> Prima un po’ di storia recente.

>

> A partire dal 20 marzo 2020, il Marocco ha imposto severe restrizioni

> alla popolazione a causa della pandemia, ma niente di eccezionale

> rispetto ai provvedimenti presi da (quasi) tutti gli altri Paesi del

> mondo, Italia compresa.

>

> Le uniche due anomalie, per adoperare un eufemismo, sono stati il

> congelamento del turismo, settore trainante dell’economia marocchina

> già periclitante, e la tendenza dello scorso anno alla bocciatura di

> massa degli studenti: non potendo verificare, causa didattica a

> distanza, la preparazione dei ragazzi, in molti centri si è optato

> per respingimenti di massa, con ovvie e gravi ricadute sociali: molti

> giovani hanno abbandonato la scuola e, poiché alla disoccupazione

> già grave il Covid ha assestato un duro colpo, si sono ritrovati per

> strada oppure sono stati assorbiti dalla criminalità o da gruppi

> estremisti.

>

> Con l’esplosione planetaria della campagna vaccinale, sulle prime il

> governo e il re hanno optato per una linea morbida: nessun obbligo,

> ciononostante abbiano mantenuto il coprifuoco e l’obbligo della

> mascherina.

>

> Ma in tal senso, da qualche settimana tutto è cambiato in peggio.

> Molto in peggio.

>

> Il preludio sono state le ultime elezioni politiche, avvenute lo

> scorso 8 settembre. La formazione prima maggioritaria, il Partito

> della Giustizia e dello Sviluppo – di ispirazione islamica

> democratica e analogo marocchino dell’Akp turco, il partito di Erdogan

> – è passato da 125 seggi (su un totale di 395) a soli 13, mentre il

> liberale Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti – guidato da

> Aziz Akhennouch forse, dopo il re, l’uomo più ricco del Paese – che

> nella precedente tornata elettorale aveva ottenuto solo 35 seggi, è

> salito a 102, mandando a capo del governo il suo leader. Molte

> persone, tra cui la deputata Nabila Mounib, parlano di brogli. In un

> Paese a maggioranza islamica a tutti è infatti parsa curiosa una

> vittoria così clamorosa d’una formazione liberale e liberista, che,

> per giunta, nella precedente tornata elettorale si era attestata al

> quarto posto, dietro ad altri due partiti di cultura variamente

> conservatrice.

>

> Da qui in poi il Marocco ha fatto inversione a “u” sulla politica

> pandemica. Come leggiamo subito, un cambio di rotta autoritario e

> idiota.

>

> Tutto inizia poche settimane fa con una lettera del governo arrivata

> a molte famiglie, in cui si raccomandava la vaccinazione. Il tono

> della missiva non era imperioso, ma chi conosce un certo linguaggio

> non lo ha recepito come un trascurabile invito a cena. E poiché la

> missiva è rimasta in sostanza lettera morta, pochi giorni dopo è

> divampato un incendio di proporzioni sconcertanti.

>

> Letteralmente dalla sera alla mattina il governo “liberale” ha

> imposto l’obbligo di Green Pass, e quindi di vaccinazione, per tutti

> gli adulti del Paese: senza la carta verde _ogni servizio e attività

> sono preclusi_: banche, negozi, supermercati, uffici postali e

> municipali, luoghi di lavoro e persino ospedali. Il premier Akhennouch

> non ha nemmeno disposto una finestra temporale per adeguarsi alla

> nuova, inaspettata e tassativa disposizione. Sicché milioni di

> marocchini, dalla sera alla mattina, si sono trovati respinti dalla

> vita civile e libera senza eccezioni. Non risulta valido nemmeno un

> eventuale tampone e chi avesse patologie tali da esentarlo dalla

> vaccinazione, deve sottoporsi all’esame di una commissione medica

> statale, la quale, com’è immaginabile, non concede con facilità

> l’esenzione. Persino i deputati privi di vaccinazione, sono respinti

> dal parlamento.

>

> Inoltre si stanno verificando eccessi di zelo da parte delle forze di

> repressione, le quali si prendono la libertà, non ostacolata da

> nessun superiore, di fermare le persone addirittura per strada

> chiedendo loro il pass: se ne risultano prive, o vengono maltrattate,

> e si sa come la polizia marocchina vada giù pesante, o, se del caso,

> sbattute in carcere. E, per inciso, la galera è prevista per tutti

> coloro i quali sono sorpresi all’interno di un edificio senza la carta

> verde.

>

> Il provvedimento raggiunge livelli parossistici in migliaia di casi.

> Proprio pochi giorni fa, ad esempio, una donna incinta, portata

> d’urgenza all’ospedale dopo la rottura delle acque, è stata respinta

> dal personale medico e costretta a partorire davanti all’ospedale.

> Foto e filmato dell’orrendo episodio hanno fatto il giro del Marocco.

>

> Dopo un primo momento di sconcerto e smarrimento, la popolazione

> però ha reagito, e lo ha fatto in due modi: manifestando in piazza e

> soprattutto, in subordine, applicando una doppia resistenza passiva.

