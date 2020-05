IL PROBLEMA FONTANA

NO: l’ospedale Covid alla Fiera di Milano non è stato allestito con denaro pubblico, come ha detto mentendo consapevolmente il grillino in parlamento, ma con le offerte private: però è vero che è inutile. L’attacco dei 5Stelle di governo alla gestione della Lombardia è abietto ed ha lo scopo di strappare alla Lega la regione più ricca e solida, per darla a un Sala o altro piddino. A questo servono anche la “valanga di denunce del Comitato parenti vittime del Covid”, che consentiranno ai procuratori cominciare e continuare la persecuzione giudiziaria contro il governatore Attilio Fontana e la sua giunta, fino alla sua distruzione. Tuttavia è vero che Fontana si è manifestato gravemente inferiore al compito, e tale continua a manifestarsi, sostenendo che nella sua giunta non ci sono stati errori.

Da principio, mi è parso sia stato sopraffatto dalla paura, come un qualunque telespettatore medio. E’ comparso per primo con la mascherina, perché una sua collaboratrice anonima era stata colpita; colpito anche Bertolaso, che non ha potuto assisterlo, è finita. Rispetto a Zaia, la sua colpa è , in fondo, di essersi affidato alle direttive del comitato di crisi romanesco e ad uno come Domenico Arcuri, il faccendiere di tutto incapace messo da Conte a fare il Kommissario per l’emergenza coronavirus.

E’ persino paradossale che lo sguardo di basilisco della magistratura si appunti sul povero Fontana, e non su Arcuri, data la sua biografia di “navigatore straordinario”. Ininterrottamente a capo di Invitalia con tutti i governi dal 2007, e si ricordi che Invitalia è “l’azienda unica per rilanciare lo sviluppo industriale del Meridione dopo la scomparsa della Cassa del Mezzogiorno”: vista la condizione in cui Arcuri ha lasciato il Mezzogiorno, pur avendo una immensa capacità di spendere miliardi di denaro pubblico con pochi controlli o nessuno, avrebbe dovuto interessare qualche procuratore; nulla, anche se è finito “nel mirino della Commissione Europea nel 2012 per gravi carenze e criticità nella gestione del Piano operativo Ricerca e competitività”: un piano di 3 miliardi nelle mani di Arcuri, praticamente senza controllo gestiti in modo da farsi bocciare dalla amata UE. Leggere qui:

Ma invece di finire disoccupato, Arcuri – amico di D’Alema e di Gualtieri, gran dispensatore di consulenze e sponsorizzazioni, è sempre a galla e sempre con un sacco di milioni da gestire : adesso come commissario, Conte gli ha dato “straordinarie capacità di spesa ed ampi poteri di deroga” , cioè la capacità di spendere senza controllo. E questo non è riuscito nemmeno a far arrivare le mascherine e i camici monouso nemmeno agli ospedalieri . Una serie di inadempienze intollerabili in qualunque altro paese, aggravate da arroganza dittatoriale da Ricco di Stato.

Eppure, ad essere sotto accusa è Fontana il lombardo.

A questo punto lo si deve riconoscere: è colpa sua. Non si può essere governatori della Regione più ricca e popolosa d’Italia, senza avere un minimo di intelligence autonoma; del resto bastava cercare qualche ritaglio di giornale, per capire chi era Arcuri e perché è stato messo lì, e non fare quello che gli diceva Roma.

In fondo è gravissimo, per un leghista. Fontana, al contrario di Zaia, è stato imperdinabilmente mainstream. Non ha cercato di sapere chi ha ordinato la lugubre fila dei camion militari a Bergamo, la messinscena funzionale al terrore mediatico: al terrore ha creduto, e s’è fatto soggiogare. Non ha appurato – e come governatore aveva il potere e il dovere di farlo – se, come si sospetta, le vaccinazioni a tappeto agli anziani nella zona hanno aggravato in modo disperato le loro condizioni. Peggio: sembra non sapere – o non aver preso atto – del fatto centrale per cui può a ben diritto vantarsi la sanità ospedaliera lombarda: ossia del gruppo di medici del Papa Giovanni di Bergamo che, avendo fatto le autopsie (sconsigliate dai Romaneschi) di cinquanta vittime, hanno capito che erano morte per il fatale errore di diagnosi: venivano ventilate per supposta polmonite interstiziale, mentre erano vittime di micro-embolia.

Una grande scoperta fatta dalla prima linea ; corretto l’errore, i medici adesso curano i malati a casa con clorochina e antibiotico ed eparina, e hanno svuotato i reparti d’emergenza, compreso quello che Fontana nel panico ha fatto allestire alla Fiera con la generosità dei milanesi. Fontana avrebbe dovuto e potuto decorare il dottor Manera e suoi colleghi di Bergamo, segnalarli al paese e al mondo. Non l’ha fatto. Anche nell’ultima intervista radiofonica di stamattina 21 maggior, che ho sentito personalmente, non ha mostrato di essere a conoscenza di questa svolta cruciale nella terapia del virus.

A questo punto, ho abbiamo un problema di insufficienza mentale e intellettuale, oppure nasce un dubbio sulla buona fede di Fontana. Il che lo rende pericoloso, perché vuol dire che non fermerà il Presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, il quale ha strillato che in autunno, “si rischia il caos” se non verrà vaccinata a TAPPETO la popolazione contro l’influenza. A detta sua sarà praticamente impossibile capire quale patologia sarà un paziente quest’autunno se non sarà sottoposto a tutti i vaccini; insomma la posizione della Gelmini.

Un governatore leghista non dovrebbe uniformarsi al verbo “vacciniamoli tutti” senza indagine autonoma. Non è possibile che non sia informato sul “grande gioco” di Bill Gates e della “sua” OMS, tante volte spiegato qui e altrove, e ci caschi dentro come un allocco, oppure un complice.

Proprio ieri su Nature, il suo editore Philip Ball (che non è uno scienziato, ma un giornalista scientifico) ha confessato la sua preoccupazione che “I movimenti conservatori anti-vax possano compromettere gli sforzi pandemici”. Cosa vuol dire? Il britannico lo spiega apertamente nella conclusione: il vero pericolo è che la malattia si esaurisca troppo presto e comprometta la vendita del vaccino futuro. “La cosa può cambiare solo se il governo dirà alle persone: puoi andare a lavorare solo se sei stato vaccinato”.

Ecco lì il progetto, spiegato apertamente. Il governatore Fontana non lo sa? Crede ai vaccini e questo autunno ordinerà di nuovo la vaccinazione a tappeto che è sospettata di aver aggravato gli esiti a Bergamo e Brescia? E complice? E’ solo un po’ scemo, un neo-primitivo, come suggerisce questa immagine spietata che circola sul web?

In politica, la scemenza “c’est pire q’un crime”. Se gli altri dirigenti leghisti lo convincessero a dimettersi, renderebbero un servizio alla Lombardia, al loro partito, ed anche a lui, povero Fontana.