> Poiché infatti le manifestazioni di piazza sono represse dalla

> polizia, milioni di marocchini hanno optato per il boicottaggio: da

> una parte, la gente non entra laddove le sia richiesta la carta verde;

> dall’altra, in intere località chi dovrebbe per legge richiedere il

> pass – banche, poste, negozi, etc. –, se ne astiene.

>

> In una cittadina di circa 15mila abitanti a una manciata di

> chilometri da Marrakesh, la popolazione, in maniera unanime, ha deciso

> di disattendere all’autoritario provvedimento e, per di più, se prima

> qualcuno ancora indossava la mascherina, adesso tutti l’hanno

> destinata all’immondizia. In questi casi la polizia, però, è

> assente. Se mentre in precedenza di tanto in tanto sbucava qualche

> poliziotto anche solo per i normali controlli, adesso se ne stanno

> tutti chiusi nelle caserme. Facile intuirne i motivi, come ci spiegano

> persone ben informate e fededegne: «O anche la polizia ritiene il

> provvedimento criminale e stupido e ci sta agevolando, oppure

> preferisce non intervenire con arresti e percosse che da noi

> coinvolgerebbero inevitabilmente amici e parenti». C’è ancora una

> terza possibilità, continua la nostra fonte: «Se i poliziotti

> dovessero applicare questa legge, magari posizionandosi davanti agli

> uffici o ai negozi, credo che passerebbero un brutto quarto d’ora».

>

> La stampa, complice per paura o per istinto servile, sminuisce

> l’opposizione popolare, parlando di manifestazioni di «poche decine

> di facinorosi» quando in realtà si tratta di migliaia di persone

> pacifiche, e tace degli ammutinamenti.

>

> Dal canto suo il governo oscura i siti e le pagine Facebook di

> resistenza e controinformazione e i pochi che riappaiono per gentile

> concessione e che prima contavano migliaia di iscritti o

> visualizzazioni, risultano esseri seguiti solo da una manciata di

> persone.

>

> Nonostante l’atteggiamento esemplare dei marocchini (da cui gli

> italiani in questo senso dovrebbero imparare), la situazione generale

> è ancora in bilico. È in atto un braccio di ferro tra la popolazione

> e il nuovo governo, il quale non ha la benché minima intenzione di

> cedere, anche perché ben spalleggiato e anzi voluto dal re, il quale

> a differenza di altri monarchi, gestisce direttamente il potere.

>

> E su Mohammed VI, già che ci siamo, spendiamo alcune parole.

>

> Salito al trono nel 1999, per lunghi anni egli fu amato dal popolo,

> anche perché assai diverso dal padre, figura per nulla apprezzabile.

> Quando scoppiarono le primavere arabe, Mohammed VI, prima che si

> infiammasse anche il Marocco, aveva liberalizzato il Paese,

> inaugurando un regime democratico e parlamentare per la prima volta

> nella storia del Marocco. E con gli estremisti islamici aveva avuto il

> pugno duro, tantoché, a parte due o tre episodi, il Paese è stato

> lasciato tranquillo dagli estremisti maomettani.

>

> Ma accanto a questi meriti, Mohammed VI è stato più volte al centro

> di eloquenti scandali di cui la recente e surrettizia imposizione del

> vaccino è solo l’ultimo.

>

> In un Paese gravemente povero, la testa coronata ha un patrimonio

> personale di circa 2 miliardi di euro, risultando così uno degli

> uomini più ricchi del continente maggiormente sfruttato e massacrato

> del pianeta. Nell’estate del 2015 per un vacanza in Grecia di un

> settimana, spese 5 milioni di euro. Ed è in quello stesso anno che

> emersero alcuni ricchissimi conti svizzeri intestati a Sua Altezza

> Reale.

>

> Ancora nel 2015, in Francia, vennero processati e arrestati i

> giornalisti francesi d’inchiesta Éric Laurent e Catherine Graciet,

> che avevano raccolto informazioni su vari traffici del re marocchino e

> intendevano renderli pubblici. In cambio del silenzio, chiesero soldi,

> ma furono incastrati. Un’azione doppiamente ignobile, perché se da un

> lato un ricatto è di per sé schifoso, dall’altro Laurent e Graciet

> di fatto, con quel gesto, abdicavano al loro ruolo e al proposito di

> denunciare le gravi malefatte di un capo di Stato. Curioso è che già

> tre anni prima, nel 2012, era uscito un loro libro: _Le Roi

> prédateur. Main basse sur le Maroc_ («Il re predatore. Mani basse

> sul Marocco»), stampato dalla seria Seuil e ovviamente censurato nel

> Paese maghrebino. È assai verosimile che i due giornalisti fossero

> nel frattempo venuti a conoscenza di altri dettagli circa i traffici

> di Mohammed VI e volessero dar seguito alle loro indagini, oppure che

> avessero promesso il ritiro del libro.

>

> Crediamo che queste notizie non necessitino di alcun commento, ma

> siano invece utili ad alzar ancor più la guardia: il Marocco è solo

> dall’altra parte del Mediterraneo.

>